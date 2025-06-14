賴中強 公民力量》罷免舔共立委，拒絕媚共法案（為什麼要大罷免系列）

4.26中國團回台後，其中八個團員連署陳永康的《兩岸人民關係條例》第29條修正，要把台海雙邊定位為中國內戰關係，阻止國際援台；其中十二個團員連署陳永康的《國家安全戰略法》草案，要大幅限制總統的國家安全決策權。

◎ 賴中強

【4.26中國團】

2024.4.26傅崐萁率領17位立委到中國會見中共統戰部門負責人王滬寧，傅崐萁對王滬寧說「我們講一樣的話，我們讀一樣的書，我們更有一樣的同根同源的祖先」。

讀一樣的書？傅崐萁，《毛澤東文集》你留著自己看，台灣人不信這一套。

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去年4月傅崐萁（中）率領藍委到中國會見中共統戰部門負責人王滬寧（右）。（取自網路）

4.26中國團回台後，傅崐萁就開始急推國會濫權法案，引爆五月青鳥行動，傅說「要讓民進黨政府找不到人當政務官」。

4.26中國團回台後，傅崐萁呼應中國文旅部的主張，要求台灣政府開放平潭與台灣間海上客運直航，而平潭正是中國的「一國兩制」示範區。去年5月1日，更由丁學忠、許宇甄、黃建賓、牛煦庭、張智倫、徐欣瑩等傅崐萁集團成員，在內政委員會提案要求開放平潭直航。

4.26中國團回台後，其中八個團員連署陳永康的《兩岸人民關係條例》第29條修正，要把台海雙邊定位為中國內戰關係，阻止國際援台；其中十二個團員連署陳永康的《國家安全戰略法》草案，要大幅限制總統的國家安全決策權。

4.26中國團回台後，藍委在立院推動攸關國安的媚共法案。（取自貼文）

【大幅刪減凍結國防外交預算】

在傅崐萁的指揮之下，立法院中國國民黨立委凍結潛艦國造預算、凍結中科院民雄無人機園區預算，嚴重影響國造潛艦與無人機的進展；刪減15%國外差旅費，也可能影響F-16飛行員駐美訓練，MQ-9B無人機、M1A2T戰車與海馬斯火箭系統接裝或種子教官赴美經費。

傅崐萁集團並且凍結外交部半數業務費，減列外交部國外旅費15%，全數刪除外交部媒體政策及業務宣導經費，刪減國際關懷合作預算及國際會議交流預算，幫中共綁住我國外交部爭取國際空間的手腳。

罷免舔共立委才能避免立法院待審中的媚共法案繼續推動。（資料照）

【待審中的媚共法案】

若大罷免不成功，立法院待審中的媚共法案，就會恢復推動，包括：

◆ 讓「中天電視」重新上架的《衛星廣播電視法》，以便蔡衍明可以落實 「對台統戰及宣傳不要做表面功夫儘快拿出具體方案」的習近平指定；

◆ 剝奪總統國家安全決策權的《國家安全戰略法》，以便立法院馬文君之流，可以併同預算審查「年度國家安全應辦事項」，看可以怎麼刪，怎麼凍 ；

◆ 把台海雙邊定位為「一個中國，內戰關係」的《兩岸人民關係條例》第29條修正，幫中國阻止國際援台；

◆ 縮短中配取得台灣身分證年限為四年的《兩岸人民關係條例》第17條；

◆ 讓中國人繼承台灣遺產無上限的《兩岸人民關係條例》第67條；

◆ 讓金馬等離島成為「一國兩制試驗區」的《離島建設條例》，讓金廈大橋可以蓋起來。讓中國貨到金門自由貿易示範區洗產地。讓中資到金門國際醫療專區開醫院，高薪聘請台灣醫生到金門做非健保的「中國病人健檢、醫美、重症醫療與器官移植」，讓台灣名醫可以既賺到人民幣，又不用擔心中國人身自由與公衛環境風險，排擠健保資源，讓台灣健保病人排隊排更久。

（作者為經民連智庫召集人，台灣公民陣線執委）

本文經授權轉載自賴中強臉書

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