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自由開講》懇請區桂芝老師對朱立倫談廉恥

2025/06/17 09:30

◎ 蔡榮捷

教育部「高級中等以下學校課程審議會」，國民黨團推舉北一女教師區桂芝為委員…不論她對課程、課綱、教科書的理解程度如何，此舉算是國民黨對區老師先前對課綱嚴厲批評的肯定。

區桂芝曾為國文課本沒有收錄〈廉恥〉一文，痛批現在的教育是「無恥教育」，她的驚人語錄如下：「中國共產黨展現出自我糾錯的能力，所以我改變要反共的想法」、「中共在新疆所做之惡行都是造謠」、「台灣人就是中國人」、「香港國安法的執行，讓他們恢復生活秩序，得到基本人權」…。接受中國國際電視台訪問，質問總統賴清德將對岸定義為「境外敵對勢力」一事「良心何在」。近日更批評賴政府從將閩南語更名為「台灣台語」後，在教育部頒布的辭典內容上大幅偏向日常且粗俗語言，偏離教育價值。

北一女教師區桂芝（左3）曾到教育部抗議108課綱。（資料照）北一女教師區桂芝（左3）曾到教育部抗議108課綱。（資料照）

區老師辛辣嗆台獨，罵「台灣台語」辭典內容粗俗，轟「無恥課綱」的時刻，正是國民黨失去政權良久時，需要振奮黨員士氣，引導政黨邁向再度執政的時刻。區桂芝儼然成為國民黨的思想導師，是橫跨政治、教育、台語、兩岸問題等領域的典範人物。她所秉持的「中華文化思想」，曾經長期位居台灣社會主流意見，也長期持有政治論述的話語權，而「禮義廉恥」更是這些論述的核心議題，罵別人「無恥」也就成為區老師的日常責任。

近日，國民黨為反制「大罷免」，也「以罷制罷」推動連署罷免「綠委」，不料卻惹上「死亡連署」及「偽造文書」的多起官司，檢方偵查後，多位國民黨工遭到收押、交保等處分。對於這麼明確的犯行，朱立倫主席卻多次表示：「只要罷綠就是大司法，一定是全面的大約談大收押，而罷藍不管有多少的錯偽都視而不見。」把對錯問題視為政治攻防，以政治迫害掩飾犯行，一般認為朱立倫對外「法盲」拒絕道歉，「害慘黨工，各地黨部抄名冊犯偽造文書罪遭法辦」，無視侵犯個資及明顯的犯罪事實

面對大罷免，國民黨主席朱立倫呼籲全黨展開「愛國者行動」，共同守護每一席國民黨立委。（資料照）面對大罷免，國民黨主席朱立倫呼籲全黨展開「愛國者行動」，共同守護每一席國民黨立委。（資料照）

所謂「千夫諾諾，不如一士諤諤」，區老師位居國民黨的「課綱委員」，應基於教育工作者的良知，擔當「廉恥」教育的重責大任，對國民黨眾多「諾諾之士」曉明大義，以「明禮義、知廉恥」，要知道「禮義廉恥，國之四維；四維不張，國乃滅亡」。或者請區老師重新定義「廉恥」的定義及教學內容。唯有知恥而後行，「愛國者行動」才不會變成「叛國者行動」。

（作者為海內外學術力協會副總召集人兼總幹事）

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