自由開講》中國式荒謬：李白抄襲毛澤東作品

◎ 愚工

在中國鬥爭文化下，先把「敵人」打成黑五類；然後用「抓辮子、扣帽子、打棍子」的手段鬥臭「敵人」，施以精神折磨；接著用「戴帽子、掛牌子、綁繩子」的手段給敵人肉體折磨，這是典型的SOP。他盛行於文革年代，至今仍是中國文化主流。最近中共各級黨媒、官媒及側翼大篇幅批鬥沈伯洋與王義川本人及家屬的「醜聞及惡行」就是經典案例。說明如下：

民進黨立委沈伯洋近期遭中共各級黨媒、官媒及側翼大篇幅批鬥。（資料照）

1.黑五類：即地主、富農、反革命分子、破壞分子、右派分子。這些人及其家屬在社會上受到各式各樣有形與無形的歧視。

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2.抓辮子，就是對敵人言論或行為中的個別疏漏斷章取義，揪住不放並上升到政治立場問題。扣帽子，是指脫離事實將敵人行為刻意貼上政治標籤，通過定性罪名達到打壓目的。打棍子，是指透過語言暴力或行政暴力壓制不同意見。中共最近宣稱要嚴懲我國的資通團隊成員及台獨分子就是上述兩種手法的合併應用。

3.「戴帽子、掛牌子、綁繩子」就是將敵人五花大綁在公共廣場，使用暴力，在其頭上戴著書寫罪名的高帽子，同時在胸前掛著書寫罪名的牌子，藉以羞辱敵人。萬一，台灣被統一，中共將如此對待被其隨意定罪的台灣同胞。

中共鬥爭的荒謬甚至定性「李白抄襲毛澤東的詩作」。毛澤東被中共吹捧為偉大的詩人，其作品【七律．答友人】最末兩句「我欲因之夢寥廓，芙蓉國裡盡朝暉」，意思是說，我想要因為這份情感而夢想著更加廣闊的世界和未來，在中國的土地上，到處都沐浴著清晨的光輝和希望。

毛澤東。（取自維基百科）

豈料，老師講解解析時指出，「我欲因之夢寥廓」是借用李白詩作【夢遊天姥吟留別】中「我欲因之夢吳越」的句子。這樣的解析，老師竟被扣上「反黨、反社會主義、反毛澤東思想」的罪名。最終老師經受不起肉體的折磨，只好低頭認罪：「我有罪！我侮辱了偉大領袖…。我更正：李白詩詞是抄襲毛主席的。」這是文革期間的真實案例，諷刺的是，這種「李白詩詞是抄襲毛主席」的荒謬仍盛行於今日中國。國人應參透中共體制的荒謬基因，再決定是否讓他來統治你。

（作者從商）

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