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自由開講》昔罵人舔共，今自封和平大使——「昌館」的人格重訓班上線了

2025/06/26 11:30

◎ 曾建儒

記得那個在直播上怒吼到破音、滿身刺青、高舉「反共挺台」大旗的網紅館長嗎？沒想到如今的陳之漢先生，竟親自示範什麼叫「翻轉自己」，不但辦妥了台胞證，還帶著攝影師、導遊浩浩蕩蕩準備前進中國，來場六天五夜的「實境打臉秀」。嘴上說是旅遊，實際上卻像是在幫中共招攬觀光。

館長對中國路邊的垃圾桶稱讚連連。（翻攝自YT）館長對中國路邊的垃圾桶稱讚連連。（翻攝自YT）

更令人拍案叫絕的，是他還自封為「和平大使」。這位大使是否該先對著自己過去的直播畫面誠心鞠躬？當年痛批那些一邊呼吸台灣自由空氣、一邊收中共紅包的「無恥之徒」，如今居然換你本人直播豫園、安排打卡東方明珠，這轉彎技術，連馬路上的違規機車都甘拜下風。

而館長的「轉身」，怎能不提另一位昔日反服貿門神——黃國昌？當年太陽花運動，他站在立法院內外誓死捍衛台灣主權，今天卻與館長聯手出擊，一邊模糊地表示「服貿可以討論」，一邊默默點讚中國資本進軍台灣市場。兩人臉書互動宛如熱戀情侶，昔日的政治信仰，如今成了雙人跳繩，一跳再跳，還跳得一臉無辜。

黃國昌一邊模糊地表示「服貿可以討論」，一邊默默點讚中國資本進軍台灣市場。（資料照）黃國昌一邊模糊地表示「服貿可以討論」，一邊默默點讚中國資本進軍台灣市場。（資料照）

更好笑的是，館長還振振有詞說：「生活還是要顧。」這句話怎麼聽起來這麼耳熟？沒錯，這可是共產黨統戰手冊裡的第一章節，當年毛澤東說「革命也要吃飯」，今天館長說「主權也要吃飽」。說到底，這根本不是變了，而是終於回到原廠設定。

對於健身產業的「自由競爭」，館長也信誓旦旦地說不怕中國健身房來台開業。但他是否真的理解，中國企業如青鳥、樂刻等，早已靠政府補貼擴張勢力？這不是自由市場，而是國家資本滲透。若真讓這種資金長驅直入，削價競爭至壟斷本地業者，最後吃虧的難道不是台灣消費者與小商家？

再說得直白一點，這場由「和平大使」與「前門神」共同演出的雙人秀，看似是旅遊與言論自由，實則是台灣主權觀念在網紅經濟與選票邏輯下的廉價拍賣。

有人會說，兩岸局勢緊張、大家都有自己的生存壓力。但「顧生活」從來不能成為放棄信仰、出賣立場的藉口。尤其是曾經站在民主最前線、口口聲聲護台灣的公眾人物，當他們選擇跳船轉彎，就必須承擔被質疑、被追問的代價。

別忘了，黃國昌與館長的政治轉向，不只是個人選擇，更牽動著許多信任他們的粉絲與選民的價值認同。當他們從反中轉為靠中、從挺主權變成「能合作就合作」，這不只是價值的改變，更是對過去理念的背叛。

「變臉王」變臉的速度之快。館長與黃國昌過去號召「反紅媒」大遊行，今天直播中共繁華明珠。（資料照）「變臉王」變臉的速度之快。館長與黃國昌過去號召「反紅媒」大遊行，今天直播中共繁華明珠。（資料照）

這世界唯一不變的，恐怕就是這兩位「變臉王」變臉的速度。昨天吶喊「反紅挺台」，今天直播中共繁華明珠，明天搞不好就到中國新說唱當嘉賓。說實話，這樣的組合，與其說是在搞政治，不如說是在跑綜藝通告。

政治誠信到底值多少？看起來似乎可以用點閱率與超貼直播來換算。只是，當政治成了一場秀，我們是否也該問問自己：台灣，還剩下多少不能背叛的價值？

（作者為國會助理）

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