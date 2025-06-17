名家分享~林立青》關於防災的一點經驗

最近這幾天最火的話題是防災和避難包，幾乎每天都看的到河道上的貼文，也開始有很多朋友開始來問我各種工具採購心得如有沒有推薦的頭燈，要不要上防災士，我覺得可以給大家一些經驗。

◎ 林立青

最近這幾天最火的話題是防災和避難包，幾乎每天都看的到河道上的貼文，也開始有很多朋友開始來問我各種工具採購心得如有沒有推薦的頭燈，要不要上防災士，我覺得可以給大家一些經驗。

防災避難包。示意圖。（民眾提供）

1.更新一下手機、室話通訊錄和地址等聯絡方式，可以建立通報群組，但請同時確定一下你身邊的聯絡方式是否完整，有很多人（如你的老闆）是不是只有LINE，連電話號碼都沒有，或者是親人朋友的住址都不知道，在我的經驗中，光是颱風有時候就可以造成網路訊號變差，所以請一定要記得擁有一些聯絡方式，只有LINE聯繫是不行的，有些時候鄰里系統會逐戶去敲門關心，請更新一下通訊錄，整理好，也把自己可以信任的鄰居朋友通訊錄整理出來。

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2.請先看一下公司所在地和居住地的防災地圖，可以帶著家人室友同事演練，尤其是年長的長輩和年幼的孩子，大家可以約好在家，如果不在家，要去哪裡集合，可以想一下大家會往哪裡走和聚集安全，可以先看看各縣市的防災地圖一起討論，防災公園通常很可能是大公園或學校，避難空間通常會是比較大的建物，都可以去看看，認識環境的同時緩解焦慮，也可以熟悉一下周邊環境，和家人確認該怎麼辦。（而可以考慮下載消防防災e點通，但記得接上wifi後下載地圖包才有用）

民眾可下載消防防災e點通，下載地圖包參考。（消防署提供）

3.一定要有可以信任的朋友，團結力量大，要懂得保護自己，但也請相信台灣人面對天災時的韌性，我的經驗是台灣人會慌會亂會抱怨，但確認安全後很快會投入自救和互助以及分享，大家可以想想如何互相幫忙，或者是分享些什麼，互相關心也很好，開始嘗試著一起去採買，一起分享和一起報名上些CPR+AED、防災士課程也很好。

4.如果預算可以，當然會希望自家堅固安全又舒適，也可以預想要拎包避難，快速撤離，這兩項都可以做好準備，但請先看過你的環境和條件來決定，但強烈建議自己平常不會吃不會用不會想嘗試的東西就不要買，絕對不要買自己不會用的工具，如果你真心覺得有需要買了，要記得學會如何使用。

5.想把自己家顧好的心態很好，但有些東西真的不建議購買，就算是透天或全家人我也不建議，例如柴油發電機，除非你有大型工廠，否則柴油發電機真的不好照顧維護，又很貴。另外是小發電機我也不建議買二行程要混合機油汽油的發電機，如果真的很焦慮很想要買，買一台兩萬元四行程的汽油發電機就已經很足夠使用，保養也容易，使用上又簡單，3500W就夠你一整天正常用電了，另外買發電機我就建議買防爆油桶或不銹鋼油桶，7馬引擎大概1小時吃1公升的油，你可以用這個數字大概抓一下要準備多少汽油。

6.燈具照明很看個人的感覺，越亮就越熱越耗電，頭燈和手電筒，我會建議看過現貨再來買，我自己用的是工程類三用燈，可快扣可磁吸可夾，在三重湯城地下室選購，另外一個推薦的愛店是板橋的電筒王，幾乎所有需求都可以得到解決。

7.在自己家裡，可以準備一些儲備能源，例如卡式瓦斯罐和瓦斯爐，電池，如果有鋰電池工具更好，鋰電池工具可以快速讓你擁有電扇和照明系統，但請讓家裡的每一個人都會用，不要只有一個人知道在哪裡，應該要所有人都知道，這樣會比較好，也應該趁有時間跟家人朋友分享如何使用。

鋰電池。示意圖。（彭博）

8.如果不是專業戶外工作者，請記得鬆軟涼感的袖套和圍脖在太陽烈日下可以防曬，如果遇到陰暗之處也可以防蟲直接接觸，我推薦大家放入包包中，另外可以多準備一些「濕紙巾」「壓縮毛巾」和「拋棄式雨衣」這種廉價容易取得又多功能又方便，是可以分享又好用的東西，建議不要穿短襪，要穿長厚一點的襪子，走起來舒服又堅固的鞋子。

9.很多人在分享哪裡買罐頭，哪一種好吃，什麼罐頭便宜品質好，我只想提供一個資訊是，如果你買多了，那請在還有半年保存期限的時候捐給社福團體，我們自己就有在收，可以提供社區經濟弱勢和無家者夥伴使用，我們每年也都會收到各地防災中心快要到期的礦泉水，一個夏天就喝完了，青鳥行動後，我們搬了兩車的水回來喝。

10.面對焦慮最好的方法是回歸到行動，和身邊在意且重視的人討論天災和人禍發生的可能，然後盤點應對，親身投入並且認真看待，這都是值得且應該重視的事，我自己就投入社會呼籲，整理工具設備，也都有定期維護發電機、土工工具，垃圾袋、刀鋸剪等設備。

防災士訓練情況。（資料照）

我們團隊去年3月在賑災總會支持下，辦理了防災士課程，全員通過後，我們跟著無家者夥伴一起參與多次救災，今年攸惜協會也在籌備要提供新進的幹部和夥伴一起上防災士課程，希望今年開放協會以外的朋友一同報名參加。

台灣是值得用盡一切心力去保護、疼惜和照顧的。

（作者為作家）

本文經授權轉載自林立青臉書

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