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名家分享~賴寇蒂》當「便宜」成為陷阱：台灣人到中國旅遊的消費迷思

名人筆下的中國處處皆是低廉消費：上海的便利，新疆的物產，彷彿天堂般的成本優勢。然而，這種單純讚嘆就像只品嚐蛋糕上第一層的華麗裝飾，但對底層的真實視而不見。
名家分享

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2025/06/20 11:30

◎ 賴寇蒂

最近中國加強對台灣的「軟統戰」 ，許多的台灣名人都到了中國旅遊消費，讚嘆中國的「便宜」。

網紅「館長」陳之漢日前到中國旅遊，並自稱為「兩岸和平大使」，不斷誇獎上海的建設與都市化程度，引來外界討論。（翻攝自YouTube）網紅「館長」陳之漢日前到中國旅遊，並自稱為「兩岸和平大使」，不斷誇獎上海的建設與都市化程度，引來外界討論。（翻攝自YouTube）

但這些表面的低價很可能是預告了一個殘酷真相：這種便宜的代價，可能是他和我們的未來。

名人筆下的中國處處皆是低廉消費：上海的便利，新疆的物產，彷彿天堂般的成本優勢。然而，這種單純讚嘆就像只品嚐蛋糕上第一層的華麗裝飾，但對底層的真實視而不見。

◾️「便宜」的代價：到底誰為發展買單？

我在上海北京西路工作居住時，樓旁有家從福建來上海討生活的水果攤小販，一家人住在水果攤鐵皮屋裡，平常買水果時我們也聊兩句，知道他們滿心期待和女兒能在上海安家落戶。但隨著上海地價飛漲，舊樓改建，鐵皮屋也被拆除，這家人無聲無息消失在都更浪潮中——沒有補貼，沒有安置，只有被淘汰。

這種「發展紅利由誰享受，代價由誰承擔」的邏輯，正在香港重演。

這幾年香港街頭小食鋪、海鮮酒肆一家家「光榮結業」，人們輕鬆說著「反正過大灣有更便宜選擇」。

港媒報導當國際知名品牌 「堡獅龍 bossini」都要在櫥窗貼出「貴租無理 減價酬賓」抗議。（取自貼文）港媒報導當國際知名品牌 「堡獅龍 bossini」都要在櫥窗貼出「貴租無理 減價酬賓」抗議。（取自貼文）

但今天（0618）香港媒體報導當國際知名品牌 「堡獅龍 bossini」都要在櫥窗貼出「貴租無理 減價酬賓」抗議時，你該警覺：

連資本雄厚的連鎖店都難以為繼，這座城市的就業機會只會持續萎縮。

屆時，許多香港人將如當年的水果攤老闆，被迫北上尋找生路。

◾️賺錢與否，黨說了算

有些人說：「中國市場有幾億人，能從每人身上賺一塊錢就能賺翻。」

身為零售業從業者，我必須說：你這樣想，你在中國的競爭同業也這樣想，競爭殘酷程度超乎想像。

阿里巴巴集團聯合創辦人馬雲。（法新社檔案照）阿里巴巴集團聯合創辦人馬雲。（法新社檔案照）

更根本的是：能否賺錢，完全取決於黨的決策。馬雲、馬化騰、郭台銘、李嘉誠的遭遇已經示範得夠清楚——無論企業多大，一紙決定就能讓你從首富變成罪人。

在民主社會，只要合法經營，沒有任何個人或政黨能決定你的生死。

政府部門來檢查，你無需主動塞錢。就算有貪腐，那也是我們可以透過選舉罷免去清理的「髒亂」，而非無法改變的宿命。

◾️被向下吸納的薪資：你也是「成本」之一

從國家總體來看，每一個人都是一個數字，而數據不會騙人：台灣法定最低薪資28,590元，中國最高的上海僅11,065（匯率4.1）元，最低的廣西只有6,951元。當你被納入那個體系，薪資將「不可逆地向下趨同」。

被迫北上的香港人雖持香港身份證，但在中國勞動市場上，不會因你的香港背景就值錢。（取自貼文）被迫北上的香港人雖持香港身份證，但在中國勞動市場上，不會因你的香港背景就值錢。（取自貼文）

被迫北上的香港人雖持香港身份證，但在中國勞動市場上，不會因你的香港背景就值錢。

同樣做售貨員，中國人不會因你是香港人就給更高薪水。他們必須靠勞動換取生存，最終會不會面臨變賣香港資產、徹底在中國定居的未來？

這些變化，今天跟你推銷便宜中國消費的名人不會在意，資本家不會在意，但對於我們個人和家族難道不是更必須考慮的？

◾️錯亂的價值觀：消費力不等於創富力

當台灣人讚嘆「中國好便宜」時，其實反向揭示了什麼？若你在台灣已經感覺「消費不起」，到了中國除了短期消費快感，你有在當地「創富」的能力嗎？你認為在中國；你能賺到比台灣更多的錢嗎？

你所能做的，很可能只是將在台灣賺得的積蓄慢慢消耗。所謂「中國的好」如果僅是低端消費誘惑，我們怎能顛倒價值觀，誤以為這種「低端消費」可以成為長期生存標準？

◾️「無責任關係」與我們的未來

旅遊造訪是「無責任關係」——你只是消費者，隨時可抽離。但「居住與生存」是「有責任關係」，無法輕易抽離，必須承擔所有好與壞。

旅遊造訪是「無責任關係」——你只是消費者，隨時可抽離。但「居住與生存」是「有責任關係」，無法輕易抽離。（取自貼文）旅遊造訪是「無責任關係」——你只是消費者，隨時可抽離。但「居住與生存」是「有責任關係」，無法輕易抽離。（取自貼文）

台灣人，別再只往高處看。看看你本來站在哪裡？

現在的台灣或許已經足夠好。至少，無論好壞，那都是我們自己的。

台灣目前需要改善的「壞」雖然有你一份；但未來發展和「好」也定然少不了你一份。

我們是自己資產和土地的主人，這份主體價值與自主，才是最重要的。

（作者為社會零售經濟觀察者）

本文經授權轉載自賴寇蒂臉書

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