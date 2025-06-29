晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

檔案瑰寶》國立臺灣師範大學：培育師資的搖籃

國立臺灣師範大學在臺灣教育發展占有重要位置，其歷史可追溯至日治時期臺灣總督府臺北高等學校，二戰之後歷經臺灣省立師範學院、臺灣省立師範大學、國立臺灣師範大學等蛻變，為兼具師資培育與學術研究的頂尖學府。
檔案樂活情報網

檔案樂活情報網

2025/06/29 16:00

檔案瑰寶》國立臺灣師範大學：培育師資的搖籃刊頭：1956年師範大學大門
案名：1956農復會照片
檔號：0045/0003/1
來源機關：行政院新聞局
管有機關：國家發展委員會檔案管理局

◎ 陳芳儀／國家發展委員會檔案管理局企劃組助理員

1922年，臺灣總督府成立臺北高等學校，是七年制的高等學校，主要提供在臺灣的日本子弟就讀，也招收少部分臺灣學生。至二戰結束初期，政府接收臺灣，將該校改為臺灣省立臺北高級中學（簡稱臺北高中）。1946年，臺灣省行政長官公署考量原任教的日籍教師陸續遣返後，中等教育師資培育出現缺口，需設立專責培育的機構，又為因應新的學制，經研商後通過〈師範學院設立原則草案〉，策劃成立「臺灣省立師範學院」（簡稱師範學院），專門負責中等教育師資的培育。

依照籌備計畫，師範學院率先招收國語、史地、公民訓育、數學、理化、博物、體育、音樂、英語等9項專修科別，每個年級學生以20-50人為標準，畢業年限暫定4年。學院的用地，先以臺北高中校地為基礎，將來再持續擴充，臺北高中則須另覓新校舍遷讓（圖1）。1946年9月28日，師範學院舉行成立典禮，著手培育中等師資人才（圖2）。在此之後3年，師範學院與臺北高中共用校舍設施，除了行政大樓（圖3），也輪流使用圖書館等空間，以及實驗室各項設備。直到1949年，師範學院招收的學生愈來愈多，與臺北高中共處同一個教學場域備感擁擠，在管理上也相對不容易，因此政府決定讓臺北高中停止招生。

檔案瑰寶》國立臺灣師範大學：培育師資的搖籃圖1 師範學院籌備談話會紀錄
案名：秘書
檔號：0035/160.1/01
來源機關：國立臺灣師範大學
管有機關：國家發展委員會檔案管理局

檔案瑰寶》國立臺灣師範大學：培育師資的搖籃圖2 師範學院成立典禮院長致詞稿
案名：秘書
檔號：0035/160.1/01
來源機關：國立臺灣師範大學
管有機關：國家發展委員會檔案管理局

檔案瑰寶》國立臺灣師範大學：培育師資的搖籃圖3 行政大樓為日治時期的建築
案名：教育、學校含建築物
檔號：0052/0047/1
來源機關：行政院新聞局
管有機關：國家發展委員會檔案管理局

在師範學院與臺北高中共用校地期間，適值二二八事件爆發。事件弭平後，師範學院學生仍關注社會公共議題，不斷透過社團與學生會發行刊物、張貼標語，發動遊行以表達對政府施政的訴求。隨著學生公共參與聲音擴大，教育部要求師範學院加強管控，務必掌握學生動態（圖4）。1949年3月，師範學院與國立臺灣大學（簡稱臺大）兩校學生因共乘腳踏車，遭警員以違反交通規則取締，擦槍走火下導致雙方產生劇烈衝突。兩校學生集結數百人包圍警局，要求釋放學生，卻被政府認為學生將發動全省學潮運動，引起臺灣警察單位的關注（圖5）。最後，軍警人員在4月6日進入校園逮捕反抗學生兩百餘人，史稱「四六事件」。師範學院全面停課（圖6），並由立法委員劉真擔任主任委員兼任代理院長，成立「師範學院整頓學風委員會」（圖7），與臺灣省警備總司令部交涉後，百餘名學生才被釋放，得以平息風波。

檔案瑰寶》國立臺灣師範大學：培育師資的搖籃圖4 教育部要求師範學院注意學生各項活動
案名：教務第1卷第37號
檔號：0037/9999/1
來源機關：國立臺灣師範大學
管有機關：國家發展委員會檔案管理局

檔案瑰寶》國立臺灣師範大學：培育師資的搖籃圖5 師範學院與臺大學生將發動學潮
案名：可疑分子考管—台大及師範學生發動學潮案
檔號：0038/057.11/0016
來源機關：內政部警政署
管有機關：國家發展委員會檔案管理局

檔案瑰寶》國立臺灣師範大學：培育師資的搖籃圖6 師範學院全面停課
案名：總節
檔號：0038/031100/2
來源機關：臺灣省諮議會
管有機關：國家發展委員會檔案管理局

檔案瑰寶》國立臺灣師範大學：培育師資的搖籃圖7 劉真奉令成立整頓學風委員會
案名：師範學校人員任免案
檔號：0038/0032.33/0153
來源機關：臺灣省政府
管有機關：國家發展委員會檔案管理局

