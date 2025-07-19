黑熊學院》緊急狀況 如何帶著家中寵物立刻避難？

◎黑熊學院

緊急狀況如何帶著家中寵物立刻避難？平時為自家寵物所做的準備，就非常關鍵。我們可以謹記這「四要」：



【第一要】備妥寵物身分證

備妥寵物身分證。（取自貼文）

寵物貓狗幾乎都有植入寵物晶片，但非常時期可能沒機會掃晶片、或醫院也沒有足夠人力。



因此緊急的狀態下，傳統的方法還是必須要考慮，例如項圈上掛名牌、寵物救命彈（內附寵物紙本資訊）、戴腳環（鳥類）。



重點在於，必須在這些物品上確實載明飼主聯絡資料；拴上 Airtag 也是可以考慮的方法。



【第二要】寵物避難包與外出籠



寵物仰賴你幫他們準備避難包，至少應備齊3-5天份的飲食與藥物，以及外出配備與物品。

請繼續往下閱讀...

寵物避難物資清單。（取自貼文）

【第三要】確認自家附近避難所地點



寵物完全仰賴你將牠們帶往安全地點，確實熟悉路徑就非常重要。平時最好多走幾遍。





【第四要】在家中明顯處，貼上寵物卡



災難來時可能遇到幾種情況：你不在寵物身邊，或有些避難所會拒絕寵物進駐。



預先準備寵物卡，載明寵物樣貌與健康狀況、飼主聯絡資料等，貼在家中明顯處或門口，讓鄰居或救難單位能知道該聯絡誰。



》除了寵物避難包，我們還有幾件事要注意，完整文章請按此連結。





本文經授權轉載自黑熊學院臉書





不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法