自由開講》守住全民用藥安全 速撤回「 318解釋令」！

◎ 藥師公會全國聯合會

藥師公會全國聯合會6月19日正式向監察院提出陳情，強烈指出衛生福利部於3月18日發布的解釋令，違法開放中藥販售資格，不僅嚴重扭曲《藥事法》第103條的立法原意，更讓沒藥師專業背景的人得以販售中藥，直接威脅全民的用藥安全。

在這次陳情中，藥師公會全聯會具名陳訴衛生福利部邱泰源部長、中醫藥司蘇奕彰司長及衛生福利部，指出該部刻意曲解法律，將原本設計為「逐步退場」的中藥販售過渡條款，錯誤操作成「人人都能再進場」的開放政策，形同放棄對中藥販售資格的專業把關。

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藥師公會全聯會6月19日向監察院提出陳情，指出衛福部日前發布的318解釋令，違法開放中藥販售資格，直接威脅全民用藥安全。（藥師公會全聯會提供）

中藥不是食品 不是誰都能賣

中藥西藥都是藥，不是一般食品，根據《藥事法》及《藥師法》，不論是中藥或西藥，只要是藥品，都應由具有藥學專業的藥師或藥劑生來管理與販售，這不僅是法規，也是為了保護民眾安全，但這次衛福部卻在最新發布的解釋令中，刪除了原本「限於民國82年前經營、並修習課程」的時間門檻，還新增讓中藥或生藥相關學系畢業、有實務經驗者也能申請販售中藥，形同開後門、變相永久開放。

違法「解釋」 讓風險成為全民共擔

此次解釋令，等同把法條中本應逐漸淘汰的「落日條款」，錯誤變成人人可申請的「日出條款」，只要有名義上的學經歷，就能進場申請販售中藥，甚至可能出現無藥師駐店、無專業把關的商家大量販售中藥品。

我們嚴正指出，這種作法不僅違法，更是對全民健康的重大威脅。中藥與西藥一樣具有藥理作用，若未經專業藥師管理，恐發生劑量錯誤、品質不良、甚至與其他藥物產生交互作用等情況，而民眾一旦誤信未經專業管理的中藥販售店面，用藥安全形同「賭運氣」，後果恐怕不堪設想。

藥師公會全聯會呼籲，衛福部應立即撤回318解釋令，回歸依法治理、專業把關的制度設計，守護民眾的健康與安全。（藥師公會全聯會提供）

正式向監院陳情 回歸依法治理 專業把關的制度

藥師公會全聯會呼籲，衛福部應立即撤回該違法解釋令，回歸依法治理、專業把關的制度設計，藥師的設置與專業不是為了限制誰能賣藥，而是為了守護每一位民眾的健康與安全。

我們支持中藥文化，也尊重歷史上從業人員的權益，但這不代表可以開放無專業背景的人販賣藥品，更不能犧牲用藥安全換取制度鬆綁，國人健康不是實驗品，用藥安全沒有模糊空間。

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