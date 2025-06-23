沈榮欽國際視野》微知識：台灣競爭力排名

經濟表現、政府效能、企業效能與基礎建設 4 大指標，台灣分別高居全球第 10 名、第 8 名、第 4 名與第 10 名，其中「經濟表現」進步16個名次，是總排名提升最主要的因素。

◎ 沈榮欽

全球第6較去年上升2名

瑞士洛桑管理學院（IMD）今天（0617）公布《2025年 IMD 世界競爭力報告》，台灣在 69 國中排名第 6，較去年上升 2 名，在人口超過 2000 萬人的經濟體中，連續 5 年排名蟬聯世界第一。

IMD世界競爭力排名 台灣第6 。（取自貼文）

經濟表現、政府效能、企業效能與基礎建設 4 大指標，台灣分別高居全球第 10 名、第 8 名、第 4 名與第 10 名，其中「經濟表現」進步16個名次，是總排名提升最主要的因素。

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細項台灣表現較差的分別是就業、基本基礎設施、勞動市場和國貿。

台灣在經濟表現、政府效能、企業效能與基礎建設4大指標的表現。（取自貼文）

最近十年來，台灣在世界競爭力的排行，於 2016 年排名第 14，較2015 年退步3名，然後在 2018 年降至第 17，此後便節節上升，在2021 年重回世界前十。

瑞士超越星國躍居首位 南韓跌至27

今年瑞士超越新加坡，成為全球第 1，美國第 13，中國第 16，日本第 35。最糟的是南韓，排名第 27 ，比去年大跌七名，反而是馬來西亞大有斬獲，超越南韓成為第 23 名，比去年大幅前進十一名。

（作者為加拿大約克大學副教授）

本文經授權轉載自沈榮欽臉書：

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