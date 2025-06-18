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自由開講》社交工程詐欺 為金融毒藥之首

2025/06/18 09:30

◎ 林書立

經濟學人專題報導殺豬盤詐欺造成全球高額財產損失，許多投資詐欺與交友詐欺的被害人，即使經過警方與金融機構合作分析出「潛在被害人」，由警方夥同銀行行員、保險公司進行勸阻，被害人仍不聽勸阻持續匯款，因為被害人遇到的心理癥結點是「社交工程詐欺」，被害人的心早被詐欺集團擄獲，寧願深信雲端的網友，不聽現實生活警察與行員的攔阻，最後「不到烏江心不死，資產成灰淚始乾」

很多人以為詐騙只瞄準有貪念的人，事實上詐騙瞄準的是人類的所有弱點：恐懼、孤獨、貪婪、悲傷、浪漫和無聊，國際刑警組織INTERPOL日前進一步分析，當前金融犯罪的三瓶毒藥，最毒的一瓶就是「社交工程詐欺」（Social Engineering Fraud），而擔任起手式的第一瓶則是「駭客與釣魚訊息」（Hacking），最後一瓶更是造成損害難以復原的「洗錢與數位資產」（Money Laundering）。

詐騙集團假冒電信公司傳送好康釣魚簡訊，但消費者刷小額後，帳單卻來1萬元，才知道被詐騙。（記者陸運鋒翻攝）詐騙集團假冒電信公司傳送好康釣魚簡訊，但消費者刷小額後，帳單卻來1萬元，才知道被詐騙。（記者陸運鋒翻攝）

社交工程學Social Engineering原指的是利用各種策略操縱使用者的電腦攻擊行為。它對個人、公司、組織和政府都構成了真實的威脅。社會工程學包括用於操縱人們心理學以及或使用技術的資訊工程學，金融犯罪起手式先利用網路駭客技術或是資安釣魚手法，取得部分敏感資訊或個資後，開始進入「社交工程學」詐欺，藉由社群媒體跟被害人聊天，分析財力、弱點及欲望，最後誘騙被害人提供資訊存取權或破壞正常金融安全程序。這個過程為社會工程攻擊核心。

社會工程學還可用於深度偽造的面對面互動、電話、信件、電子郵件、網站或透過私訊溝通取得更多資訊。它不僅威脅個人、公司、組織更可能威脅國家安全，社交工程不但用來協助詐欺活動，更為犯罪集團創造了網路金融新機會。因為就算是最強的安全技術，也可經由無良的工程師突破。藉由社交媒體籠絡人心，培養錯誤的信任，隔絕被害人的現實生活，孤立被害人進行金融詐欺。

詐團利用AI深偽變臉技術，製作幾可亂真的虛假影像及聲音，打造「高富帥」投資達人人設，專門鎖定美加地區的華裔女性詐騙。（警方提供）詐團利用AI深偽變臉技術，製作幾可亂真的虛假影像及聲音，打造「高富帥」投資達人人設，專門鎖定美加地區的華裔女性詐騙。（警方提供）

現代詐欺從智慧科技的運用加上社交工程詐欺與洗錢，使得詐欺犯罪已非單一機關能夠獨立解決，不但需要全球公、私部門共同合作應對，更需要社交媒體全力配合政府政策，例如「微信」已經在用戶圖片與名稱之外，另外具體顯示用戶識別ID，使得用戶若涉及不法，被害人可以輕易檢舉，不必浪費警方的科學鑑識分析去破解手機資訊，不但有助於立即停權加害帳戶，更使社交媒體易於配合警方提供躲在雲端的那雙黑手，破解社交工程詐騙，高度依賴社交媒體巨擘的合作，否則再多科技鑑識人員的追蹤，也追不上成千上百新增的社交假帳號，以及大賺社交廣告費的社交媒體巨擘。

（作者為警察大學助理教授）

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