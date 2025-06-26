健康醫療網》久坐族、孕媽咪、長輩痔瘡高危險群 醫師分享非藥物舒緩新對策！

痔瘡已是現代人相當常見的困擾，像久坐族、懷孕婦女、年長者等更是痔瘡的高危險族群，容易因為痔瘡組織變大、增厚而產生不適症狀。

◎ 健康醫療網

透過生活作息、排便習慣的調整，並搭配這類保養品使用，有助於減少痔瘡不適的感覺。（取自貼文）

痔瘡已是現代人相當常見的困擾，像久坐族、懷孕婦女、年長者等更是痔瘡的高危險族群，容易因為痔瘡組織變大、增厚而產生不適症狀。除了使用藥物外，其實也有其他非藥物的方式可作為舒緩痔瘡不適的新對策，聯新國際醫院大腸直腸外科醫師陳子安提到，像團隊研發的草本後私密處修護霜，就有助於舒緩這些不舒服的症狀。

3族群易有痔瘡不適症狀 醫師解析原因

肛門是人幾乎天天都會使用到的器官，隨著年紀增長，周遭組織可能會越來越鬆弛並有充血的情況，導致痔瘡問題的產生，陳子安醫師提到，人到了老年階段肛門幾乎多多少少都會有點痔瘡，所以年長者痔瘡的症狀一定會比年輕時候更加明顯。

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另外，懷孕或生完小孩的女性也是痔瘡高危險群，陳子安醫師表示，這是因為子宮位於下腹，在懷孕過程中靜脈回流會變差，血會往後淤積導致肛門直腸附近血流較不好，因此造成痔瘡變大產生不適。

而久坐也是痔瘡的危險因子之一，陳子安醫師指出，久坐可能會造成肛門直腸附近壓力太大，導致血液循環不佳而使黏膜下的靜脈叢增生，或者有些人是上廁所常常滑手機、看書等，蹲馬桶蹲很久一直出力，也會影響肛門直腸附近的血液循環，讓它保持在充血的狀態，時間一久黏膜下的靜脈會變得厚重，痔瘡也會變大導致不舒服的症狀。

痔瘡腫痛、搔癢不一定要治療 也有非藥物舒緩方法

雖然痔瘡不一定要手術處理，但是患者可能會覺得肛門腫脹、疼痛、搔癢，或是因為上廁所清潔造成些微磨傷、破皮而有不適感相當惱人，這時有些人可能會自行去藥局購買痔瘡藥膏塗抹，不過陳子安醫師認為，有時一點點的不舒服或許不需要直接使用藥膏，可以先看一下醫生進行評估，目前也有一些特別的保養品可以使用，像草本後私密處修護霜基本上都是使用較天然的成分，它有修護、舒緩等功用，使用後可能會覺得比較舒服。

陳子安醫師覺得，一般病人只要肛門口不舒服都可以使用草本後私密處修護霜，如果是輕微痔瘡，沒有嚴重到需要手術但有時候會感到不舒服，當然也建議可以隨身攜帶草本後私密處修護霜在感到不適時就可以使用，甚至有些人要去運動，比如跑馬拉松、騎長程腳踏車等，也可以在運動前預防性塗抹，減少在運動過程中可能會遇到的不適症狀。

2情形仍應考慮手術 也別將他病誤認為痔瘡耽誤治療

透過生活作息、排便習慣的調整，並搭配這類保養品使用，有助於減少痔瘡不適的感覺。但是陳子安醫師醫師也提醒，如果痔瘡嚴重出血到造成貧血，或不舒服的症狀已經影響生活，建議仍需考慮進行手術治療，此外有些疾病的症狀其實也與痔瘡類似，所以若有相關症狀應及早就醫，經醫師檢查、評估確定診斷，不要自行將它視為痔瘡處理，以免延誤病情。

本文經授權轉載自健康醫療網／記者吳儀文、林宗憲報導 久坐族、孕媽咪、長輩痔瘡高危險群 醫師分享非藥物舒緩新對策！

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