自由開講》提前灌水的背後：中共貨幣操作掩蓋的信任崩塌

◎ 衛重華

中國人民銀行6月6日大動作進行1兆人民幣規模的「買斷式逆回購操作」，表面上是為了紓解月末資金壓力，實則更反映出中共政權對經濟形勢的憂懼與政策溝通的破產。根據《華爾街日報》分析，這項操作不僅規模龐大，更打破人行一貫在月底才披露此類操作的慣例，其異常時間點與手法令人警覺。

中國人民銀行6月6日進行規模高達1兆人民幣的7天期「買斷式逆回購操作」。（路透）

在正規經濟體制中，中央銀行的貨幣工具操作通常需配合清晰的政策指引與預期管理，以避免市場波動。然而，中共卻選擇以突襲式公告方式釋放流動性，正說明其在經濟政策透明度與金融治理信任上早已破產。華爾街日報指出，中國人行此舉標誌著「政策制定方式的突變」，令人擔憂中國金融決策日益依賴臨機應變、缺乏規律性與預測性，與其自我標榜的「穩中求進」完全背道而馳。

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中國6月將有超過4兆人民幣的同業存單到期，再加上1.2兆逆回購操作的回收壓力，形成極大的資金真空。理論上，這類結構性缺口應透過中長期機制如利率政策或改革金融體系來應對，但中共卻一再以臨時流動性注入掩飾根本性失衡，顯示其對經濟風險評估缺乏誠實，也無意面對改革代價。

事實上，這不是一次單純的貨幣操作，而是一次制度性謊言的延續。中共近年不斷強調要深化金融改革、強化市場化利率形成機制，但實際上卻持續操控銀行體系、扭曲資本流向，只為壓低政府債券利率、轉嫁債務壓力。這種看似技術性的「灌水」行為，實則為中共一貫的財政脆弱與官僚體系拖累所買單，更可能帶來資產泡沫與通脹風險。

《華爾街日報》亦提及，這項買斷式逆回購操作可能與中共當局擔憂「臨時貿易協議」破裂有關，顯示其試圖以灌水提振短期數據、麻痺市場判斷。然而，國際資本市場與外國投資者已日益看清：中共口中的「穩定」只是帳面數字的假象，是一種用貨幣印鈔掩蓋債務泥沼、延後爆破的虛假繁榮。

中共口中的「穩定」只是帳面數字的假象，是一種用貨幣印鈔掩蓋債務泥沼、延後爆破的虛假繁榮。（歐新社）

簡言之，中共此次提前公布並釋出大規模流動性，不是救市，而是揭露了政權日益虛弱、操控慣性的反射動作。當貨幣政策成為壓制真相、維穩政權的工具時，市場理性與國際信任只會進一步崩解。中共不可信，這不是口號，而是每一次政策閃躲與數據造假的證據所一再印證的現實。未來的中國經濟，不會是由改革推動的騰飛，而是由信任危機主導的逐步瓦解。

（作者為軍人）

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