檔案瑰寶》國立臺灣師範大學：培育師資的搖籃

國立臺灣師範大學在臺灣教育發展占有重要位置，其歷史可追溯至日治時期臺灣總督府臺北高等學校，二戰之後歷經臺灣省立師範學院、臺灣省立師範大學、國立臺灣師範大學等蛻變，為兼具師資培育與學術研究的頂尖學府。

刊頭：1956年師範大學大門

案名：1956農復會照片

檔號：0045/0003/1

來源機關：行政院新聞局

管有機關：國家發展委員會檔案管理局

◎ 陳芳儀／國家發展委員會檔案管理局企劃組助理員

1922年，臺灣總督府成立臺北高等學校，是七年制的高等學校，主要提供在臺灣的日本子弟就讀，也招收少部分臺灣學生。至二戰結束初期，政府接收臺灣，將該校改為臺灣省立臺北高級中學（簡稱臺北高中）。1946年，臺灣省行政長官公署考量原任教的日籍教師陸續遣返後，中等教育師資培育出現缺口，需設立專責培育的機構，又為因應新的學制，經研商後通過〈師範學院設立原則草案〉，策劃成立「臺灣省立師範學院」（簡稱師範學院），專門負責中等教育師資的培育。

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依照籌備計畫，師範學院率先招收國語、史地、公民訓育、數學、理化、博物、體育、音樂、英語等9項專修科別，每個年級學生以20-50人為標準，畢業年限暫定4年。學院的用地，先以臺北高中校地為基礎，將來再持續擴充，臺北高中則須另覓新校舍遷讓（圖1）。1946年9月28日，師範學院舉行成立典禮，著手培育中等師資人才（圖2）。在此之後3年，師範學院與臺北高中共用校舍設施，除了行政大樓（圖3），也輪流使用圖書館等空間，以及實驗室各項設備。直到1949年，師範學院招收的學生愈來愈多，與臺北高中共處同一個教學場域備感擁擠，在管理上也相對不容易，因此政府決定讓臺北高中停止招生。

圖1 師範學院籌備談話會紀錄

案名：秘書

檔號：0035/160.1/01

來源機關：國立臺灣師範大學

管有機關：國家發展委員會檔案管理局

圖2 師範學院成立典禮院長致詞稿

案名：秘書

檔號：0035/160.1/01

來源機關：國立臺灣師範大學

管有機關：國家發展委員會檔案管理局

圖3 行政大樓為日治時期的建築

案名：教育、學校含建築物

檔號：0052/0047/1

來源機關：行政院新聞局

管有機關：國家發展委員會檔案管理局

在師範學院與臺北高中共用校地期間，適值二二八事件爆發。事件弭平後，師範學院學生仍關注社會公共議題，不斷透過社團與學生會發行刊物、張貼標語，發動遊行以表達對政府施政的訴求。隨著學生公共參與聲音擴大，教育部要求師範學院加強管控，務必掌握學生動態（圖4）。1949年3月，師範學院與國立臺灣大學（簡稱臺大）兩校學生因共乘腳踏車，遭警員以違反交通規則取締，擦槍走火下導致雙方產生劇烈衝突。兩校學生集結數百人包圍警局，要求釋放學生，卻被政府認為學生將發動全省學潮運動，引起臺灣警察單位的關注（圖5）。最後，軍警人員在4月6日進入校園逮捕反抗學生兩百餘人，史稱「四六事件」。師範學院全面停課（圖6），並由立法委員劉真擔任主任委員兼任代理院長，成立「師範學院整頓學風委員會」（圖7），與臺灣省警備總司令部交涉後，百餘名學生才被釋放，得以平息風波。

圖4 教育部要求師範學院注意學生各項活動

案名：教務第1卷第37號

檔號：0037/9999/1

來源機關：國立臺灣師範大學

管有機關：國家發展委員會檔案管理局

圖5 師範學院與臺大學生將發動學潮

案名：可疑分子考管—台大及師範學生發動學潮案

檔號：0038/057.11/0016

來源機關：內政部警政署

管有機關：國家發展委員會檔案管理局

圖6 師範學院全面停課

案名：總節

檔號：0038/031100/2

來源機關：臺灣省諮議會

管有機關：國家發展委員會檔案管理局

圖7 劉真奉令成立整頓學風委員會

案名：師範學校人員任免案

檔號：0038/0032.33/0153

來源機關：臺灣省政府

管有機關：國家發展委員會檔案管理局

四六事件風波過後，師範學院為強化教學品質與學習環境，持續添購各項儀器設備，以及添置中英文圖書（圖8），後來更興建頗具規模的圖書館（圖9）並厚實典藏，成為校園內具代表性的建築物。圖書館大樓前的至聖先師孔子塑像，正代表其培育師資的教學目的。

