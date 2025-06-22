自由開講》海峽論壇不是交流，是中共對台政治進逼

◎ 張亞柔

第十七屆海峽論壇6月15日在中國廈門登場，儘管外界多以「民間交流」視之，但實質上，這場活動早已成為中共推動統一戰線、對台心理戰的固定舞台。論壇由中共中央政治局常委王滬寧親自出席並致辭，其政治份量可見一斑。而更引人關注的是，中共刻意邀請前總統馬英九出席，並安排他在大會上致詞，傳達所謂「兩岸中國人一家親」、「九二共識反對台獨」等訊息。這不僅僅是外交手段，更是一場有組織的政治宣傳操作，中共企圖透過台灣曾任元首的身分為自己的統一立場背書，進而對台灣民眾進行情感洗腦與心理滲透。

前總統馬英九於海峽論壇大會致詞。（圖由馬英九基金會提供）

馬英九的出席對台灣內部產生重大輿論影響。在中國的媒體與對台統戰渠道中，他被塑造成理性、溫和、擁抱「中華文化」的台灣代表人物。這種形象刻意與賴清德政府的堅定護主權立場形成對比，讓中共得以在台灣內部製造對立與分化。當馬英九在中國場域中講出「深化交流合作」、「反對台獨」等話語時，這些說法將被中共廣泛放送，包裝成「台灣內部也有支持和平統一的聲音」，藉此對台灣社會進行長期的認知滲透與統戰洗腦。

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王滬寧在論壇中重申「一個中國原則」與「祖國統一歷史大勢」，並搭配大量「血脈」、「親情」、「文化傳承」等語言包裝，試圖營造兩岸命運共同體的幻想。他聲稱「誰也無法割斷我們的血脈親情」、「台灣光復是共同榮光」，意圖從歷史情感與文化認同角度，進行更為細膩的統戰敘事。這種敘事策略比過去的武力恐嚇更加溫和、迷人，對許多中間選民與社會基層具有更高的滲透效果。

中配亞亞透過抖音頻道發布影片，女兒「小當歸」現身宣揚祖國的一切。（翻攝自抖音）

與此同時，論壇操作也不僅侷限於政界人物，還深入社會基層與網紅圈層。中配網紅「亞亞」與其女兒「小當歸」的出席與發言，就是最具代表性的案例。亞亞透過抖音頻道發布活動影片，其中女兒調侃「吃不起茶葉蛋」、並直言「台灣人都是中國人」，成為一種日常化的統戰符號。這類影片以家庭、孩子作為情感媒介，降低觀眾對政治內容的警戒心，實質上卻是情感包裝下的政治洗腦，尤其針對台灣年輕世代進行長期的思想馴化。

中共將這場論壇當成「統一戰線秀場」，不僅透過馬英九等具代表性人物營造「內部認同」，也搭配近期對資通電軍懸賞追捕與揭露軍人個資的強硬行動，展現出「軟硬並施」的灰色作戰策略。這種策略一方面對軍人與官僚體系施加心理壓力，一方面又透過看似溫和的文化交流向社會釋放統戰訊息，目的在於削弱台灣內部的信心、防線與凝聚力。

中國廣州公安局6月5日懸賞通緝20名參與網路攻擊活動的台灣資通電軍犯罪嫌疑人。（新華社）

這場論壇對台灣政局的影響不容低估。政府若強力批判，可能被泛藍輿論操作為「阻斷交流」；若保持沈默，則等同默認中共話語滲透，放任其在國際與台灣內部混淆視聽。馬英九的參與與發言，更被中共利用來塑造「和平統一有望」的虛假敘事，壓縮執政黨的論述空間，讓外界誤以為台灣對中國態度並不一致，進而破壞對台一致防線。

長遠而言，海峽論壇早已不是單純的文化或青年交流平台，而是一套結構性、制度化的意識形態工程。中共正藉此不斷推進話語滲透、形象操作與統戰洗腦，從基層到高層、從長輩到孩童，建立全面性的「大統戰」格局。台灣社會必須警覺這類「糖衣砒霜式」的攻勢，建立更強的民主防衛網與社會識讀能力，否則未來將面對愈加難以識破的認知作戰與精神侵略。

（作者為自由業）

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