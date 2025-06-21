晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

名家分享~James Jseng》台灣發展潛艦的故事 逾20年的辛酸血淚

當我們看著海鯤號緩緩的駛出高雄港，重要的，不只是我們即將獲得一批沉默的海底艦隊，而應該是牢牢記住這整個過程，這二十年就是一個徹底的教訓，他會告訴我們，敵人，究竟是在哪裡。
名家分享

名家分享

2025/06/21 11:30

◎ James Jseng

前兩天，海鯤號終於出海航測，台船拍下了這張美麗的照片，台灣獲得現代潛艦的故事終於即將走到了結尾，這超過二十年的辛酸血淚，剛好就是台灣整體政治氛圍從跟著國民黨反共扭轉成今日，要處處提防國民黨投共的縮影，海鯤號，就是國民黨的照妖鏡。

日前海鯤號終於出海航測，台船拍下了這張美麗的照片。（取自貼文）日前海鯤號終於出海航測，台船拍下了這張美麗的照片。（取自貼文）

2001年，陳水扁執政，在他提出需求後，小布希正式批准售給台灣八艘柴電潛艇，這「軍購三案」（潛艦、愛國者飛彈、反潛機）被當時的在野黨強烈反對，認為潛艦價格過高，在立法院以程序或占領主席台方式拖延審議。2007年，時任國民黨主席的馬英九還曾沾沾自喜的說：「三年前民進黨他們提出六一○八億的軍購預算。我們在程序委員會擋了五十幾次，這樣夠不夠強悍？」

2005年國民黨杯葛軍購，在程序委員會阻擋69次，時任民進黨團幹事長的賴清德與國親立委爆發口角衝突。（資料照）2005年國民黨杯葛軍購，在程序委員會阻擋69次，時任民進黨團幹事長的賴清德與國親立委爆發口角衝突。（資料照）

最後在扁政府執政時期，國親兩黨聯手仗恃立法院多數「連續阻擋軍購案近七十次」，不僅弱化了台灣的軍事力量，更進一步加速擴大中國對台灣的軍事優勢，造成國家安全的危機，堪稱歷史罪人。

2008年，馬英九當選，熱衷於兩岸交流的他，忙著藏國旗，迎貴賓，軍務廢弛，直到有媒體在盯，才勉強出席了一次漢光演習，整整八年，潛艇一事當然沒有消息。

直到2015下半年，馬都已經即將卸任了，才連忙向立法院送出約30億的預算案，計畫從2016年至2019年進行「合約設計」，也就是說他根本什麼都沒幹，但硬是要去掛那個名，說潛艦國造是從他開始的，台灣的發展歷程中會去遇到這種小人，真的是老天爺沒了眼睛。

到了2016年小英上任，才終於開始首次編列「潛艦國造可行性研究」預算，國民黨立委還是故意延宕審查，批評整個案子「空中樓閣」、「不切實際」。要等到2018年蔡政府取得外交突破，獲得美國政府核准潛艦技術輸出，才終於能夠放行。

但你以為一切就能夠太平了嗎？想太多了，就在潛艦國造終於啟動，多個國家伸出援手傾囊相助的時候，這時候另外一匹攔路馬又出現了，這傢伙居然以立委身份取得機密文件，直接交給韓國揭發韓國廠商為什麼可以偷偷協助我們，而且他們的技術人員協助的還是最重要的魚雷管構件部分，結果事情一曝光，害得韓國技術人員被捕，也不知道現在是不是還在牢裡。

2016年小英上任，才終於開始首次編列「潛艦國造可行性研究」預算，國民黨立委還是故意延宕審查。直至2023年蔡總統親自主持潛艦國造原型艦命名暨下水典禮，中間經歷多少波折。（圖：軍聞社提供）2016年小英上任，才終於開始首次編列「潛艦國造可行性研究」預算，國民黨立委還是故意延宕審查。直至2023年蔡總統親自主持潛艦國造原型艦命名暨下水典禮，中間經歷多少波折。（圖：軍聞社提供）

養老鼠咬布袋，這樣子還是無法形容這種我們自己的立委跑去揭發有人來幫忙我們的這種難堪尷尬，就是刻意操作中國對許多國家在協助我們國防武裝上的壓力，只為圖一己之私，甚至是為了想助中國一臂之力。

從無到有，要完成一艘潛艦談何容易，但這艘潛艇的生產製造過程裡，最難的不是焊接技術，不是獲得紅區裝備，而居然是永遠防也防不完的內賊。

當我們看著海鯤號緩緩的駛出高雄港，應該是牢牢記住這整個過程，這二十年就是一個徹底的教訓。（資料照）當我們看著海鯤號緩緩的駛出高雄港，應該是牢牢記住這整個過程，這二十年就是一個徹底的教訓。（資料照）

當我們看著海鯤號緩緩的駛出高雄港，重要的，不只是我們即將獲得一批沉默的海底艦隊，而應該是牢牢記住這整個過程，這二十年就是一個徹底的教訓，他會告訴我們，敵人，究竟是在哪裡。


本文經授權轉載自James Jseng臉書

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書