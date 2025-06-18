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名家分享~許政維》【都市人防災筆記】以臺北市民為例

講白了，一旦戰爭開打，臺北市多數人遇到的，不是「背包跑路」的選項，而是「怎麼盡可能在家活下去」。沒錯，這跟武肺疫情初期的防疫心態有點像，重點不在亂竄，而是穩住、藏好、撐住。
名家分享

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2025/06/18 11:30

◎ 許政維

最近幾個月，打開社群媒體，從醫療系統到中小學家長會，全臺灣的人都開始準備防災包了。甚至有人在比誰的太陽能板大、誰的乾糧能吃兩個月，有人甚至已經開始研究怎麼淨水、怎麼野營、怎麼在瓦斯斷了的狀況下還能煮出熱水。

近來很多民眾都開始準備避難防災包。示意圖。（資料照）近來很多民眾都開始準備避難防災包。示意圖。（資料照）

看到這種場景，作為一個長年活在都市居民中的我，心中其實只有一個念頭：很好，終於有人開始認真想「如果阿共哪天真的打來」會怎麼樣了。

只是，有急迫感是一回事，焦慮過頭又是另一回事。

臺北市的情境，其實和很多人想的不一樣。大家總是愛拿烏克蘭來比，但烏克蘭的問題，在於陸地邊界太長、敵軍隨時能開坦克壓過來。臺灣不一樣，臺灣是島，這不只是防守優勢，也是整體戰爭節奏會完全不同的原因。

講白了，一旦戰爭開打，臺北市多數人遇到的，不是「背包跑路」的選項，而是「怎麼盡可能在家活下去」。沒錯，這跟武肺疫情初期的防疫心態有點像，重點不在亂竄，而是穩住、藏好、撐住。

所以，臺北市民最該準備的不是登山帳篷或營火爐，而是：

你家能撐幾天沒水沒電？

你家附近有幾個防空避難所？知道怎麼走嗎？

家人有長期用藥需求？有沒有準備多一點？

鄰居是誰？遇事能互通聲息嗎？

說到這裡，就得提一下「藥物準備」這件事。很多媒體跟防災影片會告訴你「準備3-7天份藥品」就好，我得說，這種說法對某些人來說根本不夠。糖尿病、高血壓、心臟病、氣喘，這些不是靠一天半天可以撐過去的疾病。

如果你自己或家人有長期處方，請務必與醫師或藥局協調，保留至少兩週以上的庫存量。不是要你囤藥，而是要你在危機來臨時，不用在市面封鎖、電力中斷的情況下焦急奔走。

藥物示意圖。（食藥署提供）藥物示意圖。（食藥署提供）

至於大家最愛安慰自己的那句話：「戰爭會避開民生設施，專打軍事目標」，我知道這話聽起來很好聽，但，真的是這樣嗎？

歷史不是這麼寫的。

戰爭不是演電影，敵人不是NPC，他們會試圖瓦解我們的士氣與日常。發電廠、電信基地台、淨水設施、甚至超市與物流中心。只要能打亂日常、癱瘓社會運作，就可能是攻擊目標。而且即便攻擊的是別處設施，你也可能面對會斷水斷電、無法聯絡家人，陷入一種極其孤立的狀態。

這就是為什麼，哪怕你家看起來不是目標區，也要想清楚：你仰賴的資源網，有沒有一兩個「脆弱節點」？被斷了，生活就會變得難以為繼？

這也帶出另一個關鍵提醒：臺北市的住宅多是集合式住宅，只要大樓頂樓沒太陽能、沒有儲水系統，哪怕你想多撐幾天都很難。所以，有條件的，可以考慮儲備少量太陽能或手搖發電裝置；沒條件的，就得提早想：附近有哪個學校、醫院或避難所，是斷水斷電後的備援點

那鄰居呢？鄰居該不該打聽？

我知道在都會生活大部分人已經太習慣「自掃門前雪」，一想到要跟陌生人寒暄就頭皮發麻，但我還是鼓勵你，至少知道你左鄰右舍住了誰，有沒有養小孩、長輩、有沒有備車、有沒有醫療背景。

不為別的，這關係到戰爭一旦來臨，你能不能獲得資訊？能不能一起抱團活下去？

不要想著要監控或試探對方，這不是什麼地下偵查任務，但你要創造一點社區的連結感。主動一點沒關係，比起萬一斷訊斷網、門外傳來可疑聲音你根本不知道是敵是友，這種小成本的社交是值得的。

大罷免是平時我們能做的最低成本國防，只要一張票、一點耐心，就可以讓「內賊」失去立足之地。（資料照）大罷免是平時我們能做的最低成本國防，只要一張票、一點耐心，就可以讓「內賊」失去立足之地。（資料照）

最後，還是要說一句：我們現在還沒開戰，還有選票可以用。

不要等到炸彈落下才後悔自己投錯人、不知道立法院裡那幾個賣國的在幹嘛。#大罷免是平時我們能做的最低成本國防，不用學開槍、也不用扛水跑山，只要一張票、一點耐心，就可以讓「內賊」失去立足之地

臺灣的備戰，其實不是今天才開始。我們這個島嶼，從出生那天起，就知道自己不可能永遠太平。但正因為如此，我們才更該認真地、有秩序地、踏實地準備。不是恐慌，而是有尊嚴的備戰

我們不怕戰爭，但我們要活下來，活得有尊嚴、有秩序、有連結。

請記得，防災包不是結束，它只是提醒你：我們還有準備的時間，請不要浪費它。

（作者為台北市民）

本文經授權轉載自許政維臉書

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