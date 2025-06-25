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自由開講》台灣能源轉型：從「無知」到「安心」

2025/06/25 11:30

◎ 廖郁賢

「恐懼來自於無知」，這句話在台灣能源轉型的道路上顯得格外真實。當政府積極推動「減煤、增氣、展綠、非核」的核心目標，並預計在2025年達成非核家園，這場影響深遠的政策變革，勢必需要全民的理解與支持。在能源結構將大幅調整，燃氣發電預計占比五成、燃煤降至三成、再生能源提升至兩成的情況下，身為國民，我們該如何消除心中的疑慮，對未來電力供應感到安心呢？

運轉40年的台電核三廠二號機5月17日停機，台灣核電歸零。（資料照）運轉40年的台電核三廠二號機5月17日停機，台灣核電歸零。（資料照）

首先，可以知道的是，台灣將於2026年正式啟動碳費徵收，這項機制透過將碳排放的環境成本內部化，比起單純的排放標準，碳費更具經濟效益與彈性。

再來是穩定供電，這是健全綠能發展的關鍵，也是國人心中所念，所以增加對儲能設備的補貼至關重要，為什麼相關預算刪不得？它能確保再生能源的電力在離峰時段儲存，並在尖峰或不足時釋放，從根本上解決間歇性問題，強化電網韌性。而早年在台灣被稍稍討論過的英國的差價合約（CfD）機制，確實能為台灣綠能發展提供穩定的投資環境，不僅能降低開發商的風險，還可以加速綠能部署。

借鑒英國經驗，台灣可以引入第三方公正審計，並且明確定義、加重罰則，並簡化檢舉流程，確保檢調單位能有效執法，建立完善的利益迴避機制，避免潛在的利益衝突等資訊公開，能有效解決民眾疑慮時，大眾才能放下「無知」帶來的恐懼，安心與政府攜手前行。

能源結構大幅調整，再生能源提升至兩成。圖為風電。（資料照）能源結構大幅調整，再生能源提升至兩成。圖為風電。（資料照）

能源轉型確實是項艱鉅卻必要的工程，要達成目標，需要一套多元且靈活的政策工具組合，其複雜性雖對社會溝通構成挑戰，但若能有效整合，將能加速台灣邁向永續未來。

（作者為第19屆雲林縣議員）

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