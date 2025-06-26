自由開講》溯溪尋瀑當心潛在的危險

◎ 陳學獎

美麗的福爾摩沙～台灣有著中央山脈綿橫南、北二地，雖無歐亞大陸山川地理那般的幅員遼闊，但高山地形起伏變化的落差，因而孕育出許多的好山好水，分佈在各縣市的山谷溪流中，也鍛造出無數美麗壯觀、鬼斧神工、奇峰怪石、泉瀑飛湍的瀑布景致。

日前屏東海神宮溯溪秘境，驚傳遊客不幸溺水，造成3人死亡事件，猶憶起2023年5月飛龍瀑布5人死亡、2021年7月鴛鴦瀑布2人死亡、2020年10月龍穴瀑布1人死亡。這些瀑布均是筆者曾經造訪過的秘境。

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屏東海神宮溯溪秘境6月11日驚傳遊客不幸溺水，造成3人死亡。（屏縣消防局提供）

拜網路科技發達所賜，國人興起了一股戶外溯溪與尋瀑活動的探險熱潮。在網路社團均有許多愛好者，針對台灣的溪流及瀑布發表詳細又深入的介紹。

「溯溪」與「尋瀑」～最近因為網路竄紅之故，經常被串連在一起，許多網路社團專門溯溪去探尋瀑布，溯溪的過程也許會碰上瀑布或望見瀑布，抑或溯溪之目的本就是為了前往瀑布玩水及一窺究竟。但是有些尋瀑的過程卻不一定得歷經河床溯溪才能抵達，所以二者在路徑上有所不同。茲就個人溯溪與尋瀑的淺見分述如下：

溯溪：是一門集登山、攀岩、健行、游泳等綜合技能於一身的活動，其危險性相較於其他活動來得高。在溯溪過程中，溯行者必須由峽谷溪流的下游往上游方向行進，克服各種崎嶇路況、急流險灘、深潭飛瀑及艱難險阻的障礙。所以需要有一定的裝備及技術才足以應付，也由於地形複雜且過程充滿了挑戰性，使得這項探險活動富於變化而深具無窮的魅力。

伏虎功～攀岩踩石而上溯高點。（作者提供）

尋瀑：顧名思義就是尋找瀑布，瀑布在地質學上有人稱作「跌水」，即溪水在流經斷層、凹陷等地區時垂直地從高空跌落的現象。也是江河溪水在走投無路時，往下墜落所創造岀來的奇妙景象，故瀑布之美瞬間即是永恆。有的瀑布近在咫尺，下車不久即在眼前，所以不用歷經溯溪過程。有的卻只能遠觀，而不可近玩焉！彷彿隔岸觀火一般，只能遠望其碩美而興嘆！卻無法一親芳澤。

「千岩萬壑不辭勞，遠看方知出處高。」描述了瀑布地理位置的奇特，因為壯麗的瀑布常位處於人煙罕至之地，風景之絕色猶如人間仙境。故需經過湍急的溪流和艱鉅的攀爬，在歷經跋山涉水刺激又充滿活力的冒險之後，方能目睹其風采。所以在溯溪、尋瀑的過程中，常會面臨到「腳路」的問題（腳路即是所謂的「路徑」及「入徑」），因為溯溪、尋瀑不同於登山、健行，腳下所行經的山路及水路都需要自行判定，沒有路標亦沒有指標，只有奔騰的急流和艱難的攀岩相依相偎。

深山溪谷裡的瀑布沒有入徑指標，需自行判定方位。（作者提供）

依目前國內現有的瀑布，筆者簡單將其分成下列幾種比較型態：

一、觀賞型瀑布～係指位處於懸崖峭壁，沒有步道路徑讓人親近，僅能遠望觀賞；或是有路徑可達的特定風景區內，但有立牌公告僅供遊客欣賞及拍照留念，並禁止遊客下水之瀑布。（例如：陰陽瀑布、十分瀑布、五峰旗瀑布、杉林溪遊樂區、雙流國家公園等處。）

二、危險型瀑布～係指有路徑可抵達，但因其地理位置易有落石坍方或土質鬆垮等潛在危險因素，故僅可稍做停留欣賞及拍照，不宜下水玩樂之瀑布。（例如：瀑布水流過於湍急、強烈、旋渦流、潭水深暗不明、地形落差崎嶇危險。）

三、安全型瀑布～係指經由路徑可達，地形及水域較為寬廣且水性相對安全，適合遊客下水浸泡、游泳、玩樂之瀑布。（例如：溯溪團隊經常帶團體驗之加九寮溪、中坑溪、梅花溪。）

溯溪&尋瀑活動應注意事項：

1.溯溪路線的規劃：擬定目的地並上網查詢相關參考資訊，出發前應先行了解天候概況、交通路況是否適宜。

2.安全裝備的檢查：應攜帶之安全裝備是否有如數帶齊，因為安全裝備係攸關整體戶外活動的人身安全，況且荒郊野外偏遠山區通訊不易（無手機訊號），一旦發生意外事故，救援上耗費冗長。

在分岔路、入徑點、涉水點等重要轉折處均會有山友疊石做記號。（作者提供）



3.溪谷探索的原則：通常溪裡不會有路牌標示，溯溪者往往很容易迷路。在溯溪尋瀑探勘路徑上，泰半是在溪中逆流而上的，所以其難度及風險因溪流而異。應視現場環境而作變化，該急流勇退時就不要逞強，抱持著不勉強、不貪玩、下次可以再來的原則。

4.團隊合作的重要：溯溪尋瀑是整合了登山、攀岩和游泳等戶外運動，所以需要夥伴們分工合作發揚團隊精神，才能共同克服困難抵達目標。對帶隊指揮者而言是一項考驗，同時也是彼此信任的展現，大家在完成挑戰後的自信與成就感是無與倫比的。

溪谷裡石頭上面的石粉塵暗藏致命的危機。（作者提供）

5.敬畏山林的精神：有些美麗奇特的瀑布位處偏遠高山深谷裡，自古以來就被當地原住民視為神靈出沒的地方，充滿了許多禁忌，所以當地族人知道的狀況並不多，更遑論是外來遊客。這也表示人跡罕至沒有入徑的區域，是具有高度危險性存在的，絕對不要貿然去探險，以免造成意外憾事！

6.注意潛在的危險：溯溪活動的過程中，因為在水中行進及在石頭上翻爬跳躍的機會很大，所以肉眼不易察覺的潛在危險很多。特別要注意的是「腳下的踩點」很重要，諸如：溪谷裡石頭上面的石粉塵、易碎裂的片層岩、水裡的青苔等，都是暗藏致命的危機，不得不謹慎注意。

（作者為警察）

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