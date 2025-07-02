自由開講》英國擴建軍火產能：自由世界備戰 對抗中俄軸心

◎ 宗介

烏俄戰爭爆發以來，全球地緣格局劇變，各國紛紛意識到國防自主的必要。英國作為西方民主陣營的關鍵角色，宣布新建六座炸藥工廠，表面上是強化自身軍力，實則是在對抗極權擴張的關鍵時刻，向世界發出強烈訊號。當中共持續威脅台灣、破壞國際秩序，英國這一戰略佈局，無疑為自由世界注入強心劑，台灣作為第一線的民主堡壘，更應從中汲取警示，加速強化防衛體系與戰略韌性，否則將在未來的風暴中首當其衝。

記取俄烏戰爭教訓，英國決定強化國防自主產業鏈。圖為英國陸軍的「弓箭手」輪式自走砲。（英國陸軍官方FB）

一、英國擴軍：戰略現實的回應

英國重啟軍火產能，不只是國內安全的考量，而是對全球戰略現實的具體回應，長期沉醉於和平紅利的西方，面對俄羅斯的侵略與中共的擴張，終於認清軍力與工業產能才是真正的安全保障。英國此舉，象徵自由世界不再奢求威懾能靠語言維繫，而是要靠火藥與鋼鐵重建平衡，這場軍工重整，是對冷戰後戰略鬆懈的糾正，更是對專制勢力發出的警告—民主不會束手就擒。

請繼續往下閱讀...

二、劍指中共：自由陣營集體應對的開始

英國的戰略調整，不只針對俄羅斯，更是劍指中共。中共在南海、台海步步進逼，不僅挑戰區域穩定，更正試圖解構整個以規則為基礎的國際秩序，英國參與印太事務、部署航艦戰鬥群，背後早已有所佈局，軍火工廠的擴建，更進一步強化戰時支援與嚇阻能力，反映出民主陣營正從鬆散聯盟走向協同防衛的集體姿態。中共若仍妄想透過戰略模糊分化西方，只會招致更強烈的反彈與戰略圍堵。

英國不只擴建軍火工廠，更參與印太事務、部署航艦戰鬥群，如皇家海軍航艦「威爾斯親王號」前往印太部署，圖為參與去年北歐軍演情形。（美聯社檔案照）

三、台灣借鏡：打造防衛韌性的時刻

台灣面對的威脅遠比歐洲更緊迫，卻在軍工體系上仍高度依賴進口，英國選擇回頭建設國內產能，正提供台灣一面鏡子：唯有自主、持久、生產穩定的武器體系，才能在真正的危機中撐得住。除了購買先進武器，台灣更需打造「持久戰」思維，強化產業鏈本土化、培育軍工人才、建構全民防衛架構。這不只是軍事問題，更關乎社會的總體動員與戰略文化轉型，台灣若無法展現足夠的意志與實力，將難以贏得盟友信任，更無法嚇阻中共的進逼。

結語

英國擴建軍火工廠，是自由世界集體備戰的起點，也是對極權擴張最直接的反制訊號，中共若仍妄圖以拖待變、分化圍堵，終將在國際合力反制下自食惡果。台灣作為前線，既不能等待，也不能猶豫，必須立刻行動，加速強化軍事自主、深化盟友協作，將國防韌性從概念落實為體制與產能。唯有如此，才能在中共崩解的過程中不被波及，反而成為撐起自由價值的支柱，台灣不能退讓，因為我們面對的不是選項，而是生存。

（作者為研究生）



自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。

請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com







不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法