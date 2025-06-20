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自由開講》生生有鮮奶 屏東為學生營養加分

2025/06/20 09:30

◎ 陳啟濃

屏東縣政府克服萬難，從6月起到114學年度第一學期，從鄉鎮幼兒園，到國中小往上擴及高中生，每一個月至少能喝五次鮮奶。屏東縣政府的用心，以及教師的積極配合，充分照顧學生成長發育的需求，讓人體認到，只要有心，可以完成許多困難的任務。

屏東續辦「班班喝鮮奶」，6月起跑，學子們開心喝鮮奶。（取自屏東縣長周春米臉書）屏東續辦「班班喝鮮奶」，6月起跑，學子們開心喝鮮奶。（取自屏東縣長周春米臉書） 

從教育部「生生有鮮奶」政策推出來，教師團體就認為困難重重，並且帶頭聲明將會增加教師負擔。然而所謂的「天地君親師」，教師就如同學生化身在學校的父母親，為人父母者，孩子有需要，都很願意排除萬難，照顧到孩子的健康。可見教師團體對教育部「生生有鮮奶」政策，只是先「為失敗找理由」，不想「為成功找方法」。

筆者記得五十年前讀國小，學校就有訂購鮮奶的措施，每天第一節下課，是鄉下孩子一天的開始，最大的享受，同學們幾乎每天都在期待鮮奶的到來。怎麼過了五十年，台灣的教育變得落後了嗎？怎麼連發送個新鮮鮮奶到學生的手中，成了一件非常困難的事情。

事在人為，屏東縣政府發揮了群策群力完成一件困難任務，其實不是保鮮設備欠缺的問題，而是老師願不願意承擔多一件事的負擔。是老師的認同問題，如果老師認為「這不是老師該負的責任」，事情不困難，也會衍生許多理由。倘使老師認同這是有意義的事，自然願意用心把它做好。這是「公門好修行」的道理，唯有熱忱的態度才能獲得社會的認同與敬重。

（作者為資深教育人員）

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