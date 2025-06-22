晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》海峽論壇不是交流，是中共對台政治進逼

2025/06/22 09:30

◎ 張亞柔

第十七屆海峽論壇6月15日在中國廈門登場，儘管外界多以「民間交流」視之，但實質上，這場活動早已成為中共推動統一戰線、對台心理戰的固定舞台。論壇由中共中央政治局常委王滬寧親自出席並致辭，其政治份量可見一斑。而更引人關注的是，中共刻意邀請前總統馬英九出席，並安排他在大會上致詞，傳達所謂「兩岸中國人一家親」、「九二共識反對台獨」等訊息。這不僅僅是外交手段，更是一場有組織的政治宣傳操作，中共企圖透過台灣曾任元首的身分為自己的統一立場背書，進而對台灣民眾進行情感洗腦與心理滲透。

前總統馬英九於海峽論壇大會致詞。（圖由馬英九基金會提供）前總統馬英九於海峽論壇大會致詞。（圖由馬英九基金會提供）

馬英九的出席對台灣內部產生重大輿論影響。在中國的媒體與對台統戰渠道中，他被塑造成理性、溫和、擁抱「中華文化」的台灣代表人物。這種形象刻意與賴清德政府的堅定護主權立場形成對比，讓中共得以在台灣內部製造對立與分化。當馬英九在中國場域中講出「深化交流合作」、「反對台獨」等話語時，這些說法將被中共廣泛放送，包裝成「台灣內部也有支持和平統一的聲音」，藉此對台灣社會進行長期的認知滲透與統戰洗腦

王滬寧在論壇中重申「一個中國原則」與「祖國統一歷史大勢」，並搭配大量「血脈」、「親情」、「文化傳承」等語言包裝，試圖營造兩岸命運共同體的幻想。他聲稱「誰也無法割斷我們的血脈親情」、「台灣光復是共同榮光」，意圖從歷史情感與文化認同角度，進行更為細膩的統戰敘事。這種敘事策略比過去的武力恐嚇更加溫和、迷人，對許多中間選民與社會基層具有更高的滲透效果。

中配亞亞透過抖音頻道發布影片，女兒「小當歸」現身宣揚祖國的一切。（翻攝自抖音）中配亞亞透過抖音頻道發布影片，女兒「小當歸」現身宣揚祖國的一切。（翻攝自抖音）

與此同時，論壇操作也不僅侷限於政界人物，還深入社會基層與網紅圈層。中配網紅「亞亞」與其女兒「小當歸」的出席與發言，就是最具代表性的案例。亞亞透過抖音頻道發布活動影片，其中女兒調侃「吃不起茶葉蛋」、並直言「台灣人都是中國人」，成為一種日常化的統戰符號。這類影片以家庭、孩子作為情感媒介，降低觀眾對政治內容的警戒心，實質上卻是情感包裝下的政治洗腦，尤其針對台灣年輕世代進行長期的思想馴化。

中共將這場論壇當成「統一戰線秀場」，不僅透過馬英九等具代表性人物營造「內部認同」，也搭配近期對資通電軍懸賞追捕與揭露軍人個資的強硬行動，展現出「軟硬並施」的灰色作戰策略。這種策略一方面對軍人與官僚體系施加心理壓力，一方面又透過看似溫和的文化交流向社會釋放統戰訊息，目的在於削弱台灣內部的信心、防線與凝聚力。

中國廣州公安局6月5日懸賞通緝20名參與網路攻擊活動的台灣資通電軍犯罪嫌疑人。（新華社）中國廣州公安局6月5日懸賞通緝20名參與網路攻擊活動的台灣資通電軍犯罪嫌疑人。（新華社）

這場論壇對台灣政局的影響不容低估。政府若強力批判，可能被泛藍輿論操作為「阻斷交流」；若保持沈默，則等同默認中共話語滲透，放任其在國際與台灣內部混淆視聽。馬英九的參與與發言，更被中共利用來塑造「和平統一有望」的虛假敘事，壓縮執政黨的論述空間，讓外界誤以為台灣對中國態度並不一致，進而破壞對台一致防線。

長遠而言，海峽論壇早已不是單純的文化或青年交流平台，而是一套結構性、制度化的意識形態工程。中共正藉此不斷推進話語滲透、形象操作與統戰洗腦，從基層到高層、從長輩到孩童，建立全面性的「大統戰」格局。台灣社會必須警覺這類「糖衣砒霜式」的攻勢，建立更強的民主防衛網與社會識讀能力，否則未來將面對愈加難以識破的認知作戰與精神侵略。

（作者為自由業）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書