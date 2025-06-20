晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》美日台退將參與台海兵推 全民防衛意識覺醒

2025/06/20 17:00

◎ 宗介

台灣的安全，從來都不是一句冷冰冰的口號，而是關乎我們每一個人家園的生命線，由台北政經學院基金會發起，聚集台、美、日三國多位退役將領所參與的「總長級」台海防衛兵推，不只是軍事上的一次演練，更是台灣全民防衛意識的覺醒與召喚，在這片寸土寸金的土地上，我們的自由與尊嚴，靠著一代代人拼搏與守護。

民間自辦的「台海防衛兵推」6月10-11日登場，前參謀總長李喜明（前排左起）、前美國太平洋司令布萊爾、前美國參謀首長聯席會議主席穆倫、台北政經學院基金會董事長黃煌雄、前日本自衛隊統合幕僚長岩崎茂、前海上自衛隊幕僚長武居智久、前陸軍司令胡鎮埔等人出席。（記者塗建榮攝）民間自辦的「台海防衛兵推」6月10-11日登場，前參謀總長李喜明（前排左起）、前美國太平洋司令布萊爾、前美國參謀首長聯席會議主席穆倫、台北政經學院基金會董事長黃煌雄、前日本自衛隊統合幕僚長岩崎茂、前海上自衛隊幕僚長武居智久、前陸軍司令胡鎮埔等人出席。（記者塗建榮攝）

坦誠面對挑戰，才能贏得未來

這場兵推，以誠實和負責的態度，將2030年台灣面對中共武力威脅的現實毫無掩飾地呈現出來，它不粉飾太平，不迴避困難，揭示出我們可能遭遇的戰略重重挑戰，正因為如此，這場坦率且深入的兵推，是民主國家面對威權壓迫時，唯一能依賴的防禦智慧。唯有正視真實，才能未雨綢繆、化危機為轉機。

血汗與碰撞，打造堅不可摧的防衛鋼鐵長城

過去的兵推中，海軍與陸軍在作戰理念上的碰撞，甚至上演過「紀德級艦被擊沉」的戲碼，這些爭執和檢討，看似激烈，卻是我們不斷自我淬煉的證明，正是這樣的磨合，讓國軍的戰力越來越貼近真實戰場，越來越具備在生死關頭奪取勝利的彈性與實力，軍事演練不是紙上談兵，而是每個國人生命的保障，是我們在黑暗時刻能夠挺身而出的力量。

國軍軍事演練不是紙上談兵，而是每個國人生命的保障。（資料照）國軍軍事演練不是紙上談兵，而是每個國人生命的保障。（資料照）

威脅日益逼近，守護家園不容懈怠

中共軍事擴張氣焰囂張，台灣不容有絲毫懈怠，國軍兵推的結果，必須成為政府決策的壓艙石，轉化成具體的防衛政策與戰力強化方案，更重要的是，每一個台灣人都該清楚，守護這片土地的自由與民主，是一場持久戰，是我們共同的使命與責任，支持國防，就是支持我們的未來，支持我們的下一代能在自由的陽光下茁壯。

堅定信念，讓自由火炬永不熄滅

未來的路或許充滿荊棘與風險，但只要我們不畏懼現實，勇敢迎戰，持續強化防衛力量，台灣必將成為亞太區域屹立不搖的安全堡壘，這是我們的承諾，是我們的榮耀，更是對歷代先烈與未來子孫的最好守護，讓我們一同燃起自由的火炬，讓它永遠照亮這片美麗的寶島。

（作者為研究生）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書