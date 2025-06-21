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自由開講》中共正以「軟性併吞」侵略台灣

2025/06/21 09:30

◎ 張亞柔

日前，中共第27屆海峽兩岸經貿交易會上，公布《打造福馬同城生活圈先行先試第二批政策》，推出十條涵蓋經貿、文化、民生等措施。包括：鼓勵台灣藝人在福州演出並補助資金與場地、台資企業申報中國政府質量獎、台胞享有市民待遇參與「以舊換新」、福州職工赴馬祖補助交流等

「海峽兩岸經貿交易會」5月18日於福州舉行開幕式，中共發布「打造福馬同城生活圈先行先試第二批政策」10項措施。（圖取自海交會官網） 「海峽兩岸經貿交易會」5月18日於福州舉行開幕式，中共發布「打造福馬同城生活圈先行先試第二批政策」10項措施。（圖取自海交會官網）

政策乍看之下是互利共贏，但在中共持續文攻武嚇、滲透台灣的背景下，實為統戰「潤滑劑」，其核心目的是「文化包裝下的政治收編」、「經貿誘因下的認知操控」

「福馬同城」是認知作戰語言，中共透過「同城化」、「市民待遇」等術語，模糊兩岸主權界線，營造「一家親」敘事，試圖讓台灣人習慣中國治理的想像，降低對主權侵蝕的警覺心，進而接受「和平統一」的話術包裝。

中共持續鎖定文化藝人與青年世代，藉由補貼台灣藝人在福州演出、提供青年創業租金優惠與資源配套，企圖將藝人變成宣傳工具，並讓年輕人逐步接受中國法令結構與市場邏輯，弱化對台灣民主制度的認同。

而「同等待遇」不過是片面政治工程的偽裝。中共單方面宣稱台胞可享有「市民待遇」，實際是透過行政安排將台灣民眾「納管化」，形塑既成事實，鋪路「一國兩制」實質化。這不是惠台，而是套上紅色外衣的誘餌。

反制中國對台文化滲透，陸委會近期針對部分在中台灣藝人配合中共言論進行調查。（資料照）反制中國對台文化滲透，陸委會近期針對部分在中台灣藝人配合中共言論進行調查。（資料照）

陸委會近期針對部分在中台灣藝人配合中共言論進行調查，是針對文化滲透的必要反制。我國應透過教育、媒體與法制手段，強化社會對中共認知作戰手法的識別力。

真正和平的兩岸交流，應建立在對等、尊重與民主法治基礎上，而非讓經貿與文化成為政治併吞的載體。中共「福馬同城」政策是假和平、真統戰。唯有識破其包裝，才能守住台灣的主體與自由，避免一步步被納入中國治理陰影。

（作者為自由業）

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