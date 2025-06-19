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名家分享~馮艾立》海鯤左舷的「鼓包」是「被動測距聲納」 多國潛艦都有啦~

海鯤號採用後者，並且有明顯的外凸整流罩，為球形被動聲納陣列罩（Spherical Passive Array Dome），推測為模組化結構、可拆換性設計，犧牲部分流線性，取得最大聲納覆蓋。
名家分享

名家分享

2025/06/19 20:00

 ◎ 馮艾立

社群謠傳海鯤號海測（SAT）後變形，好好說明海鯤左舷的「鼓包」是什麼。

國造潛艦海鯤號啟動海測，左側船殼遭網路媒體質疑變形，台船指凸起處為「被動測距聲納」。（資料照）國造潛艦海鯤號啟動海測，左側船殼遭網路媒體質疑變形，台船指凸起處為「被動測距聲納」。（資料照）

那不是異常隆起，而是「被動測距聲納」（Passive Ranging Sonar）

什麼是「被動測距聲納」？

潛艇在辨別水下目標時，有「主動聲納」、「被動聲納」兩種方式。由於水的傳導性極好，主動聲納雖然可以精準測距；但缺點就是會暴露己方位置，容易遭追溯訊號源反制。

潛艇在辨別水下目標時，有「主動聲納」、「被動聲納」兩種方式。（取自貼文）潛艇在辨別水下目標時，有「主動聲納」、「被動聲納」兩種方式。（取自貼文）

而「被動聲納」本身不發射聲波，而是接收敵方目標的聲音，因此具備「隱蔽性高、不易被發現」的優勢。

「被動測距聲納」安裝方式大致分為「艦體聲納陣列」（Hull-Mounted Sonar Array）或側舷聲納陣列（Flank Arrays）。

海鯤號採用後者，並且有明顯的外凸整流罩，為球形被動聲納陣列罩（Spherical Passive Array Dome），推測為模組化結構、可拆換性設計，犧牲部分流線性，取得最大聲納覆蓋。

海鯤號採用後者，並且有明顯的外凸整流罩，為球形被動聲納陣列罩。圖為海鯤號海上測試。（資料照）海鯤號採用後者，並且有明顯的外凸整流罩，為球形被動聲納陣列罩。圖為海鯤號海上測試。（資料照）

這種設計不是獨家，許多國家的潛艇都有採用這樣的設計。

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