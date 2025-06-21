名家分享~James Jseng》台灣發展潛艦的故事 逾20年的辛酸血淚

當我們看著海鯤號緩緩的駛出高雄港，重要的，不只是我們即將獲得一批沉默的海底艦隊，而應該是牢牢記住這整個過程，這二十年就是一個徹底的教訓，他會告訴我們，敵人，究竟是在哪裡。

◎ James Jseng

前兩天，海鯤號終於出海航測，台船拍下了這張美麗的照片，台灣獲得現代潛艦的故事終於即將走到了結尾，這超過二十年的辛酸血淚，剛好就是台灣整體政治氛圍從跟著國民黨反共扭轉成今日，要處處提防國民黨投共的縮影，海鯤號，就是國民黨的照妖鏡。

日前海鯤號終於出海航測，台船拍下了這張美麗的照片。（取自貼文）

2001年，陳水扁執政，在他提出需求後，小布希正式批准售給台灣八艘柴電潛艇，這「軍購三案」（潛艦、愛國者飛彈、反潛機）被當時的在野黨強烈反對，認為潛艦價格過高，在立法院以程序或占領主席台方式拖延審議。2007年，時任國民黨主席的馬英九還曾沾沾自喜的說：「三年前民進黨他們提出六一○八億的軍購預算。我們在程序委員會擋了五十幾次，這樣夠不夠強悍？」

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2005年國民黨杯葛軍購，在程序委員會阻擋69次，時任民進黨團幹事長的賴清德與國親立委爆發口角衝突。（資料照）

最後在扁政府執政時期，國親兩黨聯手仗恃立法院多數「連續阻擋軍購案近七十次」，不僅弱化了台灣的軍事力量，更進一步加速擴大中國對台灣的軍事優勢，造成國家安全的危機，堪稱歷史罪人。

2008年，馬英九當選，熱衷於兩岸交流的他，忙著藏國旗，迎貴賓，軍務廢弛，直到有媒體在盯，才勉強出席了一次漢光演習，整整八年，潛艇一事當然沒有消息。

直到2015下半年，馬都已經即將卸任了，才連忙向立法院送出約30億的預算案，計畫從2016年至2019年進行「合約設計」，也就是說他根本什麼都沒幹，但硬是要去掛那個名，說潛艦國造是從他開始的，台灣的發展歷程中會去遇到這種小人，真的是老天爺沒了眼睛。

到了2016年小英上任，才終於開始首次編列「潛艦國造可行性研究」預算，國民黨立委還是故意延宕審查，批評整個案子「空中樓閣」、「不切實際」。要等到2018年蔡政府取得外交突破，獲得美國政府核准潛艦技術輸出，才終於能夠放行。

但你以為一切就能夠太平了嗎？想太多了，就在潛艦國造終於啟動，多個國家伸出援手傾囊相助的時候，這時候另外一匹攔路馬又出現了，這傢伙居然以立委身份取得機密文件，直接交給韓國揭發韓國廠商為什麼可以偷偷協助我們，而且他們的技術人員協助的還是最重要的魚雷管構件部分，結果事情一曝光，害得韓國技術人員被捕，也不知道現在是不是還在牢裡。

2016年小英上任，才終於開始首次編列「潛艦國造可行性研究」預算，國民黨立委還是故意延宕審查。直至2023年蔡總統親自主持潛艦國造原型艦命名暨下水典禮，中間經歷多少波折。（圖：軍聞社提供）

養老鼠咬布袋，這樣子還是無法形容這種我們自己的立委，跑去揭發有人來幫忙我們的這種難堪尷尬，就是刻意操作中國對許多國家在協助我們國防武裝上的壓力，只為圖一己之私，甚至是為了想助中國一臂之力。

從無到有，要完成一艘潛艦談何容易，但這艘潛艇的生產製造過程裡，最難的不是焊接技術，不是獲得紅區裝備，而居然是永遠防也防不完的內賊。

當我們看著海鯤號緩緩的駛出高雄港，應該是牢牢記住這整個過程，這二十年就是一個徹底的教訓。（資料照）

當我們看著海鯤號緩緩的駛出高雄港，重要的，不只是我們即將獲得一批沉默的海底艦隊，而應該是牢牢記住這整個過程，這二十年就是一個徹底的教訓，他會告訴我們，敵人，究竟是在哪裡。



本文經授權轉載自James Jseng臉書





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