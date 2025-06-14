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曹興誠八不居士》為敵開門 批鬥台將，維護主權不罷不可

國民黨立委到北京，見到中共高官，奴顏卑膝，誠惶誠恐；回到台北，見到台灣官員，就囂張跋扈、肆意辱罵。他們把中共當密友，視執政黨如仇敵；中共指名要批鬥誰，他們就ㄧ窩風上去圍剿。
曹興誠八不居士

曹興誠八不居士

2025/06/14 15:00

◎ 曹興誠

昨天（0613）向趙少康下了戰帖，邀約公開辯論，結果不出所料，他不敢跟我直球對決。

趙扯賴總統，說要跟他辯。但賴總統並沒有主持大罷免；找賴總統辯，無理取鬧，不過想自抬身價並轉移焦點。

反共護台志工聯盟昨（0613）成立「反共律師團」，聯盟志工曹興誠（左3）向趙少康等人下戰帖，公開辯論罷免理由。（記者田裕華攝）反共護台志工聯盟昨（0613）成立「反共律師團」，聯盟志工曹興誠（左3）向趙少康等人下戰帖，公開辯論罷免理由。（記者田裕華攝）

趙少康6月21日要主持反罷免集會。既然要反罷免，卻不敢公開辯論反罷免的理由，那就只能在同溫層裡造謠誹謗、扭曲事實、挑撥仇恨；希望利用他們支持者的無知和仇恨來反對罷免。這是懦弱的行爲，所以我稱他為「孬種」，並不過分。他敢告我，我一定反訴他誣告。

趙少康主持的「少康戰情室」，天天戰這個、鬥那個，製造台灣的仇恨分裂，同時不停散布疑美、仇美和投降言論。他們對台灣真正的敵人中共，卻不敢有任何批評，反而不時替它吹捧、辯護。這就是「少康戰情室」的偽善和欺騙。

名嘴趙少康。（資料照）名嘴趙少康。（資料照）

最近他們對沈伯洋的造謠批鬥，直比文革時代的紅衛兵。

我以前主張以程序正義來處理兩岸問題，認爲統一「需經」台灣公投同意。這個我已經解釋過千百遍，趙少康明知我講的是程序正義，卻故意斷章取義，說我過去「主張統一」，現在又反對統一，誹謗我立場反覆。這種對事實的故意扭曲，顯示出他和徐巧芯這些人都邪惡而不誠實。

趙不敢公開辯論，只敢作人身攻擊，就是承認理虧。我們要告訴中間選民，國民黨黨工和立委反對罷免的理由，都是片面之辭，都經不起當面檢驗。

國民黨立委到北京，見到中共高官，奴顏卑膝，誠惶誠恐；回到台北，見到台灣官員，就囂張跋扈、肆意辱罵。他們把中共當密友，視執政黨如仇敵；中共指名要批鬥誰，他們就ㄧ窩風上去圍剿。

意圖出賣台灣主權來向中共求取榮華富貴的立委，這次不罷免他們，以後就不再有機會。（曙光花蓮提供）意圖出賣台灣主權來向中共求取榮華富貴的立委，這次不罷免他們，以後就不再有機會。（曙光花蓮提供）

現在他們強行通過的法案，每條都在弱化台灣，癱瘓台灣，爲中共侵台大開方便之門。我們說他們通敵叛國，他們竟然還好意思反問：「你有什麼證據」？

這些孬種和騙子，意圖出賣台灣主權來向中共求取榮華富貴。這次不罷免他們，以後就不再有機會

台灣主權能不能維持，在此一戰。我們真的是「退一步，即無死所」。

大罷免，不可鬆懈，大家加油，ㄧ定要成功！

（作者為聯電創辦人）

本文經授權轉載曹興誠臉書

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