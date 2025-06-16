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Emmy時間》自詡先進就以為可侵略殺伐 就是超落後的想法

經過2019年鎮壓香港，和2020-2022年疫情高壓清零之後，中共對人民的嚴厲管控舉世震驚，台灣人突然清楚看到這些所謂的進步，是包含在一個巨大的野蠻之中
Emmy時間

Emmy時間

2025/06/16 13:00

◎ 胡采蘋

其實上海多先進多厲害、成都多漂亮多進步，這套論述是在2019年之前中共對台的外宣作法，當時最著名的就是「人家都在大數據、我們還在滷肉飯」「大陸學子猛如虎、台灣學子小綿羊」「人家都用支付寶、我們還在用銅板」，中共重金邀請媒體去中國做專題報導，各大媒體的一大業務就是去拉這種生意，宣傳滿天飛

館長訪問上海，大讚機場廁所有門、路邊販賣機、路樹、大橋等遇到什麼就花式吹捧，並藉由貶低台灣來大讚中國。（圖翻攝自館長惡名昭彰YT）館長訪問上海，大讚機場廁所有門、路邊販賣機、路樹、大橋等遇到什麼就花式吹捧，並藉由貶低台灣來大讚中國。（圖翻攝自館長惡名昭彰YT）

這類話術有部分是事實，但是裡面也有很多bug，很難簡單解釋。譬如這次我們去烏茲別克，大家下載了當地的叫車軟體Yandex，他的定位非常準，計程車司機可以很準確開到乘客面前。

當我們正在稱讚俄羅斯不愧前世界第二大國啊，結果我們在美國科技巨頭上班的團員就說，那是因為民主國家有很多隱私保護的條款，導致許多科技綁手綁腳，不然都是很容易做到的事情。我恍然大悟，因為我自己就待過大型科技公司，清楚箇中差異。

這類話術一度迷惑了很多台灣民眾，大概在2016-2018年前後，我幾乎每週都會收到詢問「我該去中國工作嗎」「我該去中國上學嗎」，這些問題真是冷暖自知，一言難盡，有很多好的地方，也有很多壞的地方，不過我基本上都覺得你只要清楚自己想要什麼，那都鼓勵來，畢竟要在一個外國生存下來，就是對自己的一種磨練。

經過2019年鎮壓香港，中共對人民的嚴厲管控舉世震驚。圖為2019年香港鎮暴警察進入購物中心戒備示威者。（路透檔案照）經過2019年鎮壓香港，中共對人民的嚴厲管控舉世震驚。圖為2019年香港鎮暴警察進入購物中心戒備示威者。（路透檔案照）

然而經過2019年鎮壓香港，和2020-2022年疫情高壓清零之後，中共對人民的嚴厲管控舉世震驚，台灣人突然清楚看到這些所謂的進步，是包含在一個巨大的野蠻之中，朕不給，你不能要，君要你死，你不得不死。甚至戳破疫情真相的李文亮醫生還不准死，據說是急救到身體出現異味，不能不走了，才讓他走。

甚至戳破疫情真相的李文亮醫生還不准死。（法新社檔案照）甚至戳破疫情真相的李文亮醫生還不准死。（法新社檔案照）

事實上台灣並不是什麼落後國家，這類話術從一開始就站不住腳，更可笑的是，如果一個「進步」的國家，理所應當要統治「落後的國家」，那日本侵略中國的時候，請問中國為什麼要抵抗？為什麼不做一個堂堂正正又很先進的日本人？東京那麼進步、京都那麼堂皇、北海道帝王蟹那麼大，明治維新脫亞入歐甩中國十八條街，請問你中國為什麼要抗日？

沒為什麼，因為自詡先進就以為可以大肆侵略、大開殺戒，本身就是一種超落後、超野蠻的思想。

請長大。

（作者為財經作家、時事評論者）

本文經授權轉載自胡采蘋臉書

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