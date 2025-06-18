自由開講》當「校事會議」變成教師熱情的殺手

◎ 江政昌

在教育現場中，「校事會議」本應是保障程序正義的重要機制，讓學校能以公開、公平的方式處理爭議。然而，當這樣的制度逐漸演變為一種「標準作業流程」、甚至成為校方因應家長或輿論壓力的「安全出口」時，在看似程序完備的背後，我們是否也悄悄扼殺了老師的教育熱情？

不論結果如何，任何一位老師在被召開校事會議後，心理上實難以全身而退。尤其當那位老師原本是充滿理念、用心耕耘的「好老師」，這樣的傷害就更深一層。制度上的正當性，是否掩蓋了情感上的創傷與信任的崩解？當一位老師失去了對學校的信任與對教育的熱忱，損失的絕不只是個人，更是未來對學生們那份專業引導與溫暖。

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校事會議逐漸成為解決校園問題的「標準作業流程」，全教總日前舉行記者會，理事長侯俊良（左）呼籲教育部與立法院正視校事會議亂象，盡快修正「解聘辦法」缺陷，讓校園盡速回復應有的信任關係。（資料照）

當前校園裡，有太多問題被「自然而然地」交由校事會議處理：與學生的衝突、家長的投訴、同事間的誤會。行政單位以「依法辦理」、「程序完備」作為回應，但背後其實反應的是一種風險管理導向的行政文化。對校長來說，啟動程序能保護學校不受責難，卻也可能在無形中犧牲了對教師的支持與信任。

我們並不否定校事會議的必要性。面對重大爭議時，它確實提供了一套制度性的解決機制。然而，問題在於過度依賴與機械化運用。缺乏溝通、缺乏溫度、缺乏前期的理解與協助，才是真正讓教師「寒心」的根源。

教育的本質，是人與人之間的連結與信任，而非單靠程序維繫的秩序。我們需要制度，也需要智慧；需要程序，也需要人情。如果教育行政的邏輯永遠只是「避免出事」，那麼最終我們會失去的是那些願意認真教學、勇於陪伴學生生命探索的老師。

讓制度回歸初衷，讓教師重拾信任與熱情，是目前教育體系不可忽視的當務之急。

（作者為高中副校長）

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