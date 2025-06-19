自由開講》堂堂議事殿堂 連江縣長應慎言

◎ 陳啟濃

國民黨籍連江縣長王忠銘日前在議會接受同黨議員陳書建質詢時表示，只要中央一年多給馬祖十五億元的補助款，願意加入民進黨，為了鄉親他願意多犧牲一點，並希望中央可以看到這段直播。

王縣長藉著爭取經費，挖苦民進黨，抬高自己的身價，在議事殿堂上玩弄縣民，如此的輕狂，真正有損父母官的身分。

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國民黨籍連江縣長王忠銘（左）6月10日在縣議會接受同黨議員陳書建質詢時表示，「只要中央給他15億元補助款，他就加入民進黨」。（圖片擷取自連江縣議會直播影音平台）

他故意藉機挖苦民進黨，諷刺民進黨在馬祖沒有人心，不容易找黨員，要花十五億收買縣長，才願意入黨。然而他的這番自白，卻也顯露出他的心態，就像共產黨的說法「有奶便是娘」。所以中共只要給他好處，為了縣民他也會犧牲，加入共產黨？

然而「計利當計天下利」，王縣長這種沒有價值信念的政治人物，很容易短視近利，甚至因利忘義。政治不是只有利益，政治人物不該只求利而忘義。對於國家安全、人民安定與自由民主的價值，都是要堅定守護，不能出賣，才能擁有生活的尊嚴。

馬祖當年有多少台灣子弟服役兩年用青春血汗打造成民主碉堡，才確保不被中共奪取，現在享有自由民主的生活。然而中共為了統戰台灣，對馬祖用盡利益的施捨，拉攏人心，離間對政府的支持，動搖對民主的堅守。

馬祖的繁榮進步，不可忘記因為有台灣的存在，才顯出中共對馬祖的利用價值。馬祖人更要團結支持政府的領導，才能確保自由民主的生活。王縣長能善盡這些大義，中央自然全力支持，何止區區十五億，何必口出狂言。

（作者為政治評論員）



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