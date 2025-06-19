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自由開講》國家地震警報「提早通知」奏效 民眾安心

2025/06/19 09:30

◎ 常遇秋

台灣東部海域在6月11日晚間發生規模6.4地震，全台有感，引起民眾驚呼連連。但這次民眾討論的話題，不是這次「地震規模與震度」有多大？而是「國家警報精準提早響起」，讓民眾感到心安與驚喜！

民眾可以做好「趴下、掩護、穩住」等基本防震準備，以免手忙腳亂，可因此減少人員的傷亡！

台灣東部海域在6月11日晚間發生規模6.4地震，國家地震警報提早通知，讓民眾及時做好基本防震準備。（資料照）台灣東部海域在6月11日晚間發生規模6.4地震，國家地震警報提早通知，讓民眾及時做好基本防震準備。（資料照）

過去筆者的手機也有安裝地震通知的APP，但總比不上國家級警報是由災防告警系統發送。

中央氣象署地震測報中心主任吳健富表示，去年0403花蓮發生芮氏規模7.2地震，全台有感，警報卻沒響，引發民怨！

因此，中央氣象署立刻更改通知的標準，只要規模6.5以上地震，且預估震度可能達3級以上的縣市，就會通知民眾，就像這一次手機提早發出警示音，約十秒後，地震才到，令國人讚嘆不已

台灣早有國家級的警報，是由災防告警系統（Public Warning System，PWS）透過「細胞廣播技術」，在「短時間」內可大量將地震速報、土石流警戒、公路封閉等防災警示訊息，自動傳到民眾的「手機」！

因為災防告警系統發送方式與簡訊不同，是獨立管道，從系統發送到市民接收時間，不須10秒，不受網路壅塞影響，是先進國家的展示。

民眾只要有手機，就可以收到通知！只是，政府早就做了，過去「預警標準」卻訂得太高，讓民眾常被「突來的地震」搞得驚惶失措。

其實，災防告警細胞廣播訊息系統，在數秒內傳送訊息到特定區域內的數十萬到百萬台手機，這不枉台灣號稱「科技島」之美名吧！

這次國家地震警報提早通知奏效，讓手機聲響提早響起，民眾可提早因應，是該給予掌聲！

（作者為教育人員）

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