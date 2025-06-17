矢板明夫觀點》美中兩國閱兵 風格大不同

中國式閱兵強調領袖的權威，意在恐嚇敵人和震懾國內人民；而美國式閱兵則是為了紀念那些為保衛美國和自由而犧牲的士兵。目的截然不同。

◎矢板明夫

美國時間6月14日，在華盛頓特區舉行了一場大型閱兵儀式，以隆重慶祝美國陸軍成立250周年。此次活動動員了近7000名士兵、150輛軍事車輛，和50多架軍機。

美國總統川普（中）出席閱兵儀式。（取自貼文）

「閱兵」不禁讓人想起中國的閱兵。自習近平上台以來，中國已經舉辦了多次大閱兵。中國媒體常報導軍人為了閱兵進行的艱苦訓練。他們需要控制體重、矯正姿勢，甚至在頸部放置刺針以保持頭不亂動；每一步的距離和寬度都必須精確到毫米；訓練強度大，導致一些士兵中暑等等。這些閱兵還會展示最新的武器，如洲際彈道飛彈等。

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中國式閱兵，習近平會站在敞篷車上檢閱士兵。（取自貼文）

中國式閱兵，習近平會站在敞篷車上檢閱士兵，並問候「同志們好」，然後士兵們齊聲回答「首長好」。習近平再說「同志們辛苦了」，士兵們回應「為人民服務」。這種形式自毛澤東時代以來一直沒變。

相比之下，美國式閱兵顯得輕鬆許多。很多士兵都面帶笑容，隊列也沒有那麼整齊。他們穿著美國歷史上各個時代的軍服，充滿懷舊的感覺。

簡而言之，中國式閱兵強調領袖的權威，意在恐嚇敵人和震懾國內人民；而美國式閱兵則是為了紀念那些為保衛美國和自由而犧牲的士兵。目的截然不同。

在閱兵結束後，川普發表講話，說「今天的紀念不僅改變了美國歷史，也改變了整個世界的歷史。」他向全體軍人表達敬意，說「我們愛你們，尊敬你們，感謝你們的服務。」

閱兵的高潮之一是川普主持的新兵入伍儀式。他帶領新兵宣誓，誓言「支持並捍衛憲法，對抗所有敵人，無論是國內還是國外的。」川普高呼：「恭喜！歡迎加入美國陸軍，祝你們擁有精彩的人生！」

副總統范斯在致辭中強調，「除非萬不得已，我們絕不會要求士兵參戰」，表達對軍人的尊重和用兵的克制。同時，他也祝賀川普總統79歲生日快樂。

#矢板明夫

（作者為日本在台新聞工作者與作家）

本文經授權轉載自矢板明夫臉書

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