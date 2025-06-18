自由開講》大罷免當頭／ 「海峽論壇」剩馬英九淪「統戰備胎」

◎ 王濬

中共行之有年的「統戰大拜拜」活動「海峽論壇」15日又召開，不同以往的是，在國內「大罷免」氣勢如火如荼情況下，過往被中共官方奉為「貴客」的藍白要角，從國民黨副主席夏立言，到藍白陣營的地方縣市首長通通「婉拒」了中共的邀請，就是害怕再有如同「傅崐萁率17名藍委訪中」或者「吳斯懷等藍營退將聽習近平訓話」等事件的慘烈再現，更讓台灣公民社會對於藍白兩黨這些日子以來種種「親中毀台」的誇張行徑，再度燃起熊熊怒火。

2023年「海峽論壇」，國民黨由副主席夏立言（左）率團出席，並在大會開始前與台灣代表一同會見中共政協主席王滬寧（右）。（國民黨提供）

雖然台灣人完全不在乎，但今年仍然是中共推動「福建兩岸融合發展示範區」政策的2週年之際。翻開過去兩年多來的中共對台統戰或者官方所舉辦的「兩岸交流」活動，從馬政府時期財經官員幾乎「排排站」出席的「兩岸企業家峰會」，再到小學生到中國去打棒球「友誼賽」，「融合發展」四個字如同中共版的「哈利路亞」般，從不缺席地頻繁出現。而「海峽論壇」這個聚集了台灣「政、經、學、青、基」各界的超級統戰嘉年華活動，自然也是中共趁機大作20融合發展」文章的重點舞台，用中國的用語說，「海峽論壇」就是中共統戰一年當中最重要的「高光時刻」。

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由此可以理解，當中共發現今年的「海峽論壇」竟然沒有任何藍白執政的地方政府代表參加，甚至連國民黨都只剩下大陸事務部主任林祖嘉這個層級時，所感受到的挫折與焦慮了。沒有國民黨領導高層，那中共所謂的「政黨交流」就只剩下一堆在台灣根本沒任何代表性可言的統派小黨，「黨主席」加一加都快比黨員人多；沒有台灣的地方縣市政府代表，那中共好不容易準備好的各種「惠台措施」拋出去時就沒人接球，直接原地尷尬社死，你連要罵他「口惠實不至」都沒機會。「融合發展」政策都推到第二年了，結果最標誌性的「成果發表會」人越來越少，恐怕負責的主事者們都要乾脆跳海了。

中共最後終於得以稍稍安心，而挽救他們顏面的正是前總統馬英九，親率「大九學堂」學生赴中參加活動，順便「剛好」成為了「海峽論壇」的座上賓。馬英九可能正沾沾自喜於「被中共需要」的感覺，甚至又為自己冠上了「救世主」與「和平使者」的光環——但卻可曾想過，中共為什麼要邀你？藍白的縣市長為什麽不敢去？朱立倫、夏立言又為什麼要「婉拒」？——不就是因為人人都不想去，所以才只好輪到你這個「統戰備胎」，然後你中了人家的陷阱，居然還甘之如飴、洋洋得意，到底是要多差勁的政治判斷，才會讓一個堂堂前國家元首，竟甘願自我淪落到了當人家「統戰備胎」的田地呢？

不管從藍白陣營誰的角度來看，馬英九都不該選擇對這次的「海峽論壇」採取「眾人皆拒我獨行」的選擇：

馬英九6月15日於海峽論壇大會致詞。（圖由馬英九基金會提供）

對國民黨來說，馬英九的此行只會讓他們更撕不下「親中賣台第一品牌」的標籤；對藍白立委來說，馬英九再度訪中的各種新聞只會為「大罷免」更增加柴火；而對盧秀燕、蔣萬安、侯友宜或韓國瑜等2028年有志角逐總統大位者而言，馬英九去參加「海峽論壇」可能還要在台下聽王滬寧「訓話」的那幕，更可能成為隨時引爆選民對藍白反感的「不定時炸彈」。更不要說對台灣而言，一個前國家元首竟會不顧陸委會強烈示警仍執意要去為中共統戰言論與行為背書，這到底有多荒謬了。

換言之，從馬英九這次寧可選擇當「統戰備胎」，冒著國民黨內與台灣社會的強烈反感，仍執意要配合中共「統戰大拜拜」的行徑可以判斷：馬英九不僅不愛自己的國家，也不愛國民黨，不在乎在「大罷免」下岌岌可危的國民黨立法委員，更沒把盧秀燕或蔣萬安等任何的「明日之星」放在心上——歸根結底，馬英九只在乎他自己，而台灣人民則會越來越不在乎這個人。

（青年政治工作者、兩岸政策研究員）

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