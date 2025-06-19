自由開講》理想與流量：當黃之鋒坐牢，蔣雨融收割掌聲

◎ 嶼明

人們常說：「年輕就是理想的代表。」從野百合到太陽花，許多政治改革的火種，都由年輕人點燃。放眼世界，專制政權的動搖與崩解，也往往起於年輕世代對現狀的憤怒與未來的渴望。年輕的價值，不在於年齡本身，而在於他們明辨是非後，敢於付出代價、面對現實、改變命運。

2025年，兩位年輕人，呈現出極端對比的景況。

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在專制政權統治的香港，黃之鋒依然困在獄中。他曾是爭取「真普選」的運動領袖，一位不願放棄自由與法治信念的年輕人。2025年6月6日，他從牢中被押上法庭，加控「串謀勾結外國勢力」罪，這是他第三次面對重刑。若被定罪，可能面臨終身監禁。黃之鋒的理想是在香港街頭抗議用生命承擔風險的真實行動，而非廉價的辭藻。

前香港眾志秘書長黃之鋒在服刑期間再次遭到國安控罪，恐面臨終身監禁。（彭博檔案照）

在太平洋彼岸的民主美國，頂尖學府哈佛的畢典，蔣雨融站上講台，談述高尚的題目，溫柔而矯作，好高而空泛，現場卻掌聲如雷。但她既不敢點名中共政權，也避談中國人權積弊。她自稱「表達普世價值」，但接受BBC訪問，面對政府壓迫的問題時，她卻說「我不知道」。

這兩位年輕人，代表兩種道路。黃之鋒直視專制，為民主而付出自由與未來，沒有掌聲、沒有流量，只有牢房。蔣雨融模糊話語，偽飾和平善意，之後開通微博、小紅書，鋪設「愛國流量」變現的通路，將來回國可望享受名利。她不是夾縫中求存，而是兩面收割的象徵。

哈佛被媒體譏諷為「中共黨校」，這是沉重的警告。蔣雨融演講運用的詞語如「人性」、「理解」、「共同命運」，與中共黨章裡的「人類命運共同體」幾乎無異，在理想主義的裝飾底下，更多是迎合投機的政治修辭。

中共長年愛國教育與鬥爭哲學洗禮下，產生一批批精巧的利己主義者，他們在自由國度收割掌聲，在專制祖國享受紅利。這種人不為人民發聲，不為自由冒險，只為自己鋪紅毯。哈佛是她的舞台，她選擇模糊話語；民主是黃之鋒的舞台，他選擇最沉重的代價。

蔣雨融在哈佛的畢典發表演說。（美聯社）

這是蔣雨融的高光時代，也是黃之鋒的黑牢年代。

這是哈佛的墮落，也是中共話語的勝利。

面對中共的文化與話語入侵，當「館長」從反紅媒的街頭主角，轉變為申請台胞證、親赴上海自封「XX大使」的荒謬時刻，我們不能再被中共虛假邪惡的「善意」所催眠。國民黨的蔣經國堅守不接觸、不談判、不妥協的「三不政策」曾經守住台灣。今天面對中共全面進化更狡詐的話語攻勢與文化統戰，我們需要有更前瞻、更具主體性的抵抗論述，透過更堅定的語言、行動與制度設計，讓自由不只是立場，更是有遠見的選擇與有力量的防線。

（作者是開業建築師）

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