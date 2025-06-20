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名家分享~林靖堂》價值1380元的政治獵巫：黑熊學院被聲量獵殺的十日戰爭

這種操作就是典型的灰色地帶操作法（Grey Zone Warfare）：不宣戰、不出兵，而是用資訊、影片、情緒發動一場無聲的聲量戰，把目標抹黑到自爆。
名家分享

名家分享

2025/06/20 20:00

◎ 林靖堂

從防災教育到政治攻擊，一場系統性聲量戰的背後真相

黑熊學院防災包，成為全台統媒與政黨輿論圍剿的對象。（取自黑熊學院官網）黑熊學院防災包，成為全台統媒與政黨輿論圍剿的對象。（取自黑熊學院官網）

當一個教導民眾備戰與防災的民間團體，卻因一個1380元的防災包，成為全台統媒與政黨輿論圍剿的對象。我們必須問，這真的是一場單純的價格爭議嗎？還是一場有劇本、有節奏的認知作戰？從影片數激增、直播突爆，到媒體標題齊轟「賺國難財」、「愛馬仕避難包」，背後的操盤邏輯與意圖逐漸清晰，黑熊學院成了反備戰論述的代罪羔羊，而這場聲量風暴，不只是要毀掉一個品牌，更是要打掉台灣自主防衛的社會基礎。

一、聲量圖告訴我們什麼？藍營直播突爆，訊息攻勢準備好了

黑熊學院依政治立場在10天的逐日線圖。（影片數）。（取自貼文）黑熊學院依政治立場在10天的逐日線圖。（影片數）。（取自貼文）

大家可以看到我給大家的第一張YT聲量圖（影片數）從6/16起泛藍影片數暴增，從每日10支飆升到接近50支，同步第二張圖（觀看數）也能看出藍營聲量在6/10達到140萬次後突然斷崖式下滑，但在6/16重啟攻勢。

黑熊學院依政治立場在10天的逐日線圖。（觀看數）。（取自貼文）黑熊學院依政治立場在10天的逐日線圖。（觀看數）。（取自貼文）

這代表什麼？代表一波高度組織化、目的明確的影片投放操作正展開。

而更值得注意的是第三張圖，直播觀看數。泛藍6/16前幾乎沒有直播，但從6/17開始直播暴衝至近4000人觀看，只有藍營出現這種「臨時調度直播戰」的聲量特徵。這顯示不只錄製影片備戰，還動員KOL、頻道主、直播主全面圍剿。

黑熊學院依政治立場在10天的逐日線圖。（直播觀看數）。（取自貼文）黑熊學院依政治立場在10天的逐日線圖。（直播觀看數）。（取自貼文）

這不是巧合，是典型攻擊：從社群影片到直播動員，全在防災包議題發酵後「準時出手」。

二、新聞標題洗版式推播，從價格貴→中國紅熊→人格抹黑

我們檢視過去10天超過70則新聞標題，可以發現攻擊分成
三階段：

1. 前期（6/10–6/14）：主打「1380元防災包太貴」，出現「Amazon只要1000」、「愛馬仕防災包」等標題。

2. 中期（6/15–6/17）：焦點從價格轉向「黑熊學院是不是在發國難財」、「沈伯洋的父親與中國關係」。

3. 後期（6/18–6/19）：開始結合花蓮縣政府的免費防災包話題，出現「花蓮發0元，黑熊賣1380」、「賣給愛台灣的人」等分化語句。

這樣的新聞排列方式有兩個目的：

一是「讓討論焦點從政策與防災教育，轉向價格與人格」。

二是「把黑熊學院從一個民防團體變成『藍營眼中的敵人』」，用標籤讓他們難以自清。

你會發現，媒體不是報導事實，而是在設計情緒劇本，讓民眾從討論價格，進一步產生憤怒與仇視。

三、這是認知作戰，不是輿論爭議

說白了，這一波根本不是單純的不滿或疑問，而是一場有劇本的認知作戰，至少有以下幾個特徵：

1. 多平台協同出手：PTT起底、YT影片爆量、FB轉貼鋪天蓋地，加上地方政府比價反酸，形成一個「聲量圍殺圈」。

2. 話語轉移非常精準：一開始大家只在問價格，到後來卻變成「沈伯洋是不是中共第五縱隊」、「黑熊是不是騙子」。

3. 失衡的攻擊邏輯：防災包能不能幫助民眾這件事反而沒人談，取而代之的是「酸、罵、懷疑、嘲諷」，讓受眾只剩仇恨情緒。

這種操作就是典型的灰色地帶操作法（Grey Zone Warfare）：不宣戰、不出兵，而是用資訊、影片、情緒發動一場無聲的聲量戰，把目標抹黑到自爆。

四、為什麼他們這麼怕黑熊學院？

黑熊學院只是個做民防教育的組織。圖為黑熊舉辦「Stand up as Taiwan 台灣主站派 接力護台灣」全島接力，排出「DEFEND TAIWAN」字樣。（黑熊學院提供）黑熊學院只是個做民防教育的組織。圖為黑熊舉辦「Stand up as Taiwan 台灣主站派 接力護台灣」全島接力，排出「DEFEND TAIWAN」字樣。（黑熊學院提供）

黑熊學院只是個做民防教育的組織，為什麼會引來這麼大規模的政治動員？答案很簡單：因為他們做的是「喚醒台灣人備戰意識」的事。

而這件事會威脅誰？會威脅那些靠「疑美論」吃飯、靠「假和平」騙選票的人。

當一群人認真在教大家怎麼避難、怎麼準備戰爭，那種「只要親中就能保平安」的幻想，就會破功。這才是藍營、紅營最怕的。

所以，他們不會去談內容，也不想談防災，而是直接指控你賺錢、愛炫富、甚至是統戰內鬼。因為這樣才能讓討論回到他們熟悉的「鬥爭地板」。

黑熊學院面對的是怎樣的認知作戰。（取自貼文）黑熊學院面對的是怎樣的認知作戰。（取自貼文）

五、聲量背後的真問題：我們還能談事實嗎？

這場黑熊聲量圍剿事件，其實在考驗台灣社會一個更深層的問題：

我們還有辦法用理性討論來面對公共政策嗎？還是誰聲音大誰贏？

當整個資訊空間被演算法、直播與仇恨掌握，我們就會慢慢看不到「想為社會做事的人」，只看得到「喊得最大聲的藍白紅政治人物」。

黑熊學院的1380元防災包不是完美的產品，但它是一個象徵：在中國威脅之下，我們能不能主動準備，還是只能等被救？

這場聲量攻擊不是在吵價格，是在測試我們社會的集體判斷力。

#黑熊學院
#沈伯洋
#認知作戰
#防災包

（作者為聲量看政治主編）

本文經授權轉載自聲量看政治臉書

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