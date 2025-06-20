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法操》在球場被水泥塊砸到，誰該負責？

球迷在觀眾席上意外被水泥塊砸傷，這樣是誰應該負起民事賠償責任呢？
法操FOLLAW

法操FOLLAW

2025/06/20 08:30

◎ 法操司想傳媒

棒球場。示意圖。（取自貼文）棒球場。示意圖。（取自貼文）

去（2024）年8月有球迷在新莊棒球場看球，沒想到在9局下半的關鍵時刻，竟然被異物砸到額頭，原來竟是天花板上的水泥塊剝落。當下球團提供冰敷袋，之後球迷再自行就醫，診斷為輕微腦震盪。

不過近日該球迷發文表示，事至今日與中職聯盟僅有一次通話，聯盟的保險公司表示因為缺乏佐證，所以不理賠醫藥費。而當日之主場球隊富邦球團也僅表示會幫忙爭取保險理賠，但之後也都沒有再主動聯繫。

在球場受傷，球迷該找誰負責？

球迷在觀眾席上意外被水泥塊砸傷，這樣是誰應該負起民事賠償責任呢？

我國的職棒球團與美國、日本不同，目前並沒有自行興建供職棒賽事使用的球場，所以這些比賽場地都是向縣市政府租用或是認養來使用。因此當場館出現問題，身為場館所有人的縣市政府、負責管理球場的球團或是舉行賽事的職棒聯盟都具有一定的責任。

但是一般球迷怎麼會知道其中的責任歸屬？所以在民法第191條規定，若建築物造成他人權利損害時，由該建物之「所有人」負賠償責任，不過如果有其他「應負責任之人」時，「所有人」可以再對其求償。

民法 第 191 條

土地上之建築物或其他工作物所致他人權利之損害，由工作物之所有人負賠償責任。但其對於設置或保管並無欠缺，或損害非因設置或保管有欠缺，或於防止損害之發生，已盡相當之注意者，不在此限。
前項損害之發生，如別有應負責任之人時，賠償損害之所有人，對於該應負責者，有求償權。

也就是說，在新莊球場被砸傷的球迷，可以直接向球場的所有者——新北市政府提起民事訴訟求償，至於新北市政府跟富邦球團以及職棒聯盟之間的合約中，對於場館維護工作究竟有怎麼樣的責任劃分，就不在球迷求償的考慮範圍中了。

球迷只要向新北市政府請求全部賠償，如果職棒聯盟或富邦球團有管理不當之責，就再由新北市政府依民法第191條第2項行使其求償權。

要有證據才有機會獲賠

不過實際上可能不一定會這麼順利，因為民事訴訟上有一句話叫做「舉證之所在、敗訴之所在」，由於民事訴訟的原告具有舉證責任，需要主動提出證據來證明自己的主張為真實，所以到底有沒有足夠證據可以向法官證明自己才是受害者，就會是勝敗的一大關鍵。

這次被水泥塊砸到的苦主，由於從事發後就非常「配合」現場人員的指揮，結果反而讓自己手上除了驗傷單之外，並沒有其他證據足以證明自己是因為新莊棒球場的缺失而受到傷害。不但保險公司不願理賠，倘若提起民事訴訟的勝算應該也不大。

法操提醒大家，若不幸碰到類似的意外，應該立即拍攝受傷部位、掉落物、事發地點的環境全貌、周邊是否有警示標語或設施等；如果現場有其他觀眾目擊事件經過，最好能留下聯絡方式，並詢問他們是否願意作證；且無論傷勢輕重，都應立即報警或叫救護車，他們的處理都會留下記錄，成為有力的物證；而就醫後的診斷證明書、醫療收據也都是證明權益受損最直接的證據。

由於需要足夠的證據才能證明自己確實有受到損害，所以當意外發生時，反而更需要保持冷靜並及時進行證據保全，才能避免自身的權益受損。

本文經授權轉載自【法操】在球場被水泥塊砸到，誰該負責？

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