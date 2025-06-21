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矢板明夫觀點》日本職員北捷偷拍 岩手縣府官員鞠躬道歉

法律上的責任應該有犯罪者本人來承擔，但道義上的責任，則應該由犯罪者所屬的團體來承擔。岩手縣政府對自己的職員沒有盡到教育、監督和管理的責任，辜負了縣民對政府的期待。
矢板明夫

矢板明夫

2025/06/21 20:30

◎ 矢板明夫

前幾天，在台北捷運中山站發生了一起偷拍案件。一名男子在手扶梯上偷拍女子裙底，當場被逮，警方依刑法妨害性隱私罪移送士林地檢署偵辦。這名偷拍男子被發現是來自日本岩手縣的縣政府職員。今天，岩手縣政府證實其身分，由2名官員出面90度鞠躬向社會道歉。日本很多媒體都報導了這件事。

岩手縣政府2名官員出面90度鞠躬向社會道歉。日本很多媒體都報導了這件事。（圖：sankei news，取自貼文）岩手縣政府2名官員出面90度鞠躬向社會道歉。日本很多媒體都報導了這件事。（圖：sankei news，取自貼文）

根據《產經新聞》報導，岩手縣政府表示，被捕的30多歲男性員工任職於農林水産部。本月5日至8日休假，因私人原因赴台灣旅遊，卻沒有按期回來上班，主管隨後聯繫了其家人，其父透過東京的外務省聯繫日台交流協會，協會官員17日與該名男職員見面，獲悉其因涉嫌裙底偷拍被警方拘捕。男職員已承認相關指控。

岩手縣政府派出2名官員召開記者會，在鏡頭前90度鞠躬道歉，「對於本縣職員因不當行為而遭逮捕的醜聞，我們向所有縣民深表歉意。」

可能有一些朋友會產生這樣的疑問。這種犯罪純屬個人的行為，為什麼岩手縣的官員要出來道歉呢？

我認為，岩手縣官員的道歉，並不是因為法律上的責任，而是基於道義上的責任。法律上的責任應該有犯罪者本人來承擔，但道義上的責任，則應該由犯罪者所屬的團體來承擔。岩手縣政府對自己的職員沒有盡到教育、監督和管理的責任，辜負了縣民對政府的期待。透過誠懇的道歉、取得縣民的原諒之後，縣政府今後展開工作時，這件事的負面影響就會降低許多。

台灣的某在野黨的很多幹部和黨工都因涉嫌犯罪被收押了。該黨的主要領導幹部或許可以參考一下岩手縣官員的做法。

#矢板明夫

（作者為日本在台新聞工作者與作家）

本文經授權轉載自矢板明夫臉書

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