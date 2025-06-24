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自由開講》從以色列鐵穹看台灣：當飛彈來襲，我們擋得住嗎？

2025/06/24 19:30

◎ Touka

近日，伊朗對以色列發動大規模飛彈與無人機攻擊，數百枚彈道飛彈與巡航導彈蜂擁而至，挑戰以色列層層交織的防空網。雖有部分飛彈突破攔截網導致傷亡，但根據以色列國防軍統計，其核心防空系統「鐵穹」（Iron Dome）與「大衛投石索」、「箭型飛彈」等組成的整體防禦網，成功攔截超過九成攻擊，阻止一場更為嚴重的災難。

以色列「鐵穹」防空系統攔截敵軍的飛彈、火箭彈。（法新社檔案照）以色列「鐵穹」防空系統攔截敵軍的飛彈、火箭彈。（法新社檔案照）

這場發生在中東戰場上的攔截演練，對台灣而言無疑是一記警鐘。假如中國發動對台攻擊，並結合飛彈與無人機波次突襲，台灣是否具備同等程度的防空能量？是否能讓民眾在戰時仍保有基本生存與抵抗能力？答案實則令人不安。

台灣當前的防空系統雖已初步建立「三層攔截」結構，包括愛國者三型飛彈、中程天弓二型、近程的天劍與野戰防空系統，以及逐步強化的無人機偵防系統，但整體數量與密度仍遠不及以色列，尤其在無人機蜂群與「飽和攻擊」模式下，現行防空體系面臨極大挑戰。

「箭式3型」反彈道飛彈系統具備向量噴嘴（vector thrust），能在大氣層外攔截目標，為以色列多層飛彈防禦系統中最外層、也是最先進的防空戰力。（圖擷取自以色列國防部）「箭式3型」反彈道飛彈系統具備向量噴嘴（vector thrust），能在大氣層外攔截目標，為以色列多層飛彈防禦系統中最外層、也是最先進的防空戰力。（圖擷取自以色列國防部）

在預警系統上，以色列擁有層層雷達、戰術預警飛機、與盟國的即時情報共享機制，能即時鎖定、分辨與反制不同類型飛彈；而台灣的防空預警仍高度仰賴地面雷達站與飛彈陣地，一旦首波攻擊癱瘓關鍵節點，整體防空效能將急速下降。再者，面對中國極有可能結合電磁壓制與網路攻擊的複合戰術，台灣在「系統韌性」與備援能量方面亦仍有相當缺口。

此外，國軍尚缺乏足夠的「攔截彈備量」。以色列在此役中動用數百枚攔截飛彈，每枚造價高昂，反映其備戰決心與資源投入。台灣若僅在紙上談兵，忽視彈藥儲備與快速補給能力，則極可能在開戰初期即耗盡攔截能量，淪為防空破口。

值得注意的是，以色列的防空並非單靠硬體建設，更來自於全民動員與危機認知。從孩童到長者，全民皆知空襲流程，避難設施密布各地，並定期演練。反觀台灣，社會氛圍仍停留在「不願相信戰爭會來」的心理，演習流於形式，避難設施普及率低，基層政府與民間之間也缺乏明確的應變鏈條。

台灣的確無法複製以色列的每一步，但若不以其為鏡，反思自身防衛弱點，那麼當飛彈真正飛來時，將無人可再指望。國防並非某個部會的責任，而是一整個國家的共識工程；唯有在平時積極備戰、真誠面對威脅、廣泛進行防空投資與民防教育，台灣才能在戰時不成為下一個被「飽和攻擊」擊穿的島嶼。

（作者為研究生）


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