自由開講》從北市2國小爆性醜聞議題看兒少性別教育

◎ 陳怡宏

台北市2所國小爆出學童遭受性騷擾與性侵害的新聞再度震驚社會，我們除了關注校園性平事件處理流程是否完善外，透過這次的事件也提醒我們思考：我們給孩子的性教育，是否足以讓他們在面對性別界線與危險時，有足夠的知識理解，有足夠的勇氣求助呢？

台北市2所公立小學發生性醜聞，震驚社會。示意圖，與本新聞無關。（資料照）

性別教育最好的開始時間就是現在

根據衛福部保護司統計，12歲以下性剝削通報件數已從2021年的197件上升至2024年的351件，幾乎翻倍，這是嚴重的警訊。

請繼續往下閱讀...

儘管有些家長仍會以「年幼」、「還太早」延遲性教育，但性教育最理想的啟動時間就是現在，從孩子出生以來，身體的發展與好奇心早已啟動，如果大人們不指導，孩子就會用自己方式去探索，但方式可能會錯誤，而性別教育也並非是鼓吹性行為或大人口中害羞的事情，更重要的是讓孩子能建立對身體的尊重與認識，幫助孩子理解什麼是自己的身體界線、什麼情況應該立刻說「不」並尋求幫助。



根據兒盟調查，學童性知識來源最多來自老師或教科書（82.5%）與家長（55.5%），第三名竟是自己上網Google（49.8%），而來自YouTuber（31.2%）、社群平台（26.5%）等新媒體的影響力也不容小覷，顯見兒少處在多元資訊取得的環境中，而學校與家庭都應該更積極面對，避免出現性別教育的風險缺口。

讓孩子學會自保與求助，比什麼都重要

除了知識傳遞，更重要的是自我保護的意識與能力，從小就要教導兒少知道身體哪些部位是不可以讓人隨意碰觸的，遇到受侵犯或不舒服的事情，孩子可以說不，也要盡快找大人求助。「我可以說不」、「我需要幫忙」、「這不是我的錯」，這些語言應該從小教起，也讓孩子知道，遇到問題勇敢說出來不是錯，在這次國小的案例中，受害女童直到老師介入、加害男童的自述，事情才曝光，這過程中，如果孩子能早一步求助，結果會不會不一樣呢？每個受傷孩子的不知道與不敢說，都是反映了我們作為大人的疏忽。

從小就要教導兒少知道身體哪些部位是不可以讓人隨意碰觸的，遇到受侵犯或不舒服的事情，孩子可以說不，也要盡快找大人求助。情境照，圖中人物與本文無關。（圖片來源：shutterstock）

我們想給孩子怎樣的教育與社會？

對兒童的保護，不只來自法律制度的完善，還要落實在日常中，不管是在家庭、教室、社區，孩子周遭的每一個社群都應該要留意，而完整的性別教育，也是對兒童基本人權的尊重，教會孩子從身體認識、性別意識、到自我保護與尊重他人，也讓我們每個人都成為孩子最堅強的後盾。

（作者為兒童福利聯盟花蓮工作站家服組組長）

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆



自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法