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曹興誠八不居士》徐巧芯不敢見光

趙少康不敢跟我公開辯論，說叫我找徐巧芯。事實上我老早就邀請徐巧芯出來公開辯論，但是她不敢出來，只敢躲在她的同溫層裡謾罵叫囂。
曹興誠八不居士

曹興誠八不居士

2025/06/19 17:00

◎曹興誠

「人身攻擊的謬誤」是一種邏輯謬誤，指的是在辯論或討論中，不是針對對方的論點本身進行反駁，而是攻擊對方的個人特質、動機或背景，以削弱對方的立場或可信度。

趙少康不敢跟我公開辯論，說叫我找徐巧芯。圖為國民黨立委徐巧芯 。（資料照）趙少康不敢跟我公開辯論，說叫我找徐巧芯。圖為國民黨立委徐巧芯 。（資料照）

自大罷免運動開始以來，國民黨就傾全黨之力，對賴總統、我和沈伯洋等人進行各種人身攻擊；卻從不辯解他們自己沒有投共賣台。他們犯下「人身攻擊」的邏輯謬誤，非常明顯。

因為理虧，國民黨不敢和罷免志工公開辯論，也就可以理解。

趙少康不敢跟我公開辯論，說叫我找徐巧芯。事實上我老早就邀請徐巧芯出來公開辯論，但是她不敢出來，只敢躲在她的同溫層裡謾罵叫囂。

徐巧芯（前中黑衣女）昔日被問及大姑涉入詐騙時，自認是受害者，還委屈地抱著傅崐萁（白衣者）痛哭。（資料照）徐巧芯（前中黑衣女）昔日被問及大姑涉入詐騙時，自認是受害者，還委屈地抱著傅崐萁（白衣者）痛哭。（資料照）

如果她敢出來跟我公開辯論，我會公布影片，讓大家看見，她以前罵傅崐萁是病毒，後來竟然撲在這個病毒身上哭訴。我會問她，是傅崐萁不再是病毒？還是徐巧芯自己已經變成了病毒？

就這麼一問，她就倒了。所以她絕對不敢出來公開辯論。

言行偏斜的人，只敢躲在黑暗裡橫行，一見光就死。

（作者為聯電創辦人）

本文經授權轉載自曹興誠臉書

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