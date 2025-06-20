自由開講》美日台退將參與台海兵推 全民防衛意識覺醒

◎ 宗介

台灣的安全，從來都不是一句冷冰冰的口號，而是關乎我們每一個人家園的生命線，由台北政經學院基金會發起，聚集台、美、日三國多位退役將領所參與的「總長級」台海防衛兵推，不只是軍事上的一次演練，更是台灣全民防衛意識的覺醒與召喚，在這片寸土寸金的土地上，我們的自由與尊嚴，靠著一代代人拼搏與守護。

民間自辦的「台海防衛兵推」6月10-11日登場，前參謀總長李喜明（前排左起）、前美國太平洋司令布萊爾、前美國參謀首長聯席會議主席穆倫、台北政經學院基金會董事長黃煌雄、前日本自衛隊統合幕僚長岩崎茂、前海上自衛隊幕僚長武居智久、前陸軍司令胡鎮埔等人出席。（記者塗建榮攝）

坦誠面對挑戰，才能贏得未來

這場兵推，以誠實和負責的態度，將2030年台灣面對中共武力威脅的現實毫無掩飾地呈現出來，它不粉飾太平，不迴避困難，揭示出我們可能遭遇的戰略重重挑戰，正因為如此，這場坦率且深入的兵推，是民主國家面對威權壓迫時，唯一能依賴的防禦智慧。唯有正視真實，才能未雨綢繆、化危機為轉機。

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血汗與碰撞，打造堅不可摧的防衛鋼鐵長城

過去的兵推中，海軍與陸軍在作戰理念上的碰撞，甚至上演過「紀德級艦被擊沉」的戲碼，這些爭執和檢討，看似激烈，卻是我們不斷自我淬煉的證明，正是這樣的磨合，讓國軍的戰力越來越貼近真實戰場，越來越具備在生死關頭奪取勝利的彈性與實力，軍事演練不是紙上談兵，而是每個國人生命的保障，是我們在黑暗時刻能夠挺身而出的力量。

國軍軍事演練不是紙上談兵，而是每個國人生命的保障。（資料照）

威脅日益逼近，守護家園不容懈怠

中共軍事擴張氣焰囂張，台灣不容有絲毫懈怠，國軍兵推的結果，必須成為政府決策的壓艙石，轉化成具體的防衛政策與戰力強化方案，更重要的是，每一個台灣人都該清楚，守護這片土地的自由與民主，是一場持久戰，是我們共同的使命與責任，支持國防，就是支持我們的未來，支持我們的下一代能在自由的陽光下茁壯。

堅定信念，讓自由火炬永不熄滅

未來的路或許充滿荊棘與風險，但只要我們不畏懼現實，勇敢迎戰，持續強化防衛力量，台灣必將成為亞太區域屹立不搖的安全堡壘，這是我們的承諾，是我們的榮耀，更是對歷代先烈與未來子孫的最好守護，讓我們一同燃起自由的火炬，讓它永遠照亮這片美麗的寶島。

（作者為研究生）

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