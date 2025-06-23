晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》焦慮城市：從公館圓環看治理的正義與溫度

2025/06/23 11:30

◎ 郭怡君

今年3月25日，台北市長蔣萬安無預警宣布，將拆除公館圓環、填平地下公車道，並以「為了安全」作為決策正當性。幾週內，台大周邊牆面就出現巨幅看板，宣稱此舉是議員「成功爭取」的政績。這場交通工程，從未經完整規劃說明與民眾參與，就被視為已定之事，某種完勝的城市轉折。

北市府規劃拆除公園圓環，目前專供公車通行的羅斯福路地下道也打算填平，引爆爭議後喊卡。（中央社資料照）北市府規劃拆除公園圓環，目前專供公車通行的羅斯福路地下道也打算填平，引爆爭議後喊卡。（中央社資料照）

然而，這不只是路口形狀的改變，而是一場情緒與權力再分配的治理行動。學生坦言：「我現在最焦慮的不是論文，而是6月28日那天會不會開始填地下道。」原訂的動工日經過宣傳與推播，像一枚未爆彈，壓在市民心上。他們並非反對改善交通，而是質疑：這樣重大的都市變動，為何可以在毫無預警、缺乏諮詢與透明的情況下強行推進？

我告訴學生：在民間與專家持續表達疑慮後，目前市府表示6月28日不會動工，並預計於6月30日舉辦「公館圓環廢除與交通衝擊」公聽會。但這場公聽會，會是開放對話，還是為程序背書？我們要問的，不只是「改不改圓環」，而是這個城市是否還有傾聽、等待與共感的空間？

北市多位議員主張暫緩填平羅斯福路地下道，交通局長允諾公館圓環拆除計畫，6月28日暫時不會施工。（資料照）北市多位議員主張暫緩填平羅斯福路地下道，交通局長允諾公館圓環拆除計畫，6月28日暫時不會施工。（資料照）

作為教育者，作為在圓環週邊生活的人，我也焦慮。政策擬定過程中，地方節奏與居民日常被抽空，專業論述被壓縮忽略。市府或許也焦慮著事故數據，政績壓力當前，自覺責無旁貸地必須作為。但問題在於——尚未理解現況為何不便、未聆聽人們如何生活，就急欲歸零重來，這是進步，還是一種治理焦躁？

這讓我想起美國規劃學者Sherry Arnstein於1969年提出的「公民參與階梯」（Ladder of Citizen Participation）。這個模型將參與分為八級：最低層是「操弄」（manipulation）與「治療」（therapy），把市民當做需要治療再教育的病人；其次是「資訊提供」（informing）與「諮詢」（consulting），政府讓人民說說話，但沒有保證會納入決策；再來是「安撫」（placation），讓人民感覺被代表，但仍無決定權；而真正的參與，要到「夥伴關係」（partnership）、「授權」（delegated power）乃至「公民控制」（citizen control），才能達到共同治理的真義。

目前的公館圓環事件，很可能是從無參與到低階的「象徵性參與」。市民被告知、被諮詢，卻無法實質影響決策方向。這樣的做法似一種治理儀式，程序看似有納入民眾參與，實質上，人民的意見有可能石沈大海，造成對政府不信、對未來生活更深層的焦慮。

值得注意的是，交通專家早已提出替代方案：就地升級公館圓環，維持圓環容納左轉儲車功能、優化使車輛無需變換車道，提升公館圓環交通安全；並且保留原有地下公車道，達成A型路權設計以大眾運輸優先、提升公車（公車族）與機車的安全。整體而言，升級圓環、保留地下道成本較低、施工期短、對市民干擾也小。這才是邁向永續交通與環境具體可行的智慧交通治理方向。

升級圓環、保留地下道成本較低、施工期短、對市民干擾也小。圖為公北市羅斯褔路上的公車地下道。（中央社資料照）升級圓環、保留地下道成本較低、施工期短、對市民干擾也小。圖為公北市羅斯褔路上的公車地下道。（中央社資料照）

我們必須強調：焦慮，不該也只是可以忽略不看的數據，而應成為對話的起點。學生的焦慮、市府的焦慮、市民的焦慮，不是彼此敵對，而是應該成為共思未來城市倫理與節奏的起點。

城市治理若只重表面效能，藐視過去的累積任意歸零，便會在進步的表象下，不斷製造更大的不安。我誠懇呼籲市府，6月30日的公聽會召開之前，請參考專家所提出就地升級圓環、保留地下道的方案。讓我們好好開個公聽會，重新思考公民角色、理解生活節奏、傾聽在地意見。在理解彼此的焦慮之上，一起為台北公館圓環週邊生活交通研議問題解決方式。

（作者為台大建築與城鄉研究所助理教授）


自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書