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自由開講》別讓學習歷程成為升學包裝比賽

2025/06/20 10:30

◎ 謝旭明

近期「最佳辯士」造假上榜、疑似科展抄襲上台大醫科——這些新聞乍看只是個別學生行為問題，實則反映出整個升學制度的價值錯亂。當「學習歷程檔案」成為學生進入頂尖科系的關鍵門票，我們也正面臨一場誠信教育的崩塌危機

身為教育現場的一份子，我深感憂慮。原本設計良善的「學習歷程檔案」，旨在協助學生紀錄真實的學習過程，探索自我與未來方向；但在升學壓力與制度漏洞之下，卻演變為「履歷設計比賽」、「包裝得像就有機會上」。有的學生聘請補習班代寫、自行杜撰榮譽與經歷，甚至抄襲他人作品——這不只是誠信的問題，而是整個社會對成功定義的偏差。

當「學習歷程檔案」演變為「履歷設計比賽」、「包裝得像就有機會上」，我們正面臨一場誠信教育的崩塌危機。示意圖，圖中人物與本文無關。（資料照）當「學習歷程檔案」演變為「履歷設計比賽」、「包裝得像就有機會上」，我們正面臨一場誠信教育的崩塌危機。示意圖，圖中人物與本文無關。（資料照）

大學沒有足夠人力審查每一份歷程資料，高中教師在輔導與認證上也力有未逮，尤其在資源不足的學校裡，許多孩子甚至無人可問、無從下筆，進一步擴大城鄉與階層差距。我認為改革可以從三個方向著手：

1.誠信教育制度化：讓孩子從高中開始學習如何正確引用、誠實反思，認識抄襲與「美化」之間的界線。

2.制度透明化與查證機制：歷程資料應要求附上照片、佐證、教師驗證，並善用 AI 工具協助大學端查核。

3.縮小資源落差：提供偏鄉與資源弱勢學校足夠的教師培訓與技術支援，確保每位孩子都有機會誠實呈現自我。

我們不該再用「結果論」去獎賞包裝高手，而要讓誠實成為最有力的升學資產。若我們想培養一個願意對社會負責的醫師、一位真心想解決問題的工程師，就必須從青少年時期開始，教他們誠實地看待自己。

教育的目標，不是打造完美的申請者，而是塑造勇敢誠實的人。

（作者為國小教師）

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