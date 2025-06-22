自由開講》館長在中國的慫紀錄

◎ 愚工

2019年7月6日，中國網路「網紅館長疑似認慫，未開打就亮出體檢報告，練喻軒進退兩難」文章指出，搏擊名將練喻軒因為看不慣台灣網紅館長口沒遮攔，憤而發起挑戰。資料顯示，練喻軒是跆拳道運動員、KA世界自由搏擊協會冠軍、WBC泰拳冠軍。

2019年7月中國格鬥好手練喻軒（左）向館長下戰帖，要求比武。（圖擷取自YouTube，館長臉書，合成圖）

練喻軒向館長嗆聲，「不用說你贏不贏我那麼浮誇的話，你只要3分鐘之內不被擊倒，你就贏了。」

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面對挑戰，館長開出「先付1000萬美元的開戰費用，才要打」的戰略性障礙。隨後，館長公佈自己的一份體檢報告，報告顯示他的三酸甘油脂，高密度膽固醇，低密度膽固醇，三項體檢資料都不達標，最重要的是白血球偏高，血紅素偏高等等，總而言之身體機能有很大問題。如此一來，練喻軒陷入兩難，對手如此多病，比賽很有可能打出問題，打贏了也是勝之不武。中共官媒《環球時報》戲稱這是另一場台海戰爭。吃盡台灣豆腐。

綜合上述報導，中國吹噓，館長畏戰、認慫，還理由一堆。丟盡台灣的臉！遺憾的是，類似的故事重複在近日館長的中國行。

館長中國行體驗上海宮宴，有網友質疑：館長穿的疑似是太監的服裝。（翻攝自YT）

館長在台灣時滿口三字經五字經，目無法紀，到了中共治下的中國，立刻成了中國人口中的「山炮」、「傻冒」、「龜孫子」一路跪舔，還因缺乏生活科技常識與歷史文物常識，語言只能停留在「低級紅」的層次，讚之無物，倒盡聽者胃口。導致在餐飲時，被戲弄穿上太監服還洋洋得意，真是慫到了骨髓裡，把台灣的臉丟盡。

中共這次找這樣的慫人代言「中國好棒棒」已在中國引起「得不償失、不值得統戰…」的雜音，事後中國內部必然有一番究責的內鬥，對台部門哪個人會被當戰犯，吾人拭目以待。

（作者從商）

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