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自由開講》不怪藍委濫刪預算 盧秀燕瞎扯司法不公

2025/06/19 10:30

◎ 洪昱睿

台中市長盧秀燕日前與台中市議會答詢時，針對地方補助款遭到刪除一案，嗆「法院是執政黨（民進黨）開的」、「法官都是他們派的」。

盧秀燕的胡亂開炮，引來中華民國法官協會發表聲明嚴正抗議，稱盧的說法是「粗暴的批評」，法官們都是兢兢業業地在執行公務，並捍衛司法獨立，無法接受政治人物的恣意羞辱，呼籲盧秀燕不要將司法當作操弄政治的工具。

台中市長盧秀燕。（資料照）台中市長盧秀燕。（資料照）

追究「法院是某某黨開的」這句話；其實要回溯到前中國國民黨秘書長許水德早年曾經說過的「法院是國民黨開的」，當時的執政黨是國民黨，在當時國民黨一黨獨大的時空背景下，許水德的談話顯示出「權力的傲慢」以及對民主法治的認知極度不足

然而事過境遷，現在台灣已經全面民主化，進入法治的國家與社會。司法早已是獨立的系統，沒有「法院是某某黨開的」這種對行政、立法、司法等三權分立混淆的亂象。而多數的法官皆是戮力從公、嚴守行政中立。例如民進黨籍前行政院副院長鄭文燦所涉司法案件，並沒有因為「顏色」而不被偵辦。

盧秀燕不反省自家國民黨立委胡亂刪除及凍結預算，反而質疑、檢討國家的司法獨立性，完全就是本末倒置、荒腔走板的演出。筆者身為台中市民，呼籲盧秀燕立即停止亂潑髒水般地政治操作，趕緊回歸正常的市政建設，才是正途。

（作者為語文工作者）

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