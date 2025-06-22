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自由開講》國民黨喊「愛國行動」遮掩錯誤的最後手段

2025/06/22 08:30

◎ 沈言

2025年6月，朱立倫在國民黨中常會上宣布啟動「愛國者行動」，誓言要保衛中華民國，對抗民進黨發動的罷免潮。聲稱要守住民主防線，不讓國家被「綠色恐怖」吞噬。這套語言聽來激昂，卻也熟悉得令人不安：當政黨聲望低落，當政治算計難以為繼，「愛國」往往會被推上檯面，成為召喚群眾、遮掩錯誤的最後資本。

國民黨主席朱立倫。（資料照）國民黨主席朱立倫。（資料照）

塞繆爾・詹森曾說：「愛國主義是無賴最後的庇護所。」這句話之所以流傳至今，不只是因為它冷峻，更因為它直指權力話術的本質：當一切都無法挽回時，「愛國」便成為最後的手段。如今，當朱立倫高舉「愛國者」的名號號召全黨動員，國民黨也在那一刻，親手拋去了最後的遮羞布。

多數暴力、盲目表決、濫刪預算、以罷制罷、死亡連署、濫發福利、強推公投──每一件都看似匪夷所思，卻又皆在意料之中。當國民黨選擇將手中所有籌碼一次性梭哈，捨棄協商、斷絕回旋，只剩下全面動員與姿態對決，制度溝通便徹底退場。他們不再尋求信任，也不再接受協調，只剩全面對抗。彷彿牌桌上的無賴，翻遍所有底牌之後，便開始質疑規則、否定對手，甚至怒喊「這不是公平對決」，想掀了牌桌重來。

反制大罷免，國民黨6月22日成立「北市反惡罷客家後援會」，並結合該黨「反惡罷、戰獨裁」說明會，呼籲民眾站出來力挺。（國民黨提供）反制大罷免，國民黨6月22日成立「北市反惡罷客家後援會」，並結合該黨「反惡罷、戰獨裁」說明會，呼籲民眾站出來力挺。（國民黨提供）

這不只是戰術選擇，更是語言與思維的轉向。在這條路上，每一步都在增加代價，而每一次選擇，都讓回頭的可能更渺茫。此時，「沉沒成本」的效應也開始發酵：既然已投下全部聲望與資源，只能繼續往前衝撞，否則先前的算計便會反噬自己。整個政黨如同一頭眼中只有紅布的憤怒公牛，不再辨方向，只剩下本能的衝刺。

國家從不是任何政黨可以壟斷的象徵資產。真正的愛國，是在政黨犯錯時，仍願意堅守制度的底線；是真正理解憲政分立與程序正義的價值，而非不擇手段。在一個自稱民主的政體中，若連公民連署與罷免都被貼上「毀國」「奪權」的標籤，那麼我們真正該警惕的，恐怕不是人民的行動，而是那些以愛國之名，劫持公共語言的行為者

是的，歷史上每一場假借國家之名行之的政治濫權，都曾以「我們才是愛國者」作結。而結局都是一場災難。

（作者為業餘樂手）

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