圖8 各系核章確認添購的外文書刊

案名：聯教組織、西文圖書儀器採購

檔號：0039/100.11/002

來源機關：國立臺灣師範大學

管有機關：國家發展委員會檔案管理局

圖9 師範學院時期興建的圖書館（已拆除）

案名：教育、學校含建築物

檔號：0052/0047/1

來源機關：行政院新聞局

管有機關：國家發展委員會檔案管理局

當時臺灣受到韓戰爆發影響，獲得美國大量援助。1953年起師範學院接受美援，用於增建校舍及擴充學系，例如工教與家政兩系仰賴美援完成獨特的建築物（圖10），並擴充教學和實習機具、各類器材與儀器、參考圖書，以及相關設備。此後，許多學系陸續接受美援，興建新房舍，以及相關研究單位運用美援購買儀器設備（圖11）。在美援技術援助項目下，資助師範學院教師等出國進修，各系也把握契機與各國大學簽約合作（圖12），增加與國外教師互訪及學術交流的機會。透過這些合作事務，師範學院汲取國際最新資訊，落實理論與實務並重之教育理念，持續推動教學多元化。

圖10 工教大樓落成典禮

案名：1955農復會照片

檔號：0044/0002/1

來源機關：行政院新聞局

管有機關：國家發展委員會檔案管理局

圖11 美援設置視聽教育器材中心及教育資料工作中心站

案名：教育資料館

檔號：0044/130.1/001

來源機關：國立臺灣師範大學

管有機關：國家發展委員會檔案管理局

圖12 師範學院家政系與美國賓州州立大學簽約合作

案名：家政教育

檔號：0044/100.18/001

來源機關：國立臺灣師範大學

管有機關：國家發展委員會檔案管理局

1955年6月5日，政府倡議「師資第一，師範為先」方針，為讓師範學院增加更多國際學術交流合作，提高社會人士對教育的重視，以及增加一般高中畢業生投考的號召力，正式改制為臺灣省立師範大學（簡稱省立師大），設有文學院、理學院、教育學院及教育研究所，從師資培育的單一學校，躍升為高等學術研究殿堂（圖13）。在同一天，學校正式更名，大門上的「師範大學」四個大字，係由教育部長張其昀題寫（圖14）。之後，省立師大相繼成立國語教學中心、臺灣教育中心，以及設立夜間部開始招生。到1967年，隨著臺北市升格為直轄市，省立師大改制為國立臺灣師範大學（簡稱臺師大），持續拓展學院與科系，涵蓋藝術、體育、音樂、科技、國際與華語文等多元領域，除堅守教育核心精神外，更蛻變成為一所綜合型大學。

圖13 師範學院改為省立師大之計畫

案名：總節

檔號：0044/31400/1

來源機關：臺灣省諮議會

管有機關：國家發展委員會檔案管理局

圖14 省立師大校門

案名：1956農復會照片

檔號：0045/0003/1

來源機關：行政院新聞局

管有機關：國家發展委員會檔案管理局

隨著臺師大廣設學系，學生人數愈來愈多，校地漸漸不敷使用。1975年，臺師大多次向臺灣省政府爭取後，完成公館校區土地整理，陸續建置教學大樓與圖書館分館，將理學院遷至此處。之後，理學院師生在公館校區上課討論，並於實驗室進行儀器測試及各種觀測紀錄（圖15），不斷提高研究水準。2005年，臺師大在原有的僑生教育基礎上，整合原僑生大學先修班，成立林口校區，持續落實僑生先修教育，讓各地僑生順利進入臺灣各大學校就讀，並發揮優異表現。

圖15 臺師大公館校區學生進行實驗

案名：陸、海、空軍

檔號：0052/0048/1

來源機關：行政院新聞局

管有機關：國家發展委員會檔案管理局

1946年師範學院設立迄今，隨著教學場域不斷擴展，至今臺師大共有和平、公館及林口三個校區，並且從傳統師資的培育，轉變為兼具國際視野與跨領域學術研究的綜合型大學（圖16），見證我國教育邁向現代化、全球化的蛻變。國家發展委員會檔案管理局典藏我國豐富的教育紀錄，歡迎透過國家檔案資訊網，探索更多臺師大的輝煌足跡。

圖16 臺師大校門

資料來源：許峰源提供

本文經授權轉自國家檔案局【檔案瑰寶】國立臺灣師範大學：培育師資的搖籃

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