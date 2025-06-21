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照護線上》藥少不等於效果差！多元的治療選擇讓多發性硬化症患者 生活不再被病耽誤

多發性硬化症（Multiple Sclerosis, MS）是一種反覆發作、易造成神經損傷的中樞神經系統自體免疫疾病，好發於20至40歲青壯年，影響範圍涵蓋視力、運動神經、知覺、認知與生活功能。
照護線上

照護線上

2025/06/21 08:30

◎ 照護線上

（取自貼文）（取自貼文）

多發性硬化症（Multiple Sclerosis, MS）是一種反覆發作、易造成神經損傷的中樞神經系統自體免疫疾病，好發於20至40歲青壯年，影響範圍涵蓋視力、運動神經、知覺、認知與生活功能。過去許多病友需要長期規律治療與密切追蹤，難免會對「是不是要一輩子吃藥」感到焦慮，也常覺得生活節奏受到限制。隨著醫療照護方式的進步，如今治療策略更強調個別化與提升生活品質，讓病友在兼顧療效的同時，也能擁有更多掌握與選擇的空間。

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資訊透明、參與治療選擇 提升患者依從性與心理安全感

亞東紀念醫院神經醫學部朱昱誠醫師表示，多發性硬化症治療的核心目標包括減少復發次數、減少將來的失能以及維護認知功能，這三大面向也是病人最關心的生活關鍵。由於多發性硬化症好發於20至40歲的青壯年族群，患者常正處於職涯、婚姻、生育等重要階段，因此治療不只要有效，也要能融入生活節奏。

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朱昱誠醫師強調資訊透明是關鍵，在診斷初期詳細說明病灶位置、目前健保給付的治療選項與相關藥物治療方式，從每日注射、每兩週注射，到口服藥物甚至單株抗體等，每種藥物的頻率、副作用與便利性都有所差異。朱醫師認為：「讓病人參與治療選擇，能提升順從性與自我掌控感，也能減輕對疾病的焦慮。」

有些患者會擔心復發時無法即時處理，醫師會視個別情況開立口服類固醇作為備用藥物，協助病人在出現初步復發症狀時可以立即應對，增加對疾病的掌握感與心理安全感。朱醫師也指出，治療依從性與病人的理解和參與密切相關，當病人清楚知道目前使用的藥物機轉與理由時，往往更能穩定持續治療。目前也有部分藥物屬於低頻率給藥的治療選擇，可穩定控制病情長達數年，不過這類藥物多屬健保第二線使用範圍，需依病況變化與審查制度申請。除了藥物，醫病關係的建立與心理照護有同等重要，多發性硬化症病友常常面對反覆復發的不確定性而感到孤立或焦慮，醫師會視個案狀況轉介身心科諮詢，或鼓勵病人參與病友團體，從他人經驗中獲得支持與希望，初次治療經驗若順利、反應良好，常能增強病友面對疾病的信心。

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朱昱誠醫師也提到，規律運動在多發性硬化症的治療中扮演重要角色。根據世界衛生組織（WHO）建議，患者每週應進行300分鐘的中度的有氧運動或進行150分鐘高強度有氧運動、兩次重量訓練與三次平衡與柔軟度訓練，對改善身體機能有實證效益。朱醫師分享：「個案一旦確診就停止運動，反而更容易退化。我會鼓勵病友重新建立運動習慣，因為這對身心都是正向的支持。」

充足溝通與特別門診 病友在信任中找到最適合的治療節奏

「用藥的選擇是一個重大的決定。」輔大醫院神經內科林柏辰醫師表示，在開始治療前，需要與患者了解對疾病的想法、目前的生活型態與未來規劃，再根據藥物使用方式與病人對治療的期待，共同決定後續的治療方向。林柏辰醫師提到，病人能否長期配合與穩定用藥，往往不只是取決於藥效本身，而是來自於能否理解與信任整個治療過程，多發性硬化症的治療是一條長遠的路，特別重視生活品質的病友，常會傾向選擇使用方式簡單、頻率較低的口服藥物，以降低對日常作息的干擾。

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林柏辰醫師說明，許多患者在面對治療時，除了擔心病情本身，更常同時承受來自職場、生涯規劃與心理層面的壓力，這些情緒若沒有被適時理解與釐清，往往會影響後續的治療選擇與配合度，林醫師進一步指出，門診中最容易被忽略、卻也最關鍵的資源是「時間」，只有在充分的溝通下，病人才有機會安心做出適合自己的決定，有些病人只是沒機會完整說明自己的情況或對藥物有疑問卻不敢問，結果變得越來越焦慮，進而影響對治療的配合。

為了讓病人能安心做選擇，醫師會安排病人至多發性硬化症的「特別門診」，看診時有較充裕的時間協助病人釐清疑問、說明治療方式，避免單次看診匆促而錯過病人最真實的聲音。只要病人能清楚知道治療目的，了解哪些藥是安全、可執行的，依從性自然會提升，心理負擔也會跟著減輕。

越早介入越能穩定 與多發性硬化症和平共處並非不可能

多發性硬化症雖為罕病，但並非絕症。隨著醫療進展與健保制度支持，病友已有更多低頻率、高效能的藥物選擇，只要及早介入、正確配合，病情可以被長期穩定控制，甚至達到近似緩解的狀態。醫師也提醒社會大眾，多發性硬化症不只是「疲倦與眼花」，更不該被誤解或輕視，透過醫療、心理與生活三方並進，病友依然可以活出自主、穩定且充實的人生。

本文經授權轉載自【照護線上】藥少不等於效果差！多元的治療選擇讓多發性硬化症患者 生活不再被病耽誤

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