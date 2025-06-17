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黃澎孝練「孝」話》民主反共、公民自覺 我們都是《大罷免》的「造山者」

就在當下，正有一大群要《大罷免》那些被中共幕後操控，公然毀憲亂政進行著「國會政變」的立委的「罷團」義工們，她（他）們的所做所為，不就是像當年那些建造半導體「護國神山」的「造山者」一樣，正在為守護台灣建造著「公民自覺」和「民主反共」這兩座新的「護國神山」嗎？
黃澎孝練「孝」話

黃澎孝練「孝」話

2025/06/17 12:55

◎ 黃澎孝

台灣首部以半導體產業發展為主題的紀錄片《造山者－世紀的賭注》，自6月13日上映以來，口碑持續發酵，首個週末的累計票房就已突破500萬元。

台灣首部以半導體產業發展為主題的紀錄片《造山者－世紀的賭注》，上映以來，口碑持續發酵。（牽猴子提供）台灣首部以半導體產業發展為主題的紀錄片《造山者－世紀的賭注》，上映以來，口碑持續發酵。（牽猴子提供）

導演蕭菊貞感性表示，「台灣的成功從來不只是檯面上的大佬，而是每位默默努力付出的人都很重要。」

事實上，「造山者」一詞不只是一家企業、一個產業，或特定的一群人，而是台灣人「同島一命」歷經半世紀挑戰，所激發出的奮鬥力量

導演蕭菊貞也談到創作初衷，「我想用紀錄片找到一種文化視角為台灣寫下歷史，認識這段歷史，才能更有底氣，更重要的是問自己，此刻我們是否有勇氣面對逆境、是否有勇氣守護台灣？」

導演蕭菊貞談到創作初衷是想為台灣寫下歷史，更重要的是問自己，此刻我們是否有勇氣面對逆境、是否有勇氣守護台灣？（牽猴子提供）導演蕭菊貞談到創作初衷是想為台灣寫下歷史，更重要的是問自己，此刻我們是否有勇氣面對逆境、是否有勇氣守護台灣？（牽猴子提供）

說到「守護台灣」，其實光靠台積電所代表的矽盾「護國神山」是不夠的。因為，台灣的「境外敵對勢力」，正以各種滲透、顛覆、甚至收買在地協力者，暗中發展地下黨組織，種種灰色行動，無所不用其極的在挖台灣的國安牆角。甚至於還肖想：要把整個台灣連台積電一起整碗捧走！

因此，當我們面對中國對台灣有增無已的威脅，除了「台積電」這一座「護國神山」之外，還亟需再建能喚起公民自主前途命運的「公民自覺」和「民主反共」的護國神山。

事實上，就在當下，正有一大群要《大罷免》那些被中共幕後操控，公然毀憲亂政進行著「國會政變」的立委的「罷團」義工們，她（他）們的所做所為，不就是像當年那些建造半導體「護國神山」的「造山者」一樣，正在為守護台灣建造著「公民自覺」和「民主反共」這兩座新的「護國神山」嗎？

回顧這次公民自覺發起的《大罷免》運動，固然有柯建銘的登高一呼、固然有曹興誠的出錢出力、固然有陳凝觀的天天疾呼⋯⋯。但是，就像當年為台灣建造第一座「護國神山」的無名英雄們一樣。絕大多數自組「罷團」的志工們才是《大罷免》大成功的「造山者」。

由公民自覺發起的「大罷免」運動，絕大多數自組「罷團」的志工們是大罷免大成功的「造山者」。（取自貼文）由公民自覺發起的「大罷免」運動，絕大多數自組「罷團」的志工們是大罷免大成功的「造山者」。（取自貼文）

正因為有這麼一群又一群的「罷團」義工，自覺走出原本的舒適生活圈，自願犧牲過年和節、假日，每天不畏風雨日曬，無懼恐嚇騷擾，勇敢站上街頭，高高舉起自行製作的創意字牌，傳遞出《大罷免》的啟蒙號角，而且還要克服萬難，想方設法地支起連署罷免的寫字檯，呼籲民眾們一起來連署罷免不適格的國民黨親中立委⋯⋯。

任誰都沒想到，經過這些罷團志工們半年來堅韌的毅力，居然讓這一張又一張可能要一寫再寫才能過關的連署書，累積多達130多萬份。如果一張張的堆疊起來，還真的可以建造出一座「連署書」的大山。

試想：在這個詐騙橫行，個資安全備受保重的時代，台灣居然會有130多萬公民，自願挺身而出，耐心一筆一畫地填寫連署書，還要像紀錄片《造山者－世紀的賭注》一般，賭上了自己寶貴的個資，來參與《大罷免》運動，好讓台灣的國會洗牌，再度建造起「民主反共」和「公民自覺」的神山

或許對於像「造山者」紀錄片那樣建造半導體「護國神山」的機會，也許絕大多數的台灣人來不及趕上，或沒有機會能夠參與。

130多萬名公民挺身而出，將31名國會議員送上「大罷免」的第三階段，罷團志工頂著烈日在街頭舉牌，呼籲民眾投下「同意罷免」票。（資料照）130多萬名公民挺身而出，將31名國會議員送上「大罷免」的第三階段，罷團志工頂著烈日在街頭舉牌，呼籲民眾投下「同意罷免」票。（資料照）

但是，眼下創造世界級民主政治奇蹟的機會來了！全世界，從來沒有哪個民主國家，會有多達130多萬名公民挺身而出，一口氣就將多達31名的國會議員送上《大罷免》的第三階段。

這絕對是一個千載難逢的歷史性「造山」紀錄！大家可千萬不要錯過了！一定要來為「台積電」以外，另外再行建造起「公民自覺」和「民主反共」的「護國神山」，好讓台灣在「三座大山」的共同庇蔭下，國泰民安，永垂無疆之休！

（作者為前國大代表）

本文經授權轉載自黃澎孝臉書

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