晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》守住全民用藥安全 速撤回「 318解釋令」！

2025/06/21 15:30

◎ 藥師公會全國聯合會

藥師公會全國聯合會6月19日正式向監察院提出陳情，強烈指出衛生福利部於3月18日發布的解釋令，違法開放中藥販售資格，不僅嚴重扭曲《藥事法》第103條的立法原意，更讓沒藥師專業背景的人得以販售中藥，直接威脅全民的用藥安全。

在這次陳情中，藥師公會全聯會具名陳訴衛生福利部邱泰源部長、中醫藥司蘇奕彰司長及衛生福利部，指出該部刻意曲解法律，將原本設計為「逐步退場」的中藥販售過渡條款，錯誤操作成「人人都能再進場」的開放政策，形同放棄對中藥販售資格的專業把關。

藥師公會全聯會6月19日向監察院提出陳情，指出衛福部日前發布的318解釋令，違法開放中藥販售資格，直接威脅全民用藥安全。（藥師公會全聯會提供）藥師公會全聯會6月19日向監察院提出陳情，指出衛福部日前發布的318解釋令，違法開放中藥販售資格，直接威脅全民用藥安全。（藥師公會全聯會提供）

中藥不是食品 不是誰都能賣

中藥西藥都是藥，不是一般食品，根據《藥事法》及《藥師法》，不論是中藥或西藥，只要是藥品，都應由具有藥學專業的藥師或藥劑生來管理與販售，這不僅是法規，也是為了保護民眾安全，但這次衛福部卻在最新發布的解釋令中，刪除了原本「限於民國82年前經營、並修習課程」的時間門檻，還新增讓中藥或生藥相關學系畢業、有實務經驗者也能申請販售中藥，形同開後門、變相永久開放。

違法「解釋」 讓風險成為全民共擔

此次解釋令，等同把法條中本應逐漸淘汰的「落日條款」，錯誤變成人人可申請的「日出條款」，只要有名義上的學經歷，就能進場申請販售中藥，甚至可能出現無藥師駐店、無專業把關的商家大量販售中藥品。

我們嚴正指出，這種作法不僅違法，更是對全民健康的重大威脅。中藥與西藥一樣具有藥理作用，若未經專業藥師管理，恐發生劑量錯誤、品質不良、甚至與其他藥物產生交互作用等情況，而民眾一旦誤信未經專業管理的中藥販售店面，用藥安全形同「賭運氣」，後果恐怕不堪設想。

藥師公會全聯會呼籲，衛福部應立即撤回318解釋令，回歸依法治理、專業把關的制度設計，守護民眾的健康與安全。（藥師公會全聯會提供）藥師公會全聯會呼籲，衛福部應立即撤回318解釋令，回歸依法治理、專業把關的制度設計，守護民眾的健康與安全。（藥師公會全聯會提供）

正式向監院陳情 回歸依法治理 專業把關的制度

藥師公會全聯會呼籲，衛福部應立即撤回該違法解釋令，回歸依法治理、專業把關的制度設計，藥師的設置與專業不是為了限制誰能賣藥，而是為了守護每一位民眾的健康與安全。

我們支持中藥文化，也尊重歷史上從業人員的權益，但這不代表可以開放無專業背景的人販賣藥品，更不能犧牲用藥安全換取制度鬆綁，國人健康不是實驗品，用藥安全沒有模糊空間。

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書