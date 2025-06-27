自由開講》警惕！中國的反噬文化！

◎ 木鐸

6月4日《華爾街日報》「中國被指『信譽赤字』，『先同意再說』策略後患漸顯」文章披露，菲律賓國防部長Gilberto Teodoro在香格里拉對話指「中國存在信任和信譽赤字」，點出了導致美中摩擦的主要原因，那就是「北京方面不注重履行承諾」，這也是中國與貿易夥伴之間常見的摩擦。

菲律賓國防部長Gilberto Teodoro在香格里拉對話指出，「中國存在信任和信譽赤字」。（歐新社）



其實，中國不僅是「不注重履行承諾」，更缺德的是「反噬文化」盛行。美國前副總統彭斯2018年曾指出，「過去17年來，中國國內生產總值（GDP）成長9倍，搖身一變成為世界第二大經濟體。這很大程度上源於美國對中國的投資。中國共產黨還使用一系列不符合自由與公平貿易原則的政策，包括關稅、配額、貨幣操控、強制技術轉移、竊取智慧財產以及產業補貼。這些政策在傷害競爭對手的情況下，用來建立中國製造業的基礎，其中受害最大的就是美國。如今北京正運用一種傾整個政府之力的手段，除使用政治、經濟、軍事工具，還包括政治宣傳，目的是對美國遂行影響力以獲取自身利益。」

彭斯點出了中國反噬文化的冰山一角，美國深受其害，包括台灣在內所有幫過中國的人及國家都深受其各式各樣的無聲侵略。台灣因地緣及歷史糾葛更是重災區。美國現任副總統范斯更認為，「中國是比俄羅斯更大的威脅」。

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中國靠「坑矇拐騙偷」起家，美國、台灣都深受其各式各樣的無聲侵略。（美聯社）

30多年前，筆者應聘至外商的中國分公司工作，台商朋友的中國籍妻子是幹部子弟，她以順口溜「坑矇拐騙偷，吃喝嫖賭抽」提醒我警惕中國官場文化。當時我對中國一無所知，只是聽聽當趣聞。

如今才深刻了解其精髓。其中「坑矇拐騙偷」本質上就是利用不道德及不合法的手段巧取豪奪他人資源來成就自己，這本質上就是反噬，在中共治下的中國，個別官員如此，中共政府如此，菲律賓國防部長及兩位美國副總統不約而同提出警告。中國靠「坑矇拐騙偷」起家，如今國際社會人人防著他，剛好而已。

（作者從商）

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