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健康醫療網》別讓低血糖偷襲你！用CGM看見血糖暗潮，即時因應！

你是否曾經出現過頭暈、手抖、冒冷汗、心跳加快、情緒不穩，或感到飢餓卻無力的情況？這些看似日常的小症狀，其實可能是身體在發出低血糖的警訊。如果忽略，輕則影響日常生活，重則釀成意外甚至危及生命。
健康醫療網

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2025/06/23 08:30

◎ 健康醫療網

低血糖的症狀通常發作迅速，從輕微的不適（如冒冷汗、心悸、頭暈、手抖）到嚴重的反應遲鈍、行為異常、語無倫次，甚至可能進展到昏迷、癲癇發作。（取自貼文）低血糖的症狀通常發作迅速，從輕微的不適（如冒冷汗、心悸、頭暈、手抖）到嚴重的反應遲鈍、行為異常、語無倫次，甚至可能進展到昏迷、癲癇發作。（取自貼文）

「在高速公路上，開著開著，眼前突然一陣模糊，反應也慢了半拍。」這並不是電影情節，而是低血糖發作時，最真實、最危險的瞬間。

你是否曾經出現過頭暈、手抖、冒冷汗、心跳加快、情緒不穩，或感到飢餓卻無力的情況？這些看似日常的小症狀，其實可能是身體在發出低血糖的警訊。如果忽略，輕則影響日常生活，重則釀成意外甚至危及生命。

別忽視低血糖警訊，這些族群特別要小心

根據醫學定義，當血糖濃度低於70mg/dL時，即被視為低血糖。一般來說，低血糖常見的原因包括餓太久沒吃東西、餐量攝取不足，或者運動量太大又未及時補充能量。此外，若胰島素或降血糖藥物使用劑量過高，也可能讓血糖降得太快、太低。部分情況下，空腹飲酒或身體調節血糖的能力變差（像是肝臟或腎臟出問題），也會增加低血糖的發生機率。這些原因有時單獨發生，有時可能交錯，讓人一不注意就陷入低血糖危機。

杜柏村醫師指出，第一型糖尿病患者、使用胰島素或「口服降血糖藥物」的第二型糖尿病患者、曾有過低血糖病史者，以及患有腎臟病、心臟病或認知功能障礙者，都是特別需要注意的高危險群。65 歲以上的高齡者更應密切監測血糖波動。統計顯示，高齡糖尿病患者中，近三分之一曾經歷過「無自覺低血糖」——血糖已經下降到危險範圍，卻完全沒有任何警訊，等到意識模糊或昏迷，往往已經太遲。

突如其來的低血糖，可能帶來哪些危機？

低血糖的症狀通常發作迅速，從輕微的不適（如冒冷汗、心悸、頭暈、手抖）到嚴重的反應遲鈍、行為異常、語無倫次，甚至可能進展到昏迷、癲癇發作。若發作時身處危險環境，例如駕駛中、在工地高處作業，或夜晚獨自在家睡覺，錯失即時處置的機會，後果可能不堪設想。因此，想要降低低血糖的風險，必須仰賴更即時、更精準的血糖監測方式。

（取自貼文）（取自貼文）

CGM全天候血糖守護，協助提前察覺、即時處理

要如何即時掌握血糖的變化？連續性葡萄糖監測系統（Continuous Glucose Monitoring, CGM）是不可或缺的幫手。CGM 是一種可穿戴的小型醫療裝置，能持續偵測皮下組織液中的葡萄糖濃度，目前 CGM 裝置可提供每 1 分鐘或每 5 分鐘自動更新的即時血糖數據至手機，讓使用者能隨時掌握血糖變化趨勢，有助於更能即時掌握身體狀況、協助血糖管理。

CGM 可自訂個人化的高、低血糖警報，尤其是在高風險時段，如運動後或夜間睡眠期間，CGM 更發揮重要作用。高強度運動後，有些人會發生「延遲性低血糖」，血糖在運動後 1 到 2 小時內逐漸下降。傳統血糖機難以即時偵測這種變化，而 CGM 則能即時顯示趨勢曲線，協助使用者提前補救。同樣地，在深夜睡眠時，一般人無法察覺血糖變化，但 CGM 可以持續監控，一旦血糖接近危險範圍，系統會透過警報提醒，避免夜間低血糖危機發生。

杜柏村醫師提醒，對於經常發生低血糖，或曾有夜間低血糖、運動後低血糖經驗的患者，可考慮使用 CGM 做為日常監測工具。

整合日常紀錄，讓血糖管理不再困難

除了即時監測與警示，CGM App 通常也搭配飲食、運動、壓力、睡眠等生活紀錄功能，幫助使用者找出血糖變化的可能原因。例如，有些人發現熬夜、壓力大，或特定食物導致血糖容易波動不穩。透過 CGM 數據與生活紀錄，就能針對性地調整作息與習慣。更重要的是，也能提供給醫療團隊作為回診時的重要依據。醫師可藉由 CGM 報告，精準調整飲食、運動建議與用藥，更有效評估病情與調整建議，協助提升血糖管理效率。

讓CGM提供持續血糖監測，協助患者即時掌握自身健康狀況！

許多患者會誤以為靠自己「感覺」就能掌握血糖，但實際上，血糖變化常常在症狀出現前就已悄然發生。特別是曾有低血糖無自覺的族群，更應積極使用 CGM 來防範於未然。

血糖管理不只是治療的一部分，更是生活中的一環。學會用科技與身體對話，及早察覺血糖異常，不僅可以預防突發危機，更能讓每天的生活更加安心有力。從今天起，關心自己的血糖趨勢，不讓低血糖悄悄偷襲自己。建議與醫師討論是否適合使用 CGM，作為日常血糖管理的輔助工具。

參考資料：

1.Low Blood Glucose（Hypoglycemia）
2.Hypoglycemia
3.Living with Hypoglycemia
4.糖尿病低血糖處理Q&A－中國醫藥大學附設醫院
5.低血糖處理－國立台灣大學醫學院附設醫院雲林分院
6.RIGHTEST 瑞特官網

本文經授權轉載自健康醫療網／記者黃奕寧報導 別讓低血糖偷襲你！用CGM看見血糖暗潮，即時因應！

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