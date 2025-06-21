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自由開講》強化「見罩率」治理 提升全民防疫韌性

2025/06/21 19:00

◎ 陳擷安

新冠疫情再度捲土重來，雖未如預期形成大規模爆發，但仍考驗著整體公共衛生體系與民眾的集體防疫意識。根據疾管署最新研判，這波疫情已於日前提前達到高峰，總就診人次亦大幅從原先預估的171萬人次下修至42萬人次，顯見疫情發展曲線遠較預期平緩。

衛福部長邱泰源指出，流行期預估將縮短1至2週，顯示此波疫情雖起得快，卻也收斂得快，其主要原因與「見罩率」——也就是民眾戴口罩的比例——提升有密切關聯。這項觀察，不僅提供了台灣防疫政策的重要依據，也凸顯了在疫苗接種普及率仍未飽和的階段，基本防疫行為的政策價值。

衛福部長邱泰源表示，新冠疫情有趨緩趨勢，可能流行期比預計的縮短一兩個星期，並強調見罩率提高是最重要的關鍵。（資料照）衛福部長邱泰源表示，新冠疫情有趨緩趨勢，可能流行期比預計的縮短一兩個星期，並強調見罩率提高是最重要的關鍵。（資料照）

進一步從公共衛生角度分析，「見罩率」的上升象徵社會防疫行為的主動性提升，這是群體免疫形成之外的另一種「行為免疫」成果。傳染病控制不僅依賴藥物與醫療資源，更依賴群體行為的協調。面對像新冠這樣以飛沫或氣溶膠為主要傳播途徑的疾病，口罩是成本最低、效果穩定的介入手段。

尤其在疫情初期或高峰期時，個體防護行為的集體展現，能有效壓制基本傳染數（R0），避免疫情呈現幾何級數擴散。因此，政府不應僅將戴口罩視為短期防疫命令，而應將其制度化為健康促進政策的一環，例如在流感季或其他呼吸道疾病流行期間，納入例行防疫指引，並配套教育體系宣導，潛移默化地養成全民「有症狀就戴罩」的生活習慣。

本次疫情的快速收斂也突顯出「非藥物介入措施（NPIs）」的政策能量。雖然疫苗接種仍是長期防疫的基礎，但面對變異病毒株、疫苗保護力遞減等現實挑戰，單靠疫苗難以穩定壓制疫情波動。此時，口罩、防疫距離、勤洗手、群聚管理等非藥物措施成為維持公衛韌性的關鍵工具。若能將這些措施轉化為政策框架中的彈性選項，根據風險等級啟動不同層級的「行為防疫模式」，將大幅提升政府調控疫情的能力。

建議未來應設計「社區防疫行為等級制度」，依據監測數據如急診人次、病毒定序趨勢、廢水病毒量等，即時公布社區風險指數，引導民眾進行適度調整，不僅能減少政府發佈命令的社會摩擦，也讓防疫更具前瞻性與靈活性。

此外，公共衛生政策設計應更系統性納入「健康行為經濟學」的概念。例如針對特定人群如高齡者、慢性病患、或長照場所工作人員，政府可提供口罩補助、定期快篩包、甚至搭配健康點數機制，鼓勵其在高風險期間持續自我防護。對於一般社區而言，也應與地方政府合作建立「社區防疫儲備站」，提供免費或低價防疫物資，降低民眾因物資可近性不足而中斷防護行為的風險。這樣的政策不僅具備應變彈性，更能結合社區參與、促進健康公平性，有助於打造具有韌性的公衛防線。

針對特定人群如高齡者、慢性病患、或長照場所工作人員，政府可鼓勵在高風險期間加強戴口罩等自我防護。（資料照）針對特定人群如高齡者、慢性病患、或長照場所工作人員，政府可鼓勵在高風險期間加強戴口罩等自我防護。（資料照）

最後，這波疫情經驗值得轉化為制度性記憶，納入未來國家防疫策略藍圖。中央與地方應共同建置「行為防疫資料庫」，長期追蹤各地區民眾在不同疫情情境下的防疫行為改變，並搭配教育部門與媒體單位進行風險傳播與衛教實驗，建立「以數據驅動行為」的政策模式。當公衛政策不再僅限於防治疾病，而能同步強化全民的健康素養與自我防護意識時，台灣才能真正從防疫疲勞中突圍，邁向永續的健康治理新階段。

（作者為台大醫學院醫學教育暨生醫倫理研究所碩士）

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