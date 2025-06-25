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自由開講》台灣從以伊戰爭中學的什麼？

2025/06/25 21:00

◎ 張昭仁

以色列在深夜對伊朗進行攻擊。攻擊的主要三個目標，第一是伊朗的核武設施，據報導伊朗即將完成核子武器對付伊色列，以色列要在伊朗完成之前摧毀核武器。第二是伊朗武裝指揮軍官，核武科學家及政府高官，擊殺武裝指揮官，軍隊在短時間無人領導，難以回擊。擊殺核子科學家阻斷伊朗的核武器研究，伊朗要再研究核武器必須從頭來過。第三是伊朗的防空及飛彈武器，摧毀防空，伊色列空軍才能從容攻擊目標，摧毀飛彈，伊朗喪失反擊能力。

以色列空襲伊朗。鎖定核武設施在內的主要三個攻擊目標。（路透檔案照）以色列空襲伊朗。鎖定核武設施在內的主要三個攻擊目標。（路透檔案照）

以色列的攻擊時間選在深夜凌晨，防備最鬆懈的時候，攻擊方法是由早先滲透在德黑蘭附近山區的特工組織「摩薩德」用無人機與飛彈摧毀雷達及特定地點，接著大批戰機長驅直入，如入無人之境，對地下核設施進行摧毀，以色列戰機毫無損傷的完成任務。清晨時分，伊朗的核設施被毀，軍隊指揮官，科學家被消滅，防空設施全毀，一個晚上，原本要迎接核子武器的國家被打殘，只剩下殘存的無人機及飛彈攻擊遠方的以色列特拉維夫。

以色列的「奮起雄獅」軍事行動像精準的手術刀完成任務，伊朗的武裝力量至少倒退20年。這次的行動許多值得學習的地方，可以用在未來保衞台灣或是先期的反制敵人攻擊。

以色列特工組織「摩薩德」用無人機與飛彈摧毀雷達及特定地點，進而擊殺武裝指揮官。圖為伊朗革命衛隊航太部隊指揮官哈吉薩達（右）遭斬首。（歐新社檔案照）以色列特工組織「摩薩德」用無人機與飛彈摧毀雷達及特定地點，進而擊殺武裝指揮官。圖為伊朗革命衛隊航太部隊指揮官哈吉薩達（右）遭斬首。（歐新社檔案照）

以色列先發制人，伊朗顯然疏於防備。上次烏克蘭是用卡車載運無人機，再用遙控指揮攻擊，以色列是特工組織在城市附近啓動攻擊，這告訴我們平時軍方，國安及調查人員就要對社會上出現火炮運送有高度警覺，運送火炮都有特定目的。一旦進入可能交戰期間，軍方人員，政府官員及雷達，武器及飛彈系統要特別保護，他們都是敵人發起攻擊的首要目標。

這次以色列的突襲成功，很多地方值得我們學習，這不是套裝式的兵推，卻是真實的戰爭，它是新式戰爭的模式，平時就要模擬攻擊與防備，輸與贏就在我們準備與防範之中，值得政府與軍方深度瞭解。

（作者為會計師）

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