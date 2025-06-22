晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》化妝品「失寵」的背後百貨困局：拆解通路轉變與消費心理的斷層

2025/06/22 17:30

◎ 陳琪

化妝品，一直以來是百貨公司營收結構中的黃金支柱之一，其專櫃林立、品牌齊聚，曾是吸引消費者進場的主力誘因。然而，自去年起，這項光環開始褪色，不只單一業者受衝擊，而是橫跨全台百貨通路的共同現象。百貨高層坦言「真的不好」，卻又直指並非台灣消費力下降或因出國潮而流失顧客。事實上，觀察藥妝店的業績卻發現另一番風景——開架式化妝品熱賣、買氣不減，反映的正是一場渠道重塑與消費者習慣遷移的結構性變革。

傳統百貨化妝品專櫃強調品牌形象與服務體驗，對於現代消費者而言，這種「被銷售」的過程愈來愈難以引起共鳴。示意圖，圖中人物與本文無關。（資料照）傳統百貨化妝品專櫃強調品牌形象與服務體驗，對於現代消費者而言，這種「被銷售」的過程愈來愈難以引起共鳴。示意圖，圖中人物與本文無關。（資料照）

造成化妝品專櫃失靈的原因，核心不在產品本身，而是「購買場域」的失焦。傳統百貨專櫃強調的是品牌形象與服務體驗，但對於現代消費者而言，這種「被銷售」的過程愈來愈難以引起共鳴。隨著資訊透明度提高、評價機制完善，消費者早已具備獨立做決策的能力，無需仰賴專櫃小姐解說產品。更遑論「試妝」這件事，因疫情後對衛生的顧慮仍未消退，使得「自行挑選、自助結帳」的開架式模式顯得更為安心且便捷。加上近年社群媒體與美妝KOL崛起，開架品牌透過口碑與網紅導購快速建立信任，直接切入消費者心智，打破了過往品牌高低的階級壁壘。

這場看似產業內部的銷售震盪，其實是更深層的通路策略與經營邏輯問題。百貨公司面臨的不只是化妝品專櫃的疲軟，而是一整套以「專屬場域＋高接觸服務」為核心的商業模式失靈。隨著新世代消費者成長，他們對於「體驗」的定義也在轉變——不再是面對面推銷的精緻禮遇，而是「可以自由選擇、不被打擾的掌控感」。這讓傳統百貨的設計思維必須徹底翻新。與其困守高單價專櫃、不如打造更彈性的美妝選品空間，甚至引進藥妝式概念店進駐，擴展商品線與價格帶，才能貼近多元消費需求。

開架式化妝品熱賣，反映出新世代消費者需要的不是面對面推銷的精緻禮遇，而是「可以自由選擇、不被打擾的掌控感」。示意圖。（資料照）開架式化妝品熱賣，反映出新世代消費者需要的不是面對面推銷的精緻禮遇，而是「可以自由選擇、不被打擾的掌控感」。示意圖。（資料照）

從產業建議角度看，百貨通路若想重新奪回化妝品銷售主導權，勢必要跳脫「場租＋品牌駐點」的舊框架，主動參與品牌經營，透過數據掌握顧客輪廓，優化貨品組合與陳列策略。此外，也必須在顧客旅程設計上下更多功夫，讓消費者不只是為了「買東西」而進入百貨，而是為了體驗、探索甚至社交而來。這樣的轉型，不僅僅是化妝品區的革新，而是百貨整體價值再造的關鍵試金石。面對通路碎片化與消費習慣變革的時代浪潮，誰能率先轉向，誰就可能在下一波商業版圖中占據新高地。

（作者為台北市民）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書