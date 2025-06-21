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自由開講》全球駭客元兇竟喊抓人？中共懸賞我軍暴露虛偽面具

2025/06/21 17:30

◎ 茜茜

中共近期公開懸賞通緝我國「資通電軍」20名官兵，聲稱我方發動網路攻擊，並揚言「依法嚴懲」、「納入重點監管」，此舉不僅史無前例，更加劇兩岸敵意對立；表面上是所謂「反制」，實則是中共長年發動國際網路滲透、攻擊與資訊戰的延伸策略之一，從攻擊美國政府機關、入侵澳洲關鍵基礎設施，到干預西方民主選舉，中共已成為全球網路安全的最大威脅之一；此次懸賞通緝台灣軍人，無異於擴大法律戰與認知戰，藉由抹黑台灣正當防衛行為，轉移國際視線與責任焦點，試圖在兩岸關係中壓迫台灣低頭。

中國公開日前懸賞通緝20名參與網路攻擊活動的台灣資通電軍犯罪嫌疑人。（擷取自新華社）中國公開日前懸賞通緝20名參與網路攻擊活動的台灣資通電軍犯罪嫌疑人。（擷取自新華社）

網戰主動者是誰？國際已有共識

事實早已明確，中共才是當今全球網路攻擊的最大來源；美國國家安全局（NSA）、微軟、谷歌及多國政府早已揭露，中共國安部支持的APT攻擊組織如APT10、Volt Typhoon及RedEcho，長期對美、日、台等國政軍機關與基礎設施滲透竊密；澳洲2021年揭露中共對其電力、醫療、學術等系統發動滲透，英國國會亦指出中共網軍干涉選舉言論環境；這些事實顯示，當中共將台灣防衛體系視為「攻擊」，其本質其實是企圖壓制台灣在國際上的正當防衛與網路安全建設。

懸賞通緝是法治脅迫的認知戰

中共首次對台「資通電軍」實施懸賞通緝，實為法律戰與認知作戰的複合手段，將台灣的資安部隊污名化為「犯罪嫌疑人」，不僅試圖挑起內部疑慮，也營造台灣在國際上是「破壞者」的假象；中共所謂「依法追捕」無異於濫用法律工具，對民主國家軍人進行跨境威脅，這不僅對我國軍人造成實質心理壓力，更企圖打擊國軍士氣、動搖民心，並恐嚇我國資通人員日後無法安心執行任務，甚至限制國際交流。

我國應結合盟友共組反制陣線

面對中共法律戰與網攻滲透雙重策略，我國應與美日歐盟及志同道合國家進一步深化資通安全合作；一方面，應加速簽署網路防衛協議，強化跨國預警與聯防系統；另一方面，應協助揭露中共於海外的網路間諜活動，包括APT組織結構、行動來源、基礎設施使用等情報，供民主國家共同圍堵；國安單位亦應研擬機制，保護受中共鎖定人員之人身與資訊安全，主動對外說明台灣資安單位之正當任務與國際合作成果，化解中共認知攻擊。

中共的懸賞通緝台灣軍人是升級版的資訊作戰，表面是維權，實為擴權與脅迫。示意圖。（路透檔案照）中共的懸賞通緝台灣軍人是升級版的資訊作戰，表面是維權，實為擴權與脅迫。示意圖。（路透檔案照）

以戰備應萬變，用真相擊破威脅

中共的懸賞通緝是升級版的資訊作戰，表面是維權，實為擴權與脅迫，唯有強化與國際夥伴間的聯防與反制機制，並持續對外揭露中共真實行為，才能削弱其操弄話語權的能力，我國應堅定依法防衛的立場，同時提升資通電軍量能，確保國安底線不被突破；在假訊息與網攻成為常態威脅的時代，台灣不應孤軍作戰，而應與民主盟友共同築起「數位長城」，在認知戰與網戰中守護自由的前線。

（作者為研究生）

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