四六事件風波過後，師範學院為強化教學品質與學習環境，持續添購各項儀器設備，以及添置中英文圖書（圖8），後來更興建頗具規模的圖書館（圖9）並厚實典藏，成為校園內具代表性的建築物。圖書館大樓前的至聖先師孔子塑像，正代表其培育師資的教學目的。

檔案瑰寶》國立臺灣師範大學：培育師資的搖籃圖8 各系核章確認添購的外文書刊
案名：聯教組織、西文圖書儀器採購
檔號：0039/100.11/002
來源機關：國立臺灣師範大學
管有機關：國家發展委員會檔案管理局

檔案瑰寶》國立臺灣師範大學：培育師資的搖籃圖9 師範學院時期興建的圖書館（已拆除）
案名：教育、學校含建築物
檔號：0052/0047/1
來源機關：行政院新聞局
管有機關：國家發展委員會檔案管理局

當時臺灣受到韓戰爆發影響，獲得美國大量援助。1953年起師範學院接受美援，用於增建校舍及擴充學系，例如工教與家政兩系仰賴美援完成獨特的建築物（圖10），並擴充教學和實習機具、各類器材與儀器、參考圖書，以及相關設備。此後，許多學系陸續接受美援，興建新房舍，以及相關研究單位運用美援購買儀器設備（圖11）。在美援技術援助項目下，資助師範學院教師等出國進修，各系也把握契機與各國大學簽約合作（圖12），增加與國外教師互訪及學術交流的機會。透過這些合作事務，師範學院汲取國際最新資訊，落實理論與實務並重之教育理念，持續推動教學多元化。

檔案瑰寶》國立臺灣師範大學：培育師資的搖籃圖10 工教大樓落成典禮
案名：1955農復會照片
檔號：0044/0002/1
來源機關：行政院新聞局
管有機關：國家發展委員會檔案管理局

檔案瑰寶》國立臺灣師範大學：培育師資的搖籃圖11 美援設置視聽教育器材中心及教育資料工作中心站
案名：教育資料館
檔號：0044/130.1/001
來源機關：國立臺灣師範大學
管有機關：國家發展委員會檔案管理局

檔案瑰寶》國立臺灣師範大學：培育師資的搖籃圖12 師範學院家政系與美國賓州州立大學簽約合作
案名：家政教育
檔號：0044/100.18/001
來源機關：國立臺灣師範大學
管有機關：國家發展委員會檔案管理局

1955年6月5日，政府倡議「師資第一，師範為先」方針，為讓師範學院增加更多國際學術交流合作，提高社會人士對教育的重視，以及增加一般高中畢業生投考的號召力，正式改制為臺灣省立師範大學（簡稱省立師大），設有文學院、理學院、教育學院及教育研究所，從師資培育的單一學校，躍升為高等學術研究殿堂（圖13）。在同一天，學校正式更名，大門上的「師範大學」四個大字，係由教育部長張其昀題寫（圖14）。之後，省立師大相繼成立國語教學中心、臺灣教育中心，以及設立夜間部開始招生。到1967年，隨著臺北市升格為直轄市，省立師大改制為國立臺灣師範大學（簡稱臺師大），持續拓展學院與科系，涵蓋藝術、體育、音樂、科技、國際與華語文等多元領域，除堅守教育核心精神外，更蛻變成為一所綜合型大學。

檔案瑰寶》國立臺灣師範大學：培育師資的搖籃圖13 師範學院改為省立師大之計畫
案名：總節
檔號：0044/31400/1
來源機關：臺灣省諮議會
管有機關：國家發展委員會檔案管理局

檔案瑰寶》國立臺灣師範大學：培育師資的搖籃圖14 省立師大校門
案名：1956農復會照片
檔號：0045/0003/1
來源機關：行政院新聞局
管有機關：國家發展委員會檔案管理局

隨著臺師大廣設學系，學生人數愈來愈多，校地漸漸不敷使用。1975年，臺師大多次向臺灣省政府爭取後，完成公館校區土地整理，陸續建置教學大樓與圖書館分館，將理學院遷至此處。之後，理學院師生在公館校區上課討論，並於實驗室進行儀器測試及各種觀測紀錄（圖15），不斷提高研究水準。2005年，臺師大在原有的僑生教育基礎上，整合原僑生大學先修班，成立林口校區，持續落實僑生先修教育，讓各地僑生順利進入臺灣各大學校就讀，並發揮優異表現。

檔案瑰寶》國立臺灣師範大學：培育師資的搖籃圖15 臺師大公館校區學生進行實驗
案名：陸、海、空軍
檔號：0052/0048/1
來源機關：行政院新聞局
管有機關：國家發展委員會檔案管理局

1946年師範學院設立迄今，隨著教學場域不斷擴展，至今臺師大共有和平、公館及林口三個校區，並且從傳統師資的培育，轉變為兼具國際視野與跨領域學術研究的綜合型大學（圖16），見證我國教育邁向現代化、全球化的蛻變。國家發展委員會檔案管理局典藏我國豐富的教育紀錄，歡迎透過國家檔案資訊網，探索更多臺師大的輝煌足跡。

檔案瑰寶》國立臺灣師範大學：培育師資的搖籃圖16 臺師大校門
資料來源：許峰源提供

本文經授權轉自國家檔案局【檔案瑰寶】國立臺灣師範大學：培育師資的搖籃

